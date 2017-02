Napoli News/ Cannavaro: “contro il Real ce la si può giocare” e Zidane attende Bale. (oggi 7 febbraio 2017)

NAPOLI NEWS. CANNAVARO: CONTRO IL REAL CE LA SI PUO’ FARE (OGGI 7 FEBBRAIO 2017) – Campionato e coppa Italia a parte in casa Napoli si guarda già con grande preoccupazione alla prossima partita di Champions League: gli azzurri di sari sono infatti giunti ai tanto attesi ottavi di finale, dopo aver superato brillantemente la fase a gironi. Ma quest’anno l’estrazione non è stata favorevole al Napoli, che proprio tra qualche giorno dovrà affrontare il temuto Real Madrid di Zinedine Zidane al Bernabeu nel girone di andata. Nonostante il pronostico infausto, molti sono convinti che il Napoli possa competere ad armi pari contro il Galacticos, come il grande ex Fabio Cannavaro,che in tv ieri sera al programma Tiki Taka aveva affermato: “Napoli-Real? Secondo me è giocabile, il Napoli in questo momento può mettere in difficoltà chiunque. Bisogna cercare di giocare come fanno ogni domenica. Certo l’impatto con il Bernabeu è forte, giocare contro gente come Benzema, Bale e Ronaldo non è come giocare contro una squadra del campionato italiano. Champions? Il Napoli ha una rosa molto più competitiva rispetto allo scorso anno, questo può aiutare in campionato ed in Champions”.

NAPOLI NEWS. CANNAVARO: CONTRO IL REAL CE LA SI PUO’ FARE, ZIDANE AFFINALE ARMI (OGGI 7 FEBBRAIO 2017) - La grande partita tra Napoli e Real Madrid, in programma al Bernabeu il prossimo15 febbraio 2017, ottavo di finale della Champions League si avvicina e la febbre è già alle stelle tra i tifosi e nello spogliatoio azzurro. A far paura sono i grandi nomi presenti in rosa dei Galacticos, che sotto la direzione di Zinedine Zidane hanno raccolto riconoscimenti e vittorie davvero numerose, oltre che di grande prestigio. Proprio in questi giorni sono arrivare notizie confortanti per la panchina dei Blancos e per i suoi tifosi 8un p’ meno per la compagine campana): l’infermieri del Real Marid si sta infatti pian piano svuotando, riportando diversi nomi importanti di nuovo a disposizione del tecnico francese. Giocatori come Marcelo e Carvajal, ma soprattutto si attende il recupero di Gareth Bale proprio in occasione di questo ottavo di finale di Champions League. Il campione gallese è ormai assente dalla formazione del real da tre mesi per l’infortunio alla caviglia, ma presto dovrebbe suonare l’ora del suo riscatto.

