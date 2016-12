Calciomercato Napoli news/ Insigne, nuovo incontro per il rinnovo? Ultime notizie, oggi 22 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: INSIGNE, NUOVO INCONTRO PER IL RINNOVO? (OGGI 22 DICEMBRE 2016) - In casa Napoli oltre alla sessione invernale del calciomercato si pensa anche ai rinnovi dei giocatori presenti in rosa, con Aurelio De Laurentiis che non vuole perdere i suoi gioielli a gennaio. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' il rinnovo di Insigne è diventato ormai un mistero in casa azzurra: dopo i problemi avuti in estate l'attaccante e la dirigenza non si sono più incontrati per trattare il prolungamento a differenza di quanto sta accadendo con Mertens che rinnoverà presto fino al 2020. La proposta del presidente del Napoli è stata di 2.5 milioni di euro all'anno, "prendere o lasciare". Insigne aveva proposto invece un contratto con un ingaggio da top player, che il Napoli non ha voluto concedere. Gli agenti del calciatore ora stanno seriamente riflettendo sull'offerta di De Laurentiis e pare che dopo la pausa natalizia ci sarà un nuovo incontro tra le parti per cercare un accordo che soddisfi Insigne ed il Napoli stesso.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: PARLA LEONARDO PAVOLETTI (OGGI 22 DICEMBRE 2016) - Leonardo Pavoletti diventerà presto un nuovo giocatore del Napoli, primo colpo in vista della sessione invernale del calciomercato. Prima sembravano soltanto rumors adesso le conferme sono arrivate direttamente dall'attaccante del Genoa ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss': "Sono carichissimo per il Napoli, anzi, sono carico a pallettoni. La maglia numero nove sarebbe un onore per me" questo l'annuncio di Pavoletti, che arriverà in azzurro a titolo definitivo per una cifra pari a diciotto milioni di euro che De Laurentiis verserà nelle casse del club di Enrico Preziosi. Il giocatore nei prossimi giorni dovrà sostenere le visite mediche, considerando che è attualmente ai box per il problema al ginocchio ed il Napoli vuole capire se Pavoletti è in ottime condizioni fisiche per cominciare a gennaio la seconda parte di stagione con il club azzurro. Il 3 gennaio, se le visite mediche andranno a buon fine, verrà depositato il contratto di Pavoletti in Lega e quindi ci sarà l'ufficialità del suo passaggio dal Genoa al Napoli, trattativa in piedi da diversi mesi che ora vede la sua chiusura definitiva.

© Riproduzione Riservata.