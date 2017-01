Napoli News/ Auriemma: il match con il Real Madrid? Buon auspicio per lo scudetto (oggi 1 gennaio 2017)

NAPOLI NEWS: AURIEMMA: IL MATCH CONTRO IL REAL MADRID? BUON AUSPICIO PER LO SCUDETTO (OGGI 1 GENNAIO 2017) – Il 2016 si è chiuso per il Napoli con la prospettiva di un ottavo di finale di Champions di fuoco contro il Real Madrid di cristiano Ronaldo: u big match che fa pensare sebbene manchino ancora diverse settimana e a cui i tifosi e lo spogliatoio azzurro guardano con trepidazione e apprensione allo stesso tempo. Per Sarri comunque la Champions League non è che uno dei tanti obbiettivi del 2017 per il suo Napoli: non va affatto messa da parte la cosa allo scudetto, a cui eprò la concorrenza è davvero forte. A fare un bilancio dei prossimo obbiettivi in casa partenopea ci ha pensato il giornalista Raffaele Auriemma, che ai microfoni della trasmissione Si Gonfia la Rete di Radio CRC, ha dichiarato: “La sfida contro il Real Madrid potrebbe essere di buon auspicio, sogno sempre di vincere un terzo scudetto. Detto questo, mi rifiuto di credere ci siano tifosi convinti che De Laurentiis non voglia vincere. Il presidente vuole vincere, ovviamente alla sua maniera, senza bruciare le tappe, ma sta lavorando molto bene col ds Giuntoli. Dal Benevento acquisterei Cragno per farlo lavorare con Sarri a Dimaro il prossimo anno”.

