DIRETTA / Test Motogp 2018 Brno, classifica tempi: primo Marquez. Dovizioso è quarto, Valentino Rossi settimo

Diretta Test Motogp 2018: info streaming video e tv della giornata di prove prevista oggi lunedi 6 agosto sulla pista di Brno. Occhio alle Ducati, Marquez e Yamaha.

Diretta Test Motogp Brno (LaPresse)

Il pomeriggio ha decisamente rimescolato la classifica dei test della MotoGp a Brno, perché alla fine è la Honda a prendersi il palcoscenico, innanzitutto con il primo posto di Marc Marquez in 1’55”209 ma anche con il terzo posto di Daniel Pedrosa, staccato di 190 millesimi dal connazionale e compagno di squadra nel team Hrc. In mezzo a loro ecco il francese Johann Zarco, che salva l’onore della Yamaha collocandosi a 133 millesimi dal campione del Mondo in carica. Marquez dunque oggi ha saputo battere le Ducati che invece ieri hanno dominato il Gran Premio della Repubblica Ceca e comunque hanno dimostrato il proprio valore anche questa mattina. Quarto posto finale in questi test per Andrea Dovizioso a 308 millesimi dal numero 93, quinto invece Jorge Lorenzo, esattamente a quattro decimi da Marquez. Sesto Cal Crutchlow con la sua Honda del team LCR, davanti a Valentino Rossi che si è dunque piazzato a 709 millesimi da Marquez al settimo posto, davanti a Danilo Petrucci, ottavo. In conclusione, meritano risalto anche le dichiarazioni di Jorge Lorenzo riportate da Sky: "Con la Ducati purtroppo non riuscirò mai a guidare al 100%, mancano 9 gare e non potrò mai guidare in percorrenza come facevo in Yamaha. La cosa positiva, però, è che con la Desmosedici ho imparato a frenare forte e questa è un’abilità che mi servirà alla Honda”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL COMMENTO DI DANILO PETRUCCI

Diversi piloti hanno finito in anticipo i test della MotoGp a Brno, giornata di prova riservata ai centauri della classe regina subito dopo il Gran Premio della Repubblica Ceca disputato ieri sullo stesso circuito ceco e vinto dal nostro Andrea Dovizioso in sella alla sua Ducati. Dopo Andrea Iannone, anche Aleix Espargarò ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di una caduta. Il pilota dell'Aprilia stava provando una seduta ribassata, mentre il compagno di scuderia Redding continua a lavorare con il forcellone in carbonio. Per Danilo Petrucci invece si tratta semplicemente di una fine avendo provato tutto ciò che il pilota della Ducati Pramac doveva provare. Ecco dunque il commento di Petrucci al termine del proprio lavoro, raccolto da Sky: "Per una volta abbiamo finito prima... Ho provato una nuova sella per riuscire ad avere una posizione più comoda, la userò anche in Austria". Sulla nuova gomma anteriore in mescola media messa a disposizione da Michelin invece la bocciatura è netta: “Non dà alcun vantaggio, non la proveremo più”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CADUTA PER IANNONE

Attorno all’ora di pranzo per i test della MotoGp a Brno, non ci sono buone notizie per Andrea Iannone, che ha già finito la giornata di prove in sella alla sua Suzuki. Iannone è caduto, non ha riportato particolari conseguenze fisiche ma si è comunque sottoposto ad accertamenti medici per verificare l'entità dell'infortunio alla spalla. Gli esami hanno evidenziato appunto una contusione alla spalla sinistra: un problema non grave, che non mette a rischio la presenza di Iannone nel weekend in Austria ma che porta a un finale anticipato per la giornata di test a Brno per l’abruzzese della Suzuki. Al termine della mattina resta al comando della classifica dei tempi Andrea Dovizioso in 1’55”517 davanti a Lorenzo, sale invece in terza posizione il francese Johann Zarco. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVIZIOSO BALZA AL COMANDO

Lo avevamo invocato e Andrea Dovizioso ha risposto: adesso infatti troviamo proprio lui al comando della classifica provvisoria dei tempi dei test della MotoGp a Brno, che si conferma protagonista dopo avere ospitato ieri il Gran Premio della Repubblica Ceca vinto proprio dal Dovi. Il pilota forlivese della Ducati ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1’55”517 e in questo momento precede per appena 92 millesimi il compagno di squadra Jorge Lorenzo. Si sta dunque ripetendo la doppietta fatta ieri in gara dalle due Ducati ufficiali, sempre con Dovizioso davanti a Lorenzo: ottimo segnale davvero per la Rossa di Borgo Panigale, a maggior ragione pensando che domenica si gareggerà in Austria, pista amata dalla moto italiana. Terzo posto per Cal Crutchlow, migliore pilota della Honda, poi ecco al quarto posto Danilo Petrucci per completare il dominio Ducati e ci sono buone notizie anche per Andrea Iannone, quinto in sella alla sua Suzuki davanti a Marc Marquez e Dani Pedrosa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LORENZO PARTE BENE

