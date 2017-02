Pagelle/ Napoli-Atalanta: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 26^giornata - primo tempo)

LE PAGELLE DI NAPOLI-ATALANTA (SERIE A 2016-2017, 26^GIORNATA): FANTACALCIO, I VOTI DEL PRIMO TEMPO - Ecco le pagelle sul primo tempo di Napoli-Atalanta con i voti su quanto abbiamo visto nella prima frazione di gioco. L'Atalanta chiude il primo tempo del San Paolo avanti uno a zero grazie alla giocata di Caldara al 28esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La squadra di Gasperini sta giocando un buon calcio e si è confermata spietata sul fronte offensivo. Il Napoli ha creato parecchio, ma non ha finalizzato e nel finale di frazione ha timbrato pure un legno. Il primo squillo dopo pochi minuti di gioco con Conti, che prova ad impensierire Reina con un tiro di potenza. Il Napoli risponde con Insigne, il cui tiro non centra lo specchia della porta. Gli orobici passano con Caldara e gelano il San Paolo. Al trentaseiesima la fucilata di Zielinski si spegne oltre la traversa e al trentanovesimo Mertens mette fuori di un soffio dopo un bel dribbling su Caldara. Prima dell'intervallo si fa vedere ancora Mertens su punizione, ma questa volta è la traversa a negargli la gioia del gol.

VOTO NAPOLI 6 E' un Napoli pericoloso e determinato. L'approccio è quello giusto, ma serve maggiore concretezza. MIGLIORE NAPOLI Mertens 6,5 Con due fiammate rischia il pareggio e mette in crisi la difesa atalantina. Nei primi minuti si è visto poco, altrimenti avrebbe mezzo punto in più. PEGGIORE NAPOLI Hysaj 5 Ci sembra piuttosto sofferente sulla sua corsia di competenza. Prestazione non del tutto convincente fin qui. VOTO ATALANTA 7 Solita Atalanta Gasperiniana: coraggiosa, cinica e determinata. Per vincere non si può permettere nessun calo. MIGLIORE ATALANTA Caldara 7 Il suo gol regala il vantaggio alla Dea e può pesare molto al termine della gara. PEGGIORE ATALANTA Kessie 5,5 Non è ancora entrato del tutto in gara. Ci aspettavamo sicuramente di più da lui, ma ha ancora tutto il secondo tempo per rimediare. (Jacopo D’Antuono)

