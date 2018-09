Diretta MotoGp Misano/ Streaming video SKY e TV8 gara live: via al warm-up!

Diretta MotoGp gara e warm-up live GP San Marino 2018 Misano: cronaca e tempi, podio e vincitore del dodicesimo Gran Premio stagionale (oggi domenica 9 settembre)

09 settembre 2018 - agg. 09 settembre 2018, 9.29 Mauro Mantegazza

Diretta MotoGp - LaPresse

Alle ore 9.40 comincerà il warm-up della MotoGp sulla pista di Misano, dove nel primo pomeriggio odierno si correrà il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. I piloti avranno quindi la possibilità di effettuare le ultime prove prima della partenza prevista per le ore 14.00, venti minuti in cui si potrà sistemare l'assetto delle moto, collaudare le gomme e affinare la guida. A causa della differenza di orario i feedback relativi alle condizioni ambientali e alle temperature saranno per forza di cose diversi e non attendibili, anche se per questo risulta molto più indicativa la FP4 di ieri dove non a caso si è sperimentato il passo gara e ci si è fatti un'idea sommaria su chi può avere le carte in regola per correre una bella gara. Questa mattina servirà più che altro per prendere ancora più confidenza con i 4200 metri del tracciato e capire dove limare qualche centesimo qua e là. {agg. di Stefano Belli} GP SAN MARINO 2018, DIRETTA LIVE

CHI FERMERÀ LORENZO?

Jorge Lorenzo è per distacco il pilota più in forma in questa parte di stagione: il maiorchino, reduce da un'annata deludente, ha finalmente preso confidenza con la Ducati e nelle ultime gare ha dato la paga ad Andrea Dovizioso e a Marc Marquez, il suo prossimo compagno di squadra alla Honda Repsol che nel 2019 potrà contare su un dream team e dunque non potrà assolutamente permettersi di sbagliare moto. Anche due settimane fa a Silverstone, Lorenzo conquistò la pole position, peccato che poi la gara non si è disputata a causa dell'asfalto non drenante incapace di assorbire la neanche tantissima pioggia caduta a ridosso della partenza. Oggi a Misano le previsioni meteo saranno molto più clementi e anzi dovrebbe pure tornare un po' di caldo, le alte temperature metteranno in difficoltà la Yamaha e così la Casa di Borgo Panigale - che ieri in qualifica ha scoperto in Jack Miller un inaspettato cavallo di riserva - dovrebbe avere un rivale in meno per la vittoria. Ma è proprio questo il punto: chi potrà dare filo da torcere a un Lorenzo così in palla? {agg. di Stefano Belli}

PROGRAMMA E ORARI DELLA DOMENICA

Oggi la MotoGp torna con il Gran Premio di San Marino 2018 in diretta dal circuito di Misano Adriatico, seconda tappa in terra italiana nel calendario iridato che costituisce il dodicesimo atto del Motomondiale 2018 (dopo la cancellazione della gara di Silverstone) sul tracciato intitolato alla memoria di Marco Simoncelli, nel cuore di una Romagna che da sempre è terra di grande passione per il motociclismo. Cresce dunque l’attesa per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (per citare la dizione completa della corsa), anche se questa stagione sembra ormai essere nelle mani di Marc Marquez, non esattamente il pilota più amato dalle parti di Misano Adriatico. Comunque lo spettacolo e le emozioni saranno certamente garantiti, eccovi dunque da tenere ben presenti tutti gli orari della corsa, che saranno naturalmente quelli classici di tutti i normali Gran Premi europei. Ricordiamo innanzitutto che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.40 e fino alle 10.00, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti in particolare per chi magari ieri non è uscito benissimo dalle qualifiche.

MOTOGP, LA GARA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La gara del Gran Premio di San Marino 2018 sul circuito di Misano Adriatico sarà naturalmente l'appuntamento saliente di oggi per la tredicesima gara del Mondiale di MotoGp (dodicesima effettiva dopo la cancellazione di Silverstone). Per gli appassionati che vorranno seguire la MotoGp in tv oppure in streaming video, c'è una importante notizia da segnalare: oggi si potrà seguire tutto - compreso il warm-up - su Sky Sport MotoGp HD, il canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le gare in streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando): il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, come ampiamente ricordato, è uno di quelli che pure su Tv8 sarà visibile in tempo reale, dunque sarà possibile vivere tutte le emozioni delle tre gare delle classi del motociclismo da Misano Adriatico anche se non siete abbonati Sky. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

MOTOGP, POLE POSITION E QUALIFICHE: COSA È SUCCESSO

Il ruggito di Jorge Lorenzo: nelle prove del Gran Premio di San Marino lo spagnolo si rende protagonista di una prova di grandissimo spessore, guadagnandosi la pole position piazzando il giro record, chiuso in un minuto, 31 secondi e 629 millesimi. Il pilota Ducati si è preso così la pole position, precedendo Jack Miller e Maverick Vinales, rispettivamente in seconda e terza posizione con le loro Ducati Pramac e Yamaha. Imprevisto per Marc Marquez, che a cinque minuti dalla fine della sessione è caduto tornando in sella a tempo di record, ma senza riuscire a competere con un Lorenzo apparso davvero in stato di grazia.

Per quanto riguarda i piloti italiani, come spesso avvenuto negli ultimi tempi, il migliore è stato Andrea Dovizioso su Ducati, che stavolta però non è riuscito a tenere il ritmo dei battistrada, con Lorenzo come detto che ha convinto tanto al punto che, mantenendo un ritmo gara di questo tipo, sembra poter chiudere il pronostico in vista di domenica. Poi si sa, le condizioni sono spesso mutevoli in pista, anche legate alle condizioni meteorologiche, e sperano sicuramente in questo Petrucci, col pilota ternano finito settimo nella griglia di partenza, e soprattutto un Valentino Rossi che non riesce a far pace con la sua Yamaha, con un ottavo posto che rende l'idea di un weekend di prove di certo per il Dottore non esaltante sulla pista sammarinese.

