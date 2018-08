Diretta MotoGp/ Streaming video SKY gara e warm-up live: vincitore e podio (GP Gran Bretagna 2018)

Diretta MotoGp gara e warm-up live GP Gran Bretagna 2018 Silverstone: cronaca e tempi, podio e vincitore del dodicesimo Gran Premio stagionale (oggi domenica 26 agosto)

26 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta MotoGp - LaPresse

La MotoGp sarà in diretta oggi, domenica 26 agosto, con il Gran Premio di Gran Bretagna 2018 sul circuito di Silverstone, che costituisce il dodicesimo appuntamento con il Motomondiale 2018 che è ormai ampiamente entrato nella seconda metà del proprio cammino e sembra avere già identificato in Marc Marquez il suo dominatore assoluto. L’appuntamento principale della domenica è naturalmente quello con la partenza della gara della MotoGp: i semafori si spegneranno alle ore 12.30 italiane, attenzione a questa modifica che è stata decisa ieri sera per cercare di ridurre al minimo i disagi con il maltempo, che già ieri ha pesantemente condizionato le qualifiche; si gareggerà dunque al mattino (in Inghilterra saranno le 11.30) e la MotoGp sarà la prima delle tre classi a scendere in pista, caso decisamente anomalo. In programma ci sarà la partenza della gara della MotoGp sulla distanza di 20 giri per un totale di 118,0 km, dal momento che ogni giro del lungo tracciato britannico misura 5,900 chilometri con la bellezza di diciotto curve, di cui otto a sinistra e dieci a destra. Tracciato di grande fascino e assoluto prestigio, che dovrebbe regalarci una gara emozionante e sulla quale ci potrebbe essere un duello avvincente fra tutte le principali scuderie (clicca qui per la griglia di partenza scaturita dalle qualifiche di ieri a Silverstone).

GP GRAN BRETAGNA, DIRETTA LIVE

MOTOGP, LA GARA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La gara del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 sul circuito di Silverstone sarà naturalmente l'appuntamento saliente di oggi per la dodicesima gara del Mondiale di MotoGp. Per gli appassionati che vorranno seguire la MotoGp in tv oppure in streaming video, c'è una importante notizia da segnalare: oggi, domenica 26 agosto 2018, si potrà seguire tutto - compreso il warm-up - su Sky Sport MotoGp HD, il canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky (attenzione: si è tornati alla numerazione "classica" che era stata modificata in estate) che per la quinta stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale, mentre la gara sarà visibile in chiaro per tutti su Tv8 solamente in differita, non essendo il Gp Gran Bretagna uno degli eventi trasmessi in tempo reale anche in chiaro. Vediamo dunque le informazioni utili per seguire quanto succederà a Silverstone in questa ricca domenica. Gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le gare in streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (numero 8 del telecomando): il Gran Premio di Gran Bretagna, come ampiamente ricordato, è uno di quelli che su Tv8 non sarà visibile in tempo reale, dunque sarà possibile vivere tutte le emozioni delle tre gare delle classi del motociclismo da Silverstone solamente in differita se non siete abbonati Sky, la MotoGp alle ore 17.00. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

GP GRAN BRETAGNA 2018 MOTOGP: IL WARM-UP

Ricordiamo che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 10.00 italiane del mattino (9.00 locali), gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme e verificare eventuali cambiamenti nelle condizioni rispetto al giorno prima, anche se le temperature saranno certamente diverse rispetto al momento della partenza. Per tutti questa breve sessione può essere utile: tante volte nella sua carriera ad esempio Valentino Rossi ha costruito proprio nel warm-up le sue sportivamente miracolose rinascite in gara, che purtroppo adesso sembrano solo un bel ricordo del passato (per colpa di una Yamaha decisamente poco brillante), comunque sarà bene prestare attenzione a quello che può succedere già al mattino, magari alla ricerca di intuizioni che, nel caso della Yamaha, possano aiutare a migliorarsi in un periodo a dir poco difficile per la M1, a differenza di Ducati e Honda che sono sicuramente più performanti - ma una innovazione dell’ultimo istante naturalmente potrebbe fare molto comodo anche ad Andrea Dovizioso piuttosto che a Jorge Lorenzo oppure a Marc Marquez.

