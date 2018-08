Video Motogp/ Highlights e classifica piloti dopo il Gp della Repubblica Ceca 2018 Brno

Video Motogp: gli highlights e i momenti salienti del Gp di Repubblica Ceca 2018 che ha visto il trionfo di Dovizioso. Ecco la nuova classifica del mondiale piloti dopo Brno.

06 agosto 2018 Michela Colombo

Andrea Dovizioso (LaPresse)

Andrea Dovizioso ha trionfato al Gp della Repubblica Ceca 2018! Il pilota della Ducati ieri pomeriggio ha interrotto il lungo digiuno di successi a Brno trovando il primo gradino del podio al termine di un gara perfetta: dietro di lui il compagno di squadra Jorge Lorenzo, con il campione del mondo della Motogp Marc Marquez, terzo ma sempre leader della classifica. Il piazzamento infatti basta allo spagnolo per mantenere la prima posizione nella classifica del mondiale piloti, ora con 181 punti: dietro lui a podio Rossi (arrivato quarto ) con 132 punti e ora Andrea Dovizioso, che sale di una pozione vantando 113 punti ora. Oltre al clamoroso risultato alla bandiera scacchi però non posiamo non dare spazio alla stupenda gara che gli appassionati di Motogp hanno esisto ieri sulla pista di Brno: già in griglia di partenza infatti eravamo visto SuperDovi in pole position, con Valentino Rossi e Marc Marquez.

LA PARTENZA

Ai semafori verdi del Gp della Repubblica ceca 2018 scatta benissimo dalla griglia di partenza Valentino Rossi, che si prende la prima posizione: presto però il contro sorpasso di Dovizioso e nelle retrovie cade Vinales portando con sé anche Bradl e Smith. Intanto in avanti Rossi si riprende la prima posizione mentre in terza si stabilisce Marquez: al secondo giro però arriva l'attacco di Lorenzo che grazie alla maggiore potenza della sua Ducati acquisisce la terza piazza. La gara si dimostra all'altezza delle aspettative: davanti i migliori non riescono a scappare, mentre dietro gli spettatori assistano al bel duello tra Cruthclow e Zarco. Al nono giro Lorenzo attacca e passa nuovamente Marquez, mentre Rossi fa segnare il miglior tempo ma non riesce comunque a scavare un solco in avanti. All’udicesimo giro Dovizioso tira la staccata al limite e passa in maniera magnifica all'interno Rossi: lo stesso fa Marquez che scartavetra Lorenzo e si porta in terza posizione.

E’ BAGARRE IN TESTA

E’ un continuo scambio di posizioni in avanti con Lorenzo e Rossi che scivolano indietro al quintetto dei migliori. Al tredicesimo giro del Gp della Repubblica ceca 2108 Valentino Rossi subisce il sorpasso di Crutchlow mentre Morbidelli sale in tredicesima posizione. Al quindicesimo giro in avanti i tre di testa (Dovizioso, Marquez e Cruthclow) provano a mettere in difficoltà Rossi aumentando il ritmo, e il dottore della Yamaha sembra già risentire del degrado delle coperture, mentre Lorenzo si tiene nel codone dei migliori. alla diciannovesima tornata ecco bel sorpasso di Lorenzo su Marquez, con l'ormai ex Ducati che attacca la prima posizione del compagno di squadra, incrociando per due volte le traiettorie con Dovizioso.

LA BANDIERA A SCACCHI

Inizia l'ultimo giro della gara di Brno per la Motogp: ormai in avanti è una questione tra Dovi e Lorenzo, con l'italiano che riesce a rintuzzare gli attacchi dello spagnolo, mentre dietro Marquez è a oltre un secondo. Per la medaglia di legno lotta aperta con Rossi che riesce alla fine a superare Crutchlow. Arriva la bandiera a scacchi e sotto di essa per primo passa Dovizioso, secondo Lorenzo, terzo Marquez, ottima medaglia di legno per Valentino Rossi. Tra gli italiani da segnalare la sesta posizione di Petrucci con il pilota nostrano autore di un ottima gara.

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

1 Marc MARQUEZ Honda 181

2 Valentino ROSSI Yamaha 132

3 Andrea DOVIZIOSO Ducati 113

4 Maverick VIÑALES Yamaha 109

5 Jorge LORENZO Ducati 105

6 Johann ZARCO Yamaha 97

7 Danilo PETRUCCI Ducati 94

8 Cal CRUTCHLOW Honda 90

9 Andrea IANNONE Suzuki 81

10 Jack MILLER Ducati 61

11 Alex RINS Suzuki 58

12 Dani PEDROSA Honda 57

13 Alvaro BAUTISTA Ducati 51

14 Pol ESPARGARO KTM 32

15 Tito RABAT Ducati 30

16 Hafizh SYAHRIN Yamaha 24

17 Franco MORBIDELLI Honda 22

18 Aleix ESPARGARO Aprilia 17

19 Bradley SMITH KTM 13

20 Scott REDDING Aprilia 12

21 Takaaki NAKAGAMI Honda 10

22 Mika KALLIO KTM 6

23 Karel ABRAHAM Ducati 4

© Riproduzione Riservata.