DIRETTA MOTOGP/ Streaming video SKY, prove libere live: Pedrosa il più veloce della Fp2! (Gp Repubblica Ceca)

Diretta MotoGp prove libere FP1 e FP2 live GP Repubblica Ceca 2018 Brno: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito ceco (oggi venerdì 3 agosto).

03 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 15.05 Michela Colombo

Marc Marquez (LaPresse)

Si è appena chiusa la Fp2 del Gp della Repubblica ceca 2018 e complice qualche defezione importante nel time attack finale ecco che la bandiera a scacchi ha trovato in Dani Pedrosa l’uomo più veloce. Lo spagnolo della Honda ha chiuso la seconda prova libera con il tempo di 1.55.976: dietro di lui ecco Petrucci e Syanhrin, con Dovizioso e Vinales nella top five. Ben lontano Marc Marquez, campione del mondo in carica della Motogp: lo spagnolo, dopo il primo crono fissato nei primi dieci minuti della Fp2 non ha più spinto sull’acceleratore, lasciando ad altri la bagarre per il tempone, accontentandosi del decimo crono. Sul finale della sessione di prove libere le gomme sono state le vere protagoniste: al momento le migliori paiono essere le hard, montate da coloro che occupano i primi gradini del podio. Non eccezionali medium e soft, montate per esempio sul finale da Valentino Rossi (usate): il Dottore registra infatti solo il settimo tempo a più di mezzo secondo dal tempo di Pedrosa.

GP REPUBBLICA CECA 2018: DIRETTA LIVE

MOTOGP STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA

MARQUEZ SUBITO VELOCE NELLA FP2

Come previsto la seconda sessione di prove libere si sono accese su una caldissima pista di Brno: sempre sole alto e temperature di fuoco hanno quindi accolto i piloti della Motogp per la Fp2. Condizioni pesanti certo ma che potrebbero riproporsi anche domenica in gara e quindi da studiare, specie per il capitolo gomme, sempre più dolente in alcune case che in altre. Tornando alla pista ceca va detto che Marquez sta finora seguendo il medesimo copione della mattinata: il pilota spagnolo, campionissimo della Motogp ha fatto in fretta a mettere a segno un buon crono che lo fatto subito altre in prima posizione. 1.56.635 il tempo fissato dall’uomo della Honda, alle cui spalle si sono alternati in maniera frenetica diversi nomi. Al momento la top five vede Petrucci, Pedrosa, Rins e Iannone ma di certo molto sta già succedendo in pista a Brno.

INIZIA LA FP2!

Sta per avere inizio la tanto attesa Fp2 del Gp della Repubblica Ceca 2018: la seconda sessione di prove libere oggi appare parecchio significativa anche perché, complici le alte temperature, team e piloti potranno vivere ora le stesse condizioni che potrebbero presentarsi domenica in gara. A prescindere dalle previsioni siamo in attesa di vedere che cosa sarà in grado di fare questo pomeriggio Alvaro Bautista, grandissima sorpresa della Fp1 di questa mattina. Il pilota della Angiel Nieto Team infatti sta guidando molto bene e anche nella Fp2 che avrà inizio tra poco potrebbe di nuovo sorprenderci. Alla vigilia della prova di Brno comunque Bautista aveva affermato: “Abbiamo cambiato parecchio la moto rispetto ai test invernali, siamo migliorati lavorando sull'assetto che gli altri piloti Ducati avevano usato nella scorsa stagione. Assetto buono ma non per me, a Jerez l'abbiamo cambiato e ho iniziato a sentirmi meglio. Piccoli aggiustamenti mi hanno aiutato a sentirmi più veloce. Non abbiamo espresso il nostro massimo potenziale ma c'è feeling con la moto”. Vedremo che succederà ora in pista a Brno: inizia la Fp2! CLICCA QUI PER I TEMPI DELLA FP2

