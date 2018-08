Diretta MotoGp/ Streaming video SKY e TV8 gara live: vincitore e podio (Gp Repubblica Ceca 2018)

Diretta MotoGp gara e warm-up live GP Repubblica Ceca 2018 Brno: cronaca e tempi, podio e vincitore del decimo Gran Premio stagionale (oggi domenica 5 agosto).

05 agosto 2018 Michela Colombo

Diretta Gp Repubblica Ceca (LaPresse)

Oggi domenica 5 agosto i riflettori saranno tutti puntati sulla pista di Brno: si accenderà infatti questo pomeriggio il Gran Premio della Repubblica Ceca 2018, una delle prove più attese del Mondiale della Motogp, che ormai si affaccia alla seconda parte della stagione. La gara è più che prestigiosa ovviamente: i protagonisti attesi alla partenza dalla griglia di partenza (clicca qui per vedere il risultato delle qualifiche) le insidie tecniche dello stesso asfalto ceco, le difficili condizioni ambientali, e la storia gloriosa che il circuito ceco vanta sono solo alcuni degli elementi che rendono la prova di oggi un appuntamento davvero imperdibile per gli appassionati del Motomondiale. In attesa quindi di poter assistere in diretta alla gara di Brno diamo subito gli orari e le prime indicazioni utili per tutti fan: ovviamente l’appuntamento clou della giornata di oggi sarà la gara, il cui via è già stato messo in programma per le ore 14.00. Da non dimenticare però che la giornata per la Motogp del Gp della Repubblica Ceca avrà inizio alle ore 9.40 con il warm up: la bandiera a scacchi che chiuderà questa primo assaggio dell’asfalto ceco nella mattinata sventolerà alle ore 10.00.

GP REPUBBLICA CECA 2018: DIRETTA LIVE

MOTOGP: STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA GARA

Ovviamente, come è stato per il resto della fine settimana, anche per la gara di questa domenica per il Gp della repubblica Ceca 2018 il punto di riferimento per tutti i fan della Motogp sarà la tv satellite di Sky che da anni detiene i diritti esclusivi del Motomondiale. Entrambi gli appuntamenti di questa domenica a Brno quindi saranno visibili in diretta tv al canale dedicato Sky Sport Motogp HD, con diretta streaming video garantita tramite l’app dedicata agli abbonati Sky Go. Buone notizie però arrivano anche per coloro che non possiedono un abbonamento alla tv satellitare. Almeno la gara del Gp della Repubblica ceca 2017 sarà infatti visibile in diretta tv e in chiaro sul digitale terrestre: appuntamento quindi alle ore 14.00 al canale Tv8. Anche in questo caso sarà garantita la diretta streaming video della prove ceca, tramite il portale ww.tv8.it.

LE QUALIFICHE DI MOTOGP A BRNO

Nel segno di Andrea Dovizioso. Il pilota della Ducati si prende una spettacolare pole position precedendo di 267 millesimi Valentino Rossi sulla pista di Brno, nelle prove del Gran Premio della Repubblica Ceca. Un grande risultato per il pilota forlivese, anche se il 'Dottore' sulla Yamaha ha provato fino all'ultimo a insidiare la pole position, riuscendo proprio nella parte finale del sabato a trovare i giri migliori. E' stato però sufficiente soltanto per ottenere il secondo posto nella griglia di partenza del Gran Premio di domenica, con la prima fila che sarà chiusa da Marc Marquez, a soli 5 millesimi da Rossi, e dunque a 272 millesimi da Dovizioso.

Alle spalle del terzetto di testa, Lorenzo, Crutchlow e Petrucci, piazzatisi nella prove rispettivamente a 349, 366 e 514 millesimi dalla pole position. E dire che Jorge Lorenzo era stato inizialmente il più veloce, tanto da far pensare ad una giornata di gloria. Marc Marquez, man mano che i giri di prova arrivavano al clou, ha rimesso rapidamente le cose a posto, ma Dovizioso ha stupito piazzando il giro da 1 minuto 54 secondi e 689 millesimi che ha finito con il mettere tutti in fila. Discreta prova anche per Maverick Vinales e per Rins, con i due spagnoli che erano comunque stati in grado di superare la 'mannaia' della Q1. Giornataccia per Bautista e Miller, entrambi finiti per le terre, forse per qualche decisione sulle gomme non proprio lungimirante. Ne ha approfittato Morbidelli con una tredicesima posizione sicuramente incoraggiante in vista della gara.

Sulla pista di Brno le prove libere del sabato avevano messo di nuovo in luce lo strapotere di Marquez che aveva fatto segnare il miglior tempo: il leader della classifica Mondiale piloti era stato il più veloce, con Iannone e Rins sulle loro Suzuki ad inseguire. Solo settimo Rossi e decimo Dovizioso, per i piloti italiani nulla lasciava presagire quanto fatto vedere poi nelle qualificazioni, con Dovizioso in particolare che ha messo in luce una performance esaltante nel giro che di fatto è valso la pole position.

E proprio Dovizioso nei commenti a caldo dopo le qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca non ha di certo nascosto la propria soddisfazione, evidenziando come la Ducati abbia risposto benissimo sin dai primi giri a Brno: la moto ha risposto sempre meglio giro dopo giro e la pole position è andata anche oltre le aspettative del pilota di Forlì, che si è potuto comunque dire particolarmente soddisfatto anche in prospettiva di una gara che si preannuncia infuocata. Rossi infatti è più che competitivo, anche se qualche dubbio sulle gomme c'è e il passo gara della Yamaha, almeno a detta del 'Dottore', non è stato pienamente soddisfacente, e dunque Rossi lavorerà per decidere l'assetto migliore. Sia Rossi sia Marquez hanno comunque convenuto su come in questo momento sia Dovizioso l'avversario da battere sulla pista di Brno, visto che sin dalle prime prove è apparso estremamente competitivo e in grado di incrementare il livello dei suoi giri veloci. Lo spagnolo si è detto comunque molto fiducioso di ciò che potrà fare in gara, prevedendo comunque un podio con Dovizioso e Rossi in sua compagnia.

GP REPUBBLICA CECA: LE CURIOSITA’ DELLA PISTA DI BRNO

Come abbiamo potuto vedere in precedenza, la pista di Brno è una delle più amate da pubblico e piloti: le difficoltà insite nell'asfalto ceco oltre che alla solita imprevedibilità del meteo, rendono il Gran premio della Repubblica Ceca un evento sempre appassionate e carico di colpi di scena. Volendo ora mettere sotto la lente di ingrandimento proprio la pista ceca vediamo bene che le peculiarità del circuito non sono certo poche. Primo elemento che distingue Brno dalle altre piste presenti nel Mondiale della Motogp è che nei suoi 31 anni di storia, il tracciato non è stato variato di un cm: fattore ben raro. Riferendoci poi alle note tecniche ricordiamo che il circuito, denominato ufficialmente Circuito di Masaryk, è lungo ben 5403 metri e prevede 12 curve, di cui 8 a destra e 6 sinistra. Importanti i dislivelli presenti in pista: il maggiore conta 74 m, partendo dall’ingresso della curva 3 (punto più alto) fino al tratto posto tra le curve 10 e 11, come il punto più basso registrato. Aggiungiamo che il tratto in rettilineo più lungo misura 636 metri e che l’impianto frenante oggi sarà di certo messo a dura prova specie nella curva 10. Qui i piloti dovranno creare una decelerazione di almeno 1.5 G cosa che richiederà loro di usare una forza di 6.2 kg sulla leva del freno.

