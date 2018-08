Diretta MotoGp/ Streaming video SKY e TV8 qualifiche live: pole position e tempi (Gp Repubblica Ceca 2018)

Diretta MotoGp qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Repubblica Ceca 2018 a Brno: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito (oggi sabato 4 agosto)

04 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta MotoGp - LaPresse

La MotoGp oggi, sabato 4 agosto, è ancora in diretta con un grande appuntamento, le qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 sul circuito di Brno, decimo appuntamento con il Motomondiale che entra dunque nella seconda metà del suo cammino ripartendo dopo la pausa estiva, aprendo un mese di agosto che sarà invece molto intenso con ben tre Gp in programma. Le qualifiche naturalmente serviranno a stabilire la griglia di partenza e l'autore della pole position della corsa ceca, nuova e immancabile tappa estiva di una stagione che a dire il vero sembra avere un solo dominatore in Marc Marquez, con tutti gli inseguitori già piuttosto lontani, a cominciare da Valentino Rossi. Ricordiamo dunque adesso tutte le sessioni della MotoGp in programma oggi, secondo i classici orari del sabato motociclistico; si parte alle ore 9.55 con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 13.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 via alla Q1, alle ore 14.35 ecco la decisiva Q2 che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato dalle scorse stagioni.

GP REPUBBLICA CECA, DIRETTA LIVE

MOTOGP, LE QUALIFICHE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Le qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 della MotoGp saranno trasmesse su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky. Ricordiamo pure che la diretta streaming video sarà garantita agli abbonati tramite l'applicazione SkyGo. Il punto di riferimento è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp, ma non mancano in questo 2018 alcune novità nell'offerta Sky per le moto. Ad esempio Dovi Vai, una nuova rubrica con Andrea Dovizioso sulle suggestioni e le riflessioni dei piloti nel weekend di gara. Ci sarà anche un nuovo inviato d’eccezione ai box: il pilota sammarinese già vice campione del mondo Alex De Angelis. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (numero 8 del telecomando), come abbiamo già segnalato in tempo reale come su Sky: il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno infatti è uno di quelli che su Tv8 sarà visibile in tempo reale, dunque sarà possibile vivere tutte le emozioni delle qualifiche della classe regina del motociclismo dal circuito di Brno negli orari già citati. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

COSA E’ SUCCESSO IN FP2

Nella seconda sessione di prove libere del Gp della Repubblica ceca 2018 sono state subito messe sotto la lente di ingrandimento le gomme: le temperature a Brno questo pomeriggio erano roventi e tali condizioni facilmente si ripresenteranno anche in gara domenica. I primi dati raccolti però vedono come particolarmente performanti le mescole hard: non la caso le avevano montate i primi nella classifica dei tempi come Pedrosa, Petrucci e Bautista. Anche in questo senso si spiega la classifica dei tempi trovata alla bandiera a scacchi, di certo molto sorprendente: era infatti da tempo che non si vedeva un tempone firmato da Dani Pedrosa, il più veloce con il crono di 1.55.976. Dietro allo spagnolo ecco Petrucci e Bautista con Syahrin addirittura quarto e avanti a Dovizioso, Vinales, Rossi, Rabat e Zarco. Appena decimo Marc Marquez ma la cosa ormai non sorprende troppo i suo fan. Anche nella Fp2 di Brno il campionissimo della Motogp si è concentrato sull’asset della sua Honda più che al giro veloce e dopo un primo crono fissato al via si è praticamente disinteressato al time attack finale.

COSA E’ SUCCESSO IN FP1

Alla prima sessione delle prove libere del Gp della Repubblica Ceca 2018 non abbiamo assistito a chissà quante scintille sulla pista di Brno: pochi giri veloci e time attack ma molta attenzione al consumo della gomme e all’asset della moto. L’asfalto ceco non è cero semplice da affrontare anche quando splende il sole: anzi in questo senso la prossima sessione del pomeriggio risulterà fondamentale, perchè vi si potrebbero replicare le medesime condizioni della gara di domenica. Tornando a quanto è accaduto in pista segnaliamo che i big del campionato della Motogp non hanno spinto parecchio sull’acceleratore:non a caso il primo tempo alla bandiera a scacchi è andato a Zarco, l'unico ad attaccare sul finale, segnando il tempo di 1.56.647. Pochi giri veloci per Rossi, Vinales, Lorenzo, Dovizioso e soprattutto per Marquez: il campionissimo della honda dopo aver brillato nei primi dieci minuti della sessione è di fatto scomparso dai radar. Non meglio le Ducati che però hanno dimostrato di poter dire la loro anche a Brno, pista di solto non facile: ancor più in difficoltà le Yamaha che sulla carta dovevano essere favorite già da questa mattina.

MOTOGP, GP REPUBBLICA CECA BRNO: LA STORIA

In attesa di vivere questa grande giornata, facciamo una breve storia del Gran Premio della Repubblica Ceca, appuntamento che - come già accennato - è un classico dell'estate del Motociclismo, praticamente fisso a breve distanza dal Ferragosto. La gara è nata negli ormai lontanissimi anni Venti del Novecento, quando nei dintorni di Brno sorse un tracciato su strade aperte al pubblico dove si disputarono le prime gare di auto e moto nell'allora Cecoslovacchia, intitolato al primo presidente della nuova nazione resasi da poco indipendente dall’Impero Austro-Ungarico, Tomas Masaryk. Nel corso degli anni la pista ha subito profondissime modifiche, la più importante delle quali risale al 1987, quando fu costruito l'attuale autodromo permanente. Una evoluzione problematica, alla quale aggiungere il fatto che dopo la Seconda Guerra Mondiale la Cecoslovacchia era finita oltre la cortina di ferro, tanto che la gara fu inserita nel calendario del Motomondiale (nato nel 1949) solamente dal 1965 al 1982 prima del fatidico 1987 che segnò il definitivo rientro di Brno nel Mondiale - con l'unica eccezione da allora del 1992, quando era in corso la scissione fra la Repubblica Ceca e la Slovacchia e saltò il Gran Premio.

I NUMERI DEI PROTAGONISTI

Negli ultimi anni la gara è stata di nuovo a rischio per problemi economici che avevano messo in dubbio anche la disputa dell'edizione del 2015: alla fine si è riusciti ad evitare il taglio, ma solo dopo una lunga situazione di stallo Brno è riuscita a rimanere nel calendario degli anni successivi a partire dal 2016, un vero e proprio sospiro di sollievo per un circuito così tecnico, che sarebbe stato un peccato perdere. Qui Valentino Rossi ha vinto ben sette volte fra tutte le classi (una volta a testa in 125 e 250, poi cinque in 500/MotoGp), stesso numero di successi ottenuto dal suo grande rivale Max Biaggi (quattro in 250, tre in 500/MotoGp), a lungo considerato il ‘signore’ di Brno, mentre negli ultimi anni spiccano le vittorie di Dani Pedrosa nel 2012 e 2014, inframezzate dal successo di Marc Marquez nel 2013, poi quello ottenuto da Jorge Lorenzo nel 2015, l’exploit inatteso di Cal Crutchlow nel 2016 che fu la prima vittoria di un pilota britannico in una gara della classe regina dal lontanissimo 1981 - allora naturalmente era la 500, infine la seconda vittoria ceca di Marquez nella classe regina, terza complessiva a Brno compresa quella ottenuta nel 2012 in Moto2. Ma adesso è giunto il tempo di tornare all'attualità e di far parlare l'unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 della MotoGp sul circuito di Brno sta per cominciare…

© Riproduzione Riservata.