LA PRUDENZA DI MARC MARQUEZ

Non è stato certo tra i protagonisti della prima sessione di prove libere del Gp della Repubblica ceca ma di certo è lui l’uomo da temere anche in questo weekend della Motogp di casa a Brno. Parliamo infatti del campionissimo in carica Marc Marquez, che al termine della Fp 1 questa mattina aveva appena realizzato il terzo tempo, girando pochissimo su alti ritmi, e giocando in maniera più che coperta. Lo spagnolo dopo tutto sa che la gara di domenica potrebbe rivelarsi cruciale per la sua corsa verso il sesto titolo mondiale: inutile prendersi rischi minuti, specie nelle prove libere del venerdi. Lo stesso Marquez nella conferenza stampa classica di giovedi si è dimostrato anche molto prudente in termini di ambizioni: “ La pausa estiva è stata bella, un momento per divertirmi e per analizzare questa prima parte di stagione. Abbiamo sicuramente commesso anche qualche errore, possiamo migliorare. Ora dobbiamo ritrovare la stessa mentalità della prima parte di stagione, è il momento di tornare in sella e ritrovare le sensazioni e gli stessi risultati. Valentino e Maverick i più pericolosi? Sì, per questo è positivo ricominciare con un vantaggio di 46 punti su Rossi, ma ci sono ancora dieci gare e la stagione è lunghissima. I piloti Yamaha migliorano gara dopo gara, se sono secondi e terzi significa che sono molto forti e dobbiamo restare concentrati”.

ZARCO IL PIU' VELOCE DELLA MATTINA

Si è appena chiusa la fp1 del Gp della Repubblica ceca 2018 e va detto che non sono poi tante le scintille a cui abbiamo astuto questa mattina sulla pista di Brno. In attesa di conoscere quali saranno le condizioni della Fp2 (sicuramente una sessione di prove libere più importate, visto che avrà luogo nel primo pomeriggio, come pure la gara di domenica) non sono stat tanti i time attack a cui abbiamo assistito. Anche negli ultimi minuti prima della bandiera a scacchi infatti in molti tra i big, dopo aver tentato un giro veloce hanno mollato la presa. Ecco perché alla chiusura della sessione il primo tempo è andato a Johann Zarco, l’unico davvero a spingere in questa parte della Fp1. Il francese ha messo a bilancio il crono di 1.56.674, portandosi avanti a Dovizioso (+.0.073) e Marquez (+0.181): il ducatista non ha insistito tropo sull’acceleratore come il suo compagno di squadra e men che meno l’ha fatto lo spagnolo. Male anche sul finale della Fp1 le Yamaha: in un circuito che dovrebbe essere favorito per ora Rossi e Vinales non riescono a graffiare. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA TEMPI DELLA FP1

MARQUEZ SUBITO VELOCE

Siamo entrati nel vivi della prima sessione delle prove libere del Gp della Repubblica ceca 2018 e le condizioni sulla pista di Brno sono ben particolari. Se l’imprevedibilità del meteo su questo tracciato ci ha regalato nella storia non poche sorprese, questa mattina non si esce dal previsto. Tanto sole e tanto caldo sul circuito ceco, forse anche troppo: sarà importante oggi controllare il consumo dei pneumatici in vista del proseguo del fine settimana. Il primo a segnare il crono valido è stato come al solito Marc Marquez: un ottimo 1.56.828, che gli ha permesso di salire subito al primo gradino del podio. Alle sua spalle si è però accesa la solita bagarre, pur con pista verde e asset ancora da definire: al momento alle spalle del campione del mondo in carica della Motogp vediamo Dovizioso a + 0.201 allo spagnolo, con Bautista a podio, metre nella top five rientrano ora Pedrosa e Rossi. Chiaramente i tempi registrati non possono ancora definirsi decisivi., sia solo all’inizio della Fp1.

INIZIA LA FP1!

Sta per avere inizio la tanto attesa prima sessione di prove libere del Gp della Repubblica Ceca 2018: tutto è pronto quindi sulla pista di Brno per la Fp1 che vedremo anche un grande ritorno. Ci riferimento ovviamente a Aleix Epargaro, di ritorno dalla un brutto botto subito nella prova tedesca a Sachsenring ormai diverso tempo fa. Allora lo spagnolo aveva rimediato un brutto trauma toracico nell’area sinistra del costato, andando a sbattere contro gli airfence: dopo alcuni giorni in ospedale a Chemintz e il riposo per la sosta estiva, l’alfiere dell’Aprilia è di nuovo in sella. Il comitato medico infatti ha dichiarato FIT lo stesso Aleix Espargaro, il quale è ovviamente impaziente di assaggiare di nuovo l’asfalto, come lui stesso ha dichiarato: “Mi sento bene e sono felice di essere qui, perché è stato un brutto incidente. Fortunatamente l'infortunio non è stato grave come era sembrato in un primo momento ai dottori in Germania”. Ecco quindi che lo spagnolo è pronto a scendere in pista a Brno per la Fp1: paroa ai motori!

