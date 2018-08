CLASSIFICA MOTOGP/ Mondiale piloti: Marquez sempre leader, ma Dovizioso cresce! Gp della Repubblica Ceca

Classifica Motogp: il mondiale piloti in vista del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018. Marc Marquez difenderà la posizione di leadership anche dopo la prova di Brno?.

05 agosto 2018 - agg. 05 agosto 2018, 14.53 Michela Colombo

Marc Marquez (LaPresse)

Ed è riscatto di Andrea Dovizioso al Gran Premio della Repubblica ceca 2018! Il pilota Ducati non solo va a vincere alla prova del Mondiale di Brno, seguito dal compagno di squadra Jorge Lorenzo, ma fa pure il balzo decisivo nella classifica dei piloti della Motogp!. Certo il leader rimane sempre Marc Marquez che si deve accontentare del terzo piazzamento alla bandiera a scacchi: lo spagnolo sale ora a 181 punti, ma ora ha un avversario in più a cui badare. Dopo la gara del Gp della Repubblica ceca 2018, Rossi infatti (arrivato quarto) rimane al secondo gradino ma con 132 punti (e 49 lunghezze da recuperare, 3 in più rispetto alla vigilia). Dietro al Dottore ecco che è salito Dovizioso con 113 punti e 68 da recuperare su Marquez per la vetta della classifica del mondiale piloti della Motogp. Scivola invece al quarto gradino Vinales, andato KO oggi a Brno: a chiudere la lista dei primi cinque vediamo Lorenzo con 105 punti ora ottenuti dopo Brno. A chiudere ora la top ten della classifica Zarco, Petrucci, Crutchlow, Iannone e Miller, con l’australiano fermo a 61 punti.

IL DUELLO IN CASA YAMAHA

Al Gran premio della Repubblica Ceca 2018 come anche nella classifica del mondiale piloti della Motogp ecco che va dedicato un capitolo a parte al duello tutto in casa Yamaha tra Valentino Rossi e Maverick Vinales. Alla vigilia della prova di Brno vediamo bene che il Dottore vanta la seconda posizione in graduatoria con 119 punti (ma un gap di 46 punti (ironia della sorte) dalla vetta, occupata da Marc Marquez: alle spalle del pilota di Tavullia ecco proprio il compagno di squadra spagnolo con 109 punti e dieci lunghezze da recuperare. In pista Brno ecco che a pochissimo dal via del Gp della Repubblica ecca 2018 è sempre Valentino Rossi a stare davanti: il Dottore vanta infatti la prima fila e la seconda casella, mentre Vinales è appena 12^, il peggior avvio all’inizio della stagione della Motogp. Eppur tali piazzamenti potrebbero non essere determinanti alla bandiera a scacchi: solo la pista ci dirò che oggi vincerà questo duello casalingo.

DOVIZIOSO CERCA RISCATTO

Esaminando da vicino la classifica del mondiale piloti della Motogp vediamo bene che non saranno pochi i duelli attesi oggi, in pista a Brno come pure nei numeri della graduatoria. Dopo le vacanze e in vista della seconda e decisiva parte della stagione, sono parecchi i piloti che hanno parecchio terreno da recuperare, non ultimo Andrea Dovizioso. Il pilota Ducati, che oggi partirà dalla prima posizione in griglia di partenza a Brno, vanta per ora solo la quarta posizione nella classifica: risultato di certo ben al di sotto delle attese dello stesso pilota di Forlimpopoli, specie dopo la bella stagione passata. Per ora Dovizioso registra anche 88 punti, gli stessi di Johann Zarco, ex rookie d’oro della Motogp: il confronto con una moto di fabbrica deve essere assolutamente vinto dalla stessa Ducati, che oggi pare avere un ottimo feeling con la pista di Brno. Ci attendiamo quindi un grande riscatto da parte del SuperDovi al Gp della Repubblica ceca 2018.

