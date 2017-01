Probabili formazioni/ Milan-Napoli: quote, le ultime novità live (Serie A 21^ giornata, oggi 21 gennaio 2017)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-NAPOLI: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Milan-Napoli rappresenta certamente il big match della ventunesima giornata di Serie A 2016-2017: per tradizione e situazione di classifica la partita di sabato 21 gennaio (ore 20.45) è uno spettacolo da non perdere. Il Milan sta viaggiando oltre le sue possibilità e attenta alla zona Champions League, avendo già in bacheca la Supercoppa e i quarti di Coppa Italia; il Napoli invece non ha perso le speranze di vincere lo scudetto, sta giocando un grande calcio e tra poco tornerà ad affrontare la Champions League con la doppia sfida al Real Madrid. Aspettando che le due squadre scendano in campo al San Paolo per la loro partita, andiamo dunque a studiare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Milan-Napoli.

MILAN-NAPOLI: PRONOSTICO E QUOTE - Per Milan-Napoli, partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Milan) vale 3,65; il segno X (pareggio) vale 3,60 mentre il segno 2 (vittoria Napoli) porta in dote 2,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - Due squalifiche con cui fare i conti per Vincenzo Montella, che in difesa affiancherà Gustavo Gomez a Paletta e, più per necessità che per scelta, confermerà i due terzini con Abate che agirà a destra e Calabria che invece si occuperà della corsia mancina. A centrocampo mancherà Manuel Locatelli: fallito l’esperimento di José Sosa in qualità di playmaker, il sostituto naturale del giovane cresciuto nel vivaio è Bertolacci che dunque sarà schierato titolare al centro della mediana, con Pasalic che ormai è la prima scelta per giocare come mezzala destra e Kucka che invece sarà impiegato come mezzala sinistra. C’è un’alternativa, ed è quella che riguarda Bonaventura: l’ex dell’Atalanta potrebbe giocare anche come interno - era questo il ruolo pensato per lui inizialmente - ma al momento sembra che Montella voglia dargli spazio ancora nel tridente offensivo, dunque con l’esclusione di Niang. Bacca sarà il titolare al centro dell’attacco, a destra naturalmente agirà Suso nell’attesa che la società piazzi il colpo Deulofeu.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Tonelli favorito su Chiriches: al momento è questo l’unico ballottaggio aperto in casa Napoli. Maurizio Sarri ha le idee chiare: ancora una volta Mertens sarà il finto centravanti nel tridente completato da Callejon e Lorenzo Insigne, dunque sarà rimandato il debutto da titolare di Pavoletti che spera di avere una porzione di campo nel secondo tempo. Con Ghoulam ancora in Coppa d’Africa sarà Strinic a giocare come terzino sinistro; dall’altra parte graviterà Hysaj, al centro insieme a Tonelli ci sarà invece Raul Albiol. Anche a centrocampo, dove ci sono più scelte, sembra che Sarri abbia deciso quali saranno i tre che comporranno la linea: certo del posto ovviamente Hamsik, sul centrodestra Zielinski dovrebbe tornare titolare (di fatto ha giocato tutte le grandi sfide, facendo anche molto bene) mentre nel ruolo di regista che dovrà dettare i tempi sono tornate a salire le quotazioni di Jorginho, cui evidentemente la concorrenza di Amadou Diawara ha fatto bene. L’italo-brasiliano, uno degli intoccabili della scorsa stagione, dovrebbe dunque essere preferito al suo compagno di squadra per iniziare questo delicato big match, vedremo se sarà davvero così o se ci dovremo aspettare qualche novità. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-NAPOLI