Probabili formazioni/ Napoli Manchester City: quote, ultime novità live (Champions League)

Probabili formazioni Napoli Manchester City: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti del match di Champions League, in programma oggi alle ore 20.45.

01 novembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Napoli Manchester City (Foto LaPresse)

Napoli-Manchester City, match atteso questa sera alle ore 20.45 al San Paolo, quale incontro valido per la 4^ giornata della fase a gironi della Champions League, è senza dubbio una delle partite più attese in programma oggi 1 novembre 217. La squadra di Sarri infatti ospiterà i citizens di Pep Guardiola nella caldissima cornice dello stadio campano, col dichiarato obbiettivo di ribaltare quel pesante 2- 1 subito all’andata a Londra e scalare le vette della classifica del girone F, che vede gli azzurri solo alla terza piazza. Se la squadra campana vuole infatti inseguire il sogno europeo non c’è altra via che un successo clamoroso contro la squadra inglese, in una partita che si annuncia senza dubbio spettacolare. Va ricordato poi che il Napoli si presenta a questo appuntamento a ranghi pressoché completi, nonostante l’assenza già ben nota di Milik: non così il Manchester City dove Guardiola dovrà fare a meno di Kompany e Mendy. In attesa del calcio d’inizio, andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi in campo analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Napoli-Manchester City.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la sfida di Champions League tra Napoli e Manchester City, valido nella 4^ giornata, il pronostico rimane assai aperto: vediamo quindi le quote fissate per questa partita dal portale di scommesse sportive snai. Facendo riferimento alle quotazioni date per 1x2 segnaliamo che la vittoria campana è stata data a 2.70, contro il 2.45 fissato invece per il successo corsaro della squadra di Guardiola: il pareggio infine è stato valutato a 3.70.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MANCHESTER CITY

LE SCELTE DI SARRI

Per un banco di prova così importante e di fronte al proprio pubblico, appare scontato che questa sera il tecnico Maurizio Sarri si affidi nuovamente ai propri titolari, come già fatto in tutta questa stagione e pure nella precedente. La probabile formazione del tecnico azzurro quindi non prevede alcuna sorpresa, anche se va fatto notare che molti dei titolari avrebbero ormai bisogno di rifiatare, visto il calendario fittissimo osservato dal Napoli. Confermato quindi il solito 4-3-3 che vedrà ancora una volta Reina tra i pali e di fronte al portiere spagnolo il duo Albiol-Koulibaly e con Ghoulam e Hysaj chiamati a coprire le fasce: difficile ma non impensabile invece qualche cambio nel reparto magari sul finale a match già indirizzato. Medesime consolidate certezze anche in attacco: qui la maglia da titolare andrà ovviamente sulla spalle di Dries Mertens, vertice del tridente completato da Insigne e Callejon: Ounas potrebbe però vedere il campo al posto di uno dei due esterni negli ultimi minuti della partita, se il ritmo lo consentirà. Come al solito i ballottaggi per l’11 di Sarri si concentreranno sulla mediana, dove punto fisso rimane Marek Hamsik alla destra: con lui paiono favoriti per la maglia titolare Zielinski e Diawara, ma rimagono possibili cambi anche incrociati con Allan e Jorginho, partenti dalla panchina.

GLI 11 DI GUARDIOLA

Per la sfida all San Paolo Pep Guardiola non dovrebbe cambiare quasi per nulla l’11 visto solo pochi giorni fa nell’andata occorsa a Londra: rispetto a quell’incontro infatti la rosa dei giocatori a disposizione non è cambiata e l’alta posta in palio impone al tecnico spagnolo la necessità di affidarsi ai suoi titolarissimi per non incappare in una sconfitta che metterebbe a rischio il passaggio del turno. Questa sera rimane quindi molto probabile da parte dei tecnico dei citizens, la scelta del 4-3-3, modulo già visto contro il Napoli poche settimane fa: altrettanto valido comunque lo schieramento sul 4-1-4-1, che comunque lascerebbe invariate le nomine per le maglie titolari. Rimane confermato quindi il modulo a 4 in difesa con Otamendi e Stones posti di fronte a Ederson, tra i pali: Walker e Delph controlleranno le corsie. In mediana, in entrambi i casi, il City si affiderà a Fernandinho in cabina di regia, sia posto di fronte alla difesa che in un reparto a tre: sugli esterni spazio a De Bruyne e Silva in caso di 4-3-3, ma il capitano è pronto a mettersi al centro in un ipotetico reparto a 4 completato eventualmente da Sane e Sterling. L’unico vero dubbio che si prospetta a Guardiola nel disegnare le probabili formazioni di Napoli-Manchester City, è quello che riguarda il ruolo da prima punta: qui la maglia rimane in ballottaggio tra Gabriel Jesus e Sergio Aguero, ora dati al 50:50, ma con il primo già a segno contro gli azzurri nel match di andata.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MANCHESTER CITY: IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): 25 Reina; 31 Ghoulam, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 20 Zielinski, 42 Diawara, 17 Hamsik; 24 Insigne, 14 Mertens, 7 Callejon. All. Sarri. Panchina: Sepe, Maggio, Maksimovic, Allan, Jorginho, Rog, Ounas.

Manchester City (4-3-3): 31 Ederson; 18 Delph, 30 Otamendi, 5 Stones, 2 Walker; 17 De Bruyne, 25 Fernandinho, 21 Silva; 19 Sane, 33 Jesus, 7 Sterling. All. Guardiola. Panchina: Bravo, Danilo, Mangala, Gundogan, Tourè, Aguero. B. Silva.