MOTOGP, LE PROVE LIBERE 3

Nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Silverstone le primissime posizioni non sono cambiate rispetto al venerdì: a causa delle basse temperature nessuno ha saputo migliorare il 2:01.385 di Andrea Dovizioso che dunque ha mantenuto la leadership nella classifica combinata. Posizioni invariate anche per Crutchlow, Vinales, Marquez, Lorenzo e Miller, uno dei pochi che ha saputo risalire la china è stato Danilo Petrucci che si è assicurato l'ingresso diretto nella Q2, così come Valentino Rossi che in realtà era già dentro la top ten e in ogni caso gli sarebbe bastato il tempo della FP2 per stare tranquillo. Per appena 90 millesimi Andrea Iannone è rimasto davanti a Franco Morbidelli che dunque è stato costretto a prendere parte alla Q1, che si è rivelata maledetta in particolare per Tito Rabat. Proprio come a Spa-Francorchamps, dove le qualifiche della Formula 1 sono state condizionate dalla pioggia che ha bagnato la pista proprio nelle fasi decisive, anche a Silverstone si è abbattuto un acquazzone che ha letteralmente colto di sorpresa i piloti. In curva 7 si è immediatamente formato un lago d'qcqua sul quale parecchi centauri sono scivolati. Il primo a cadere è stato Alex Rins che ha perso il controllo della Suzuki ed è rovinato a terra, rialzandosi prontamente per segnalare il pericolo agli altri che vengono da dietro. Lo spagnolo non fa in tempo a voltarsi che vede scivolarne parecchi, tra cui Lorenzo, Morbidelli e Rabat, colpito in pieno dalla moto del pilota italiano, campione uscente della Moto2. Proprio Rabat è quello che avrà la peggio, rimanendo molto dolorante a terra: il responso medico è impietoso con lui, frattura esposta del femore con interessamento di tibia e perone, stagione praticamente finita.

MOTOGP, LE QUALIFICHE

Con l'elicottero in volo per trasportare Rabat al più vicino ospedale, le attività vengono fermate come da regolamento: i piloti non hanno alcuna intenzione di scendere in pista finché le condizioni meteorologiche non miglioreranno e la pista non si asciugherà. Le qualifiche pertanto slittano di quasi un'ora, nella Q1 i più veloci sono Bradley Smith e Alex Rins che strappano il pass per la Q2. Con le gomme da bagnato emergono le Ducati, Dovizioso e Lorenzo si contendono la pole position e alla fine prevale il pilota maiorchino che fa sua la pole position in 2:10.155, dando un decimo e mezzo al compagno di box. A far compagnia alle due Desmosedici in prima fila la Yamaha Tech-3 di Johann Zarco (2:10.439) che ha saputo sfruttare la finestra giusta per sorprendere i big. Quinta posizione deludente per Marc Marquez (2:11.083) che sicuramente si aspettava un risultato migliore, davanti a lui Cal Crutchlow con Danilo Petrucci a completare la seconda fila. La Yamaha gestisce la Q2 nel peggiore dei modi, sbagliando completamente le tempistiche con Valentino Rossi che si lancia per l'ultimo tentativo troppo tardi e prende la bandiera a scacchi senza poter completare il suo giro, un grave errore che lo colloca sulla dodicesima casella sulla griglia di partenza, dietro a Maverick Vinales che non va oltre l'undicesima piazza. Dopo un venerdì incoraggiante, la Casa di Iwata ripiomba nell'anonimato facendo partire i suoi piloti da centro gruppo, dove i contatti e le scaramucce al via sono all'ordine del giorno.

L’ANNO SCORSO

Parlando della Ducati a Silverstone, va ricordata la vittoria di Andrea Dovizioso nella scorsa stagione. Un successo onestamente favorito dal ritiro di Marc Marquez, in Inghilterra sfortunatissimo protagonista nel 2017, autore della pole position al sabato e poi tradito dal motore della sua Honda Hrc. Fu comunque una bella battaglia per la vittoria, con i primi tre classificati racchiusi nello spazio di meno di otto decimi sul traguardo, dove il Dovi (quasi un gioco di parole) ebbe la meglio sulle due Yamaha ufficiali di Maverick Vinales e Valentino Rossi, per un doppio podio che probabilmente oggi riempirebbe di felicità tutti i componenti della Casa giapponese. Dovizioso vincitore, Rossi sul podio: ottimi ricordi per l’Italia, anche se ci furono pure i ritiri di Danilo Petrucci e Andrea Iannone. Così andò un anno fa: cosa succederà invece oggi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l'unico giudice, cioè la pista del circuito britannico, quindi mettiamoci comodi: la diretta della gara e del warm-up del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 della MotoGp sul circuito di Silverstone sta per cominciare…