MARQUEZ IN VETTA

Questa domenica 5 agosto si svolgerà il Gran Premio della Repubblica ceca 2018 e mentre siamo in attesa di poter dare la parola alla pista di Brno tocca ora andare a vedere che sta succedendo nella classifica del mondiale piloti. Con il banco di prova ceco infatti i protagonisti di questo motomondiale si sono messi alle spalle la prima parte della stagione, e dopo il mesetto di pausa vacanze sono impazienti di mettere in gioco per conquistare punti preziosissimi per la vittoria del titolo. Alla vigilia della gara di Brno però il primo indiziato al titolo Mondiale della Motogp 2018 è ancora una volta Marc Marquez, sempre leader della classifica e ora con ben 165 punti a suo vantaggio. Lo spagnolo pare ben indirizzato al successo anche perché è stato proprio lui a vincere qui nel 2017 Gran Premio della Repubblica Ceca. Alle spalle del pilota Honda e grande favorito sul circuito di Brno vi è Valentino Rossi. L’alfiere della Yamaha ha vinto proprio qui a Brno il suo primo Gp e di certo vorrà riconfermarsi anche oggi per aumentare i 119 punti finora ottenuti. Terzo gradino del podio infine nella classifica del mondiale piloti per l'altro pilota della casa del Diapason Maverick Vinales: lo spagnolo insegue dal gradino più basso vantando per ora 109 punti a statistica.

ALLE SPALLE DEL PODIO

Se Marquez è all’inseguimento del suo sesto titolo e la lotta per il mondiale riguarda per il momento solo coloro che occupano il podio, non per questo non sta infuriando la battaglia anche nelle altre posizioni della classifica del Mondiale piloti della Motogp. In vista del giro di boa della stagione è infatti caccia aperta per il miglior piazzamento, visto che la vetta pare fin tipo lontana. Al quarto posto vedremo oggi il duello, in pista come in classifica, tra Dovizioso e Zarco: i piloti Ducati e Yamaha infatti registrano i medesimi punti, ovvero 88, e tre lunghezze di vantaggio su Lorenzo, fermo al sesto gradino. Ben vicino a questo terzetto anche Danilo Petrucci, che dalla settima piazza registra ora ben 84 punti: a chiudere la top ten vi troviamo anche Crutchlow, Iannone e Miller, questo fermo a quota 57 punti. Un gradino sotto tutti gli altri piloti, attesi ovviamente in pista questo pomeriggio per il Gran Premio della Repubblica ceca 2018: all’ undicesimo posto troviamo Rins, con Pedrosa (49 punti), Bautista (44) e P. Espargaro (32) alle spalle. 15^ gradino riservato invece per Tito Rabat con 30 punti, al quale segue Syharin, Morbidelli, A. Espargaro, Smith, Redding, Nakagami, Kallio e Abrahams, con Luthi e Simeon sempre a quota 0 punti.

CLASSIFICA PILOTI

1 Marc MARQUEZ Honda 181

2 Valentino ROSSI Yamaha 132

3 Andrea DOVIZIOSO Ducati 113

4 Maverick VIÑALES Yamaha 109

5 Jorge LORENZO Ducati 105

6 Johann ZARCO Yamaha 97

7 Danilo PETRUCCI Ducati 94

8 Cal CRUTCHLOW Honda 90

9 Andrea IANNONE Suzuki 81

10 Jack MILLER Ducati 61

11 Alex RINS Suzuki 58

12 Dani PEDROSA Honda 57

13 Alvaro BAUTISTA Ducati 51

14 Pol ESPARGARO KTM 32

15 Tito RABAT Ducati 30

16 Hafizh SYAHRIN Yamaha 24

17 Franco MORBIDELLI Honda 22

18 Aleix ESPARGARO Aprilia 17

19 Bradley SMITH KTM 13

20 Scott REDDING Aprilia 12

21 Takaaki NAKAGAMI Honda 10

22 Mika KALLIO KTM 6

23 Karel ABRAHAM Ducati 4