Ancora peggio è andata ad Andrea Iannone finito fuori in Q1, precedendo un Michele Pirro che ha incontrato diverse difficoltà, compresa una caduta. Per il resto la scena è stata tutta per uno Jorge Lorenzo assolutamente inarrestabile. Nelle Libere 4 in mattinata lo spagnolo era finito solamente secondo alle spalle del connazionale Vinales, ma l'impressione era che, al momento di spingere sull'acceleratore della sua Ducati, non ce ne sarebbe stato per nessuno e così puntualmente è andata. Lo stesso Lorenzo non ha esitato a definire 'incredibile' il giro che gli ha regalato la pole position e che ha svelato potenzialità forse anche inedite per la sua moto. Di pari passo alla soddisfazione di Lorenzo è andata quella dell'australiano Miller, quasi perfetto su una pista come quella di San Marino che ha sempre trovato il suo gradimento, ma nella quale per una serie di motivazioni non era mai riuscito a compiere il giro ideale. Stavolta la storia è cambiata e Miller si propone come outsider in un Gran Premio che domenica, sulla carta, vede Lorenzo e Vinales in lizza in una lotta a due per il primato.

Spera ovviamente di sovvertire questo ordine Dovizioso, mentre come detto per Rossi la strada si presenta per l'ennesima volta in salita. Diverso il discorso per Marquez, che senza la caduta, lanciato in pista, avrebbe potuto forse non eguagliare Lorenzo ma sicuramente avvicinarlo ulteriormente, e una buona partenza potrebbe rimetterlo in carreggiata per sognare la vittoria, anche se come detto appare sulla carta un passo indietro rispetto agli altri due spagnoli. Soprattutto Vinales sembra avere qualche cartuccia in più da sparare rispetto a quanto visto in questo weekend di prove, soprattutto perché Maverick si è detto particolarmente soddisfatto di un passo gara che in prospettiva potrebbe migliorare ulteriormente.

LE INFORMAZIONI TECNICHE

L’appuntamento può atteso però sarà naturalmente quello con la partenza della classe MotoGp: i semafori sul circuito Santa Monica (oggi Misano World Circuit Marco Simoncelli) si spegneranno alle ore 14.00, quando è in programma la partenza della gara della classe regina, corsa che si svilupperà sulla distanza di 27 giri - uno in meno rispetto all’anno scorso - per un totale di 114,1 km, dal momento che ogni giro del breve tracciato di Misano (uno dei più corti del calendario iridato) misura 4,226 chilometri con un totale di sedici curve - tante per un tracciato così breve -, di cui sei verso sinistra e dieci a destra. Altre informazioni importanti riguardano la larghezza della pista, che è piuttosto stretta essendo di soli 14 metri, e la lunghezza del rettilineo principale che è di 565 metri: un tracciato dunque stretto e tortuoso, in cui la battaglia non mancherà ma sorpassare non sarà facilissimo (clicca qui per la griglia di partenza scaturita dalle qualifiche di ieri a Misano per il Gran Premio di San Marino). La gara sarà occasione per ricordare Simoncelli, ma anche Shoya Tomizawa che qui morì nel 2010 e pure Nicky Hayden, morto a pochi chilometri da Misano nel mese di maggio dell’anno scorso, in un incidente stradale mentre andava in bicicletta.

IL CIRCUITO DI MISANO

Parlando del circuito, va detto che lungo la sua storia il tracciato di Misano ha subito numerose e profonde modifiche rispetto al circuito originario che sorse negli anni Settanta per volontà (fra gli altri) anche di Enzo Ferrari. Modifiche che hanno coinvolto sia la pista in sé sia le strutture dell'autodromo, necessarie per rimanere all’altezza del Motomondiale. Le novità più significative sono state apportate per far rientrare Misano nel calendario iridato, dal quale era uscito nel 1993 in seguito al terribile incidente di cui fu vittima Wayne Rainey, che riportò la frattura della colonna vertebrale con conseguente paralisi alle gambe: obiettivo raggiunto nel 2007. Il circuito fu allungato e allargato, fu cambiato il senso di marcia da antiorario ad orario in ossequio alle regole della MotoGp e tra i lavori anche l'ampliamento delle tribune, ora capaci di accogliere circa 60.000 spettatori. Questo purtroppo non ha evitato la tragedia che nel 2010 è costata la vita a Shoya Tomizawa durante la gara della Moto2, perché purtroppo l'imponderabile è sempre in agguato nelle corse in moto, ma di certo Misano ora è un appuntamento immancabile e che quest'anno festeggia la dodicesima edizione consecutiva del rinato Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Le domande sono tantissime: riuscirà la Ducati a sfruttare il circuito di casa? Andrea Dovizioso e Valentino Rossi sapranno esitare il pubblico italiano? Cosa potranno fare due piloti come Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, che vantano un’ottima tradizione a Misano? Oppure proseguirà il dominio di Marc Marquez e della Honda? Cosa succederà dunque nella grande sfida fra i pretendenti al Mondiale? Staremo a vedere: adesso è giunto il tempo di far parlare l'unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi. La diretta della gara e del warm-up del Gran Premio di San Marino 2018 della MotoGp sul circuito di Misano sta per cominciare…

© Riproduzione Riservata.