In pista da poco più di un’ora per i test della MotoGp a Brno, da segnalare che migliorare in frenata e in entrata di curva è l’obiettivo principale di tutti i team in questa giornata. Infatti oggi a Brno le scuderie della MotoGp hanno a disposizione una versione aggiornata della gomma anteriore in mescola media, già utilizzata nei precedenti test di Barcellona. Per ora si è messo in particolare evidenza Jorge Lorenzo, miglior tempo in 1:55.609 per lo spagnolo della Ducati, d’altronde già tra i grandi protagonisti in pista ieri nel corso del Gran Premio della Repubblica Ceca proprio su questa stessa pista di Brno. Alle sue spalle c’è l’altro spagnolo Marc Marquez, dunque i due campioni iberici sono partiti forte: staremo a vedere se oggi Andrea Dovizioso saprà metterseli dietro, come gli è riuscito ieri, quando contava decisamente di più… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA

La MotoGp torna in pista dalle ore 10.00 per una sessione di test a Brno il giorno dopo il Gp Repubblica Ceca che ha esaltato Andrea Dovizioso e la Ducati: sarà dolce per gli uomini della Rossa di Borgo Panigale tornare a girare sulla pista dove solamente ieri hanno messo a segno una storica doppietta, con Jorge Lorenzo secondo alle spalle del Dovi. Le risposte che arriveranno oggi saranno importanti per le Ducati, ma forse ancora di più per chi ieri ha perso, a partire da Marc Marquez e la Honda, che restano comunque saldamente al comando della classifica iridata. Riflettori anche sulla Yamaha, che non è in questo momento all'altezza delle due grandi rivali, anche se Valentino Rossi continua ad essere secondo in graduatoria, un piccolo capolavoro dell'eterno Dottore se si considera appunto il non eccellente livello di competitività della sua moto. Dalle ore 10 però si scenderà in pista: parola al cronometro! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST

Segnaliamo che la giornata di test per la Motogp sulla pista di Brno attesa oggi non sarà visibile in diretta tv: per tutti gli appassionati quindi non è stata prevista neppure una diretta streaming video di quanto accadrà oggi sulla pista di Brno. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di rimanere collegati al portale ufficiale del campionato di Motogp e ai profili social associati oltre che a quelli delle varie scuderie che di certo non esiteranno a comunicare ai propri fan gli sviluppi sul circuito ceco.

ORARIO E PRESENTAZIONE TEST

Archiviato il Gran Premio della Repubblica ceca 2018 la Motogp torna in pista a Brno anche oggi lunedì 6 agosto 2018 per disputare una giornata di test per la stagione 2018. Dopo il mesetto di vacanze terminate con la gara di ieri, vinta da Andrea Dovizioso, infatti i protagonisti del Motomodiale affronteranno di nuovo l’asfalto di Brno per mettere a punto assieme ai propri meccanici e ingegneri le ultime soluzioni per chiudere al meglio questa eccezionale stagione. Saranno quindi le novità tecniche studiate nei mesi scorsi le protagoniste su cui puntare i riflettori oggi: ricordiamo che la giornata di test a Brno avrà inizio alle ore 10.00, mentre la bandiera a scacchi è prevista alle ore 18.00.

I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

Ovviamente sono tanti i protagonisti attesi quella pista di Brno per questa giornata di test per la Motogp: siamo oramai nella seconda parte del motomondiale e anzi già il prossimo venerdi verrà disputato il Gp d’Austria 2018. Se proprio volessimo fissare alcuni nomi da tenere d’occhio ecco quello di Marc Marquez, campione del mondo in carica: lo spagnolo è in dirittura di arrivo anche al sesto mondiale personale, ma la Honda deve ancora confermarsi dominante su tutti i circuiti e di certo la casa giapponese avrà preparato qualche chicca da testare oggi. Anche la Ducati non si farà trovare impreparata ai test: Lorenzo e Dovizioso saranno chiamati a studiare le novità della casa di Borgo panigale, specie alcune nuove soluzioni aerodinamiche alle ali, già veste sulla Pramac di Petrucci nelle prove libere del Gp della Repubblica ceca 2018. Meno ambizioni in casa Yamaha: lo stesso Rossi ha affermato che non ci saranno novità tecniche troppo pretenziose da provare con Vinales oggi a Brno, ma di certo la casa del diapason e i suoi piloti sono da tenere d’occhio.