GLI ORARI DELLA GIORNATA

Dopo quasi un mese di sosta la Motogp torna protagonista: oggi venerdì 3 agosto infatti avrà luogo e Brno la prima giornata di prove libere valida per il Gran Premio della Repubblica Ceca 2018, uno degli appuntamenti più attesi di tutto il mondiale. Il tono entusiasta è d’obbligo: la pista ceca è una delle più famose e ricche di storia e qui si sono svolte alcune delle gare più significative della storia della classe regina. In attesa però di vivere una prova così eccezionale come la storia ci racconta, diamo tempo al tempo e andiamo a vedere quale sarà il programma di oggi. Come al solito il venerdì sarà riservato alla Fp1 e alla Fp2 per la Motogp, ovvero due prime sessioni di prove libere in cui i piloti potranno verificare di prima persona le condizioni dell’asfalto e cominciare a studiare il giusto asset in vista delle prossimi appuntamenti. Dando gli orari della giornata vediamo che la Fp1 alla pista di Brno avrà inizio alle ore 9.55 e si chiuderà alle ore 10.40; per la Fp2 del Gp della Repubblica ceca 2018 ecco che gli orari saranno 14.05-14.50, come di solito accade per le prove europee del Mondiale.

I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

Terminata la sosta estiva ecco che i protagonisti del Mondiale della Motogp sono pronti a scendere in pista: ecco che a Brno i riflettori saranno puntati quindi sul campione del mondo in carica Marc Marquez, ormai sempre più solo nella lotta al titolo mondiale. Brno è certamente una pista che non dispiace al centauro della Honda: proprio l’anno scorso lo spagnolo ha trovato il primo gradino del podio, e di certo già dalle prove libere di oggi vorrà riconfermato come il re della pista ceca. Va anche a detto che il Gran Premio della Repubblica Ceca spesso non dà ragione ai pronostici: il circuito è davvero complicato e le avverse condizioni meteo potrebbero regalare non poche sorprese anche alla bandiera a scacchi, come è successo ad esempio nell’edizione 2016 dove ha trionfato Cal Crutchlow. Se però vogliamo individuare altri protagonisti annunciati ecco poi Valentino Rossi, che qui a Brno ha vinto la sua prima gara: oltre alla storia c’è a fare attenzione anche a Maverick Vinales oltre alle due Ducati di Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso. Lo spagnolo non è digiuno di vittorie qui in Repubblica Ceca mentre l’azzurro ha molto da recuperare in classifica come in pista e questo potrebbe essere il suo weekend fortunato.

CLASSIFICA TEMPI

FP1

1 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.4 1'56.647

2 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 1'56.720 0.073

3 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 1'56.828 0.181

4 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 1'56.831 0.184

5 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1'56.888 0.241

6 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1'57.079 0.432

7 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 1'57.289 0.642

8 Stefan BRADL GER HRC Honda Team Honda 1'57.291 0.644

9 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 1'57.321 0.674

10 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 1'57.325 0.678

11 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 1'57.386 0.739

12 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 1'57.426 0.779

13 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1'57.428 0.781

14 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1'57.764 1.117

15 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 1'57.938 1.291

16 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 1'58.027 1.380

17 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1'58.032 1.385

18 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'58.098 1.451

19 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1'58.114 1.467

20 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 1'58.226 1.579

21 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'58.238 1.591

22 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 1'58.299 1.652

23 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1'58.497 1.850

24 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1'58.635 1.988

25 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 1'59.052 2.405

26 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 1'59.863 3.216

FP2

1 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda1'55.976

2 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati1'56.099 0.123

3 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 1'56.144 0.168

4 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1'56.200 0.224

5 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 1'56.218 0.242

6 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1'56.392 0.416

7 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1'56.480 0.504

8 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 1'56.521 0.545

9 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1'56.535 0.559

10 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 1'56.635 0.659

11 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1'56.644 0.668

12 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1'56.661 0.685

13 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 1'56.915 0.939

14 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 1'57.014 1.038

15 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 1'57.205 1.229

16 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1'57.417 1.441

17 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'57.473 1.497

18 Stefan BRADL GER HRC Honda Team Honda 1'57.479 1.503

19 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 1'57.498 1.522

20 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM1'57.506 1.530

21 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 1'57.647 1.671

22 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 1'57.729 1.753

23 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1'57.941 1.965

24 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 1'58.127 2.151

25 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 1'58.453 2.477

26 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1'58.617 2.641

