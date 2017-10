Probabili Formazioni/ Napoli Manchester City: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Champions League)

Probabili formazioni Napoli Manchester City: diretta tv, orario e le ultime notizie live sulla partita in programma il 1 novembre per il 4^ turno di Champions League.

31 ottobre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Napoli Manchester City (LaPresse)

Dopo l’ennesima vittoria ottenuta in Campionato il Napoli torna a giocare di fronte al proprio pubblico per affrontare il temibile Manchester City di Pep Guardiola: fischio d’inizio atteso quindi al San Paolo per le ore 20.45 per la quarta giornata del girone F della Champions League 2017-2018. Dopo la sconfitta rimediata all’Etihad Stadium per 2-1 la squadra di Sarri ha bisogno di vincere lo scontro diretto contro i citizens, fermi alla prima piazza della classifica del gruppo F a quota 9 punti: gli azzurri dopo tutto stazionano ancora al terzo gradino a quota 3 punti. Per questo nuovo banco di prova prestigioso quindi il Napoli dovrò scendere in campo con la sua formazione migliore: lo stesso farà Guardiola e il suo Manchester city, dove però risultano ancora indisponibili Kompany e Mendy. Andiamo ora a vedere come i due allenatori e le rispettive squadre si sono preparati a questo incontro, andando ad analizzare in maniera approfondita le probabili formazioni di Napoli-Manchester City.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE NAPOLI MANCHESTER CITY

Ricordiamo che la partita di Champions League tra Napoli e Manchester City sarà visibile in diretta tv, sulla piattaforma di Mediaset Premium, che detiene i diritti per il massimo torneo per club sul continente: appuntamento quindi dalle ore 20.45 su Premium Sport e Premium Sport HD, con diretta streaming video garantita agli abbonati tramite l’app Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MANCHESTER CITY

LE SCELTE DI SARRI

Per un appuntamento così prestigioso come il match casalingo contro i Citizens di Pep Guardiola (contro i quali il Napoli ha già rimediato una sconfitta per 2-1 a Londra) non ci sorprenderà scoprire che il tecnico azzurro opterà per il suo 11 ufficiale, nonostante alcuni giocatori siano stati forse utilizzati un po’ troppo finora, visto anche il fittissimo calendario del club. Via libera quindi al solito 4-3-3- che vedrebbe Reina tra i pali e di fronte al portiere spagnolo la solita coppia formata da Koulibaly e Albiol con Hysaj e Ghoulam liberi sugli esterni. Come già visto anche nella passata stagione, i principali dubbi del tecnico azzurro si concentrano a centrocampo: confermato il capitano Marek Hamsik sulla fascia, gli altri due posti dovrebbero essere affidati a Diawara e Zeiliski ma con i ballottaggi con Jorginho e Allan ben vivi fino all’ultimo. Non ci sono problemi anche per l'attacco, dove comunque la punta belga Dries Mertens rimane confermato anche per mancanza di sostituti dopo l’infortunio di Milik. Col bomber belga ecco poi Callejon e Insigne, anche se entrambi gli esterni avrebbero bisogno di rifiatare un attimo.

GLI 11 DI GUARDIOLA

Visto il valore dell’avversario e il prestigioso palcoscenico anche Pep Guardiola dovrebbe optare per il suo 11 ufficiale per la sfida attesa domani sera con un unico dubbio: 4-1-4-1 o 4-3-3? Nel match di andata i citizens avevano preferito il secondo tipo di schieramento anche se di recente il primo modulo ha avuto buona fortuna specialmente in campionato. Tra i due comunque ci sentiamo di ritenere più probabile il secondo modulo, dove trovano spazio un po’ gli stessi nomi visto all’Etihad Stadium lo scorso 17 ottobre. Confermato quindi il 4-3-3 dove vedremmo in difesa come al solito Ederson, con di fronte il duo Otamendi-Stones e i due terzini Delph e Walker a presidiare le corsie. Il punto di riferimento a centrocampo sarà come al solito Fernandinho posto di fronte alla difesa, con De Bruyne e Silva a fianco del brasiliano. Davanti invece l'elemento imprescindibile al momento per Pep rimane Sanè, confermato sulla sinistra: con lui dovrebbero trovare la maglia da titolare anche Sterling e uno tra Aguero e Gabriel Jesus usati come prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MANCHESTER CITY: IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Reina; Ghoulam, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Diawara, Hamsik; Insigne, Mertens, Callejon. All Sarri. In panchina: Sepe, Maggio, Maksimovic, Allan, Jorginho, Rog, Ounas.

Manchester City (4-3-3): Emerson; Delph, Otamendi, Stones, Walker; De Bruyne, Fernandinho, Silva; Sanè, Jesus, Sterling. All Guardiola. Panchina: Bravo, Danilo, Mangala, Gundogan, Tourè, Aguero, B Silva.

