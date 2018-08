Classifica Motogp/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp di Gran Bretagna 2018 Silverstone

Classifica Motogp: il Mondiale piloti alla vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna 2018, atteso oggi domenica 26 agosto sulla pista inglese di Silverstone.

26 agosto 2018 Michela Colombo

Marc Marquez e Andrea Dovizioso (LaPresse)

In attesa che le luci si accendano sul Gran Premio della Gran Bretagna 2018, diamo un occhio da vicino alla classifica del mondiale piloti della Motogp: il motomondiale è sempre più vicino a incornare il suo nuovo re, visto che la prova di Silvertstone è già la dodicesima della 19 totali messe in calendario. Con cosi pochi banchi di prova ancora da affrontare vediamo bene che chi si trova ora in vetta alla classifica si sta segretamente già vedendo con il titolo in mano. ci riferiamo ovviamente a Marc Marquez, che da campione in carica, pare ben vicino a mettere in bacheca il suo sesto titolo personale. Il vantaggio dello spagnolo è netto, in pista con la Honda come in classifica piloti: per l’alfiere della casa giapponese ecco 201 punti e un gap di ben 59 punti sul primo avversario. E’ ancora però presto per parlare di titolo già assegnato, benchè il verdetto potrebbe essere molto presto definitivo: non dimentichiamo che a podio troviamo anche Valentino Rossi. Per il Dottore però i punti ottenuti finora solo solo 142 e tanti i problemi registrati con la Yamaha. Terzo gradino del podio infine per colui che già dalla stagione 2019 della Motogp sarà il prossimo primo avversario di Marc Marquez, ovvero Jorge Lorenzo. Lo spagnolo presto salirà sulla Honda, ma per ora con la Ducati ha trovato nella classifica piloti la terza piazza con 130 punti e una sola lunghezza di vantaggio dall’attuale compagno di squadra Dovizioso.

ALLE SPALLE DI MARQUEZ

Se Marc Marquez è ben indirizzato ormai da diverso tempo alla vittoria del titolo, la classifica del mondiale piloti della Motogp ci regala però altre battaglie ben entusiasmanti alle spalle dello spagnolo, pure alla vigilia del Gp della Gran Bretagna 2018. Anche prima della prova di Silverstone infatti vediamo, anche solo nella top ten diverse situazioni accesissime, specie ora che mancano solo pochi Gp prima della chiusura del campionato. Ecco infatti che è già lotta in casa Ducati per il terzo posto: come abbiamo visto Lorenzo ha 130 punti e Dovizioso solo 129. Appena staccato in quinta posizione a 113 punti troviamo Vinales mentre è dura lotta alle spalle del pilota Yamaha: ecco Petrucci con 105 punti seguito da Zarco e Crutchlow, ad appena una distanza di sicurezza l’uno dall’altro. A chiudere la top ten alla fine troviamo Iannone con 84 punti e Rins, con 66 punti, gli stessi dell’undicesimo in classifica ovvero Dani Pedrosa. Volendo continuare troviamo Miller con 61 punti e Bautista, a cui fanno seguito Rabat, Pol Espargaro, Syahrin, Morbidelli e Alex Espargaro, con Smith. Ventesimo posto per Nakagami con 11 punti e alle sue spalle Kallio, Abraham, Luthi, Bradl, Simeon e Guintoli.

CLASSIFICA PILOTI

1 Marc MARQUEZ Honda 201

2 Valentino ROSSI Yamaha 142

3 Jorge LORENZO Ducati 130

4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 129

5 Maverick VIÑALES Yamaha 113

6 Danilo PETRUCCI Ducati 105

7 Johann ZARCO Yamaha 104

8 Cal CRUTCHLOW Honda 103

9 Andrea IANNONE Suzuki 84

10 Alex RINS Suzuki 66

11 Dani PEDROSA Honda 66

12 Jack MILLER Ducati 61

13 Alvaro BAUTISTA Ducati 57

14 Tito RABAT Ducati 35

15 Pol ESPARGARO KTM 32

16 Hafizh SYAHRIN Yamaha 24

17 Franco MORBIDELLI Honda 22

18 Aleix ESPARGARO Aprilia 17

19 Bradley SMITH KTM 15

20 Scott REDDING Aprilia 12

21 Takaaki NAKAGAMI Honda 11

22 Mika KALLIO KTM 6

23 Karel ABRAHAM Ducati 4

