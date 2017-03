VIDEO NAPOLI-REAL MADRID (1-3): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2016-2017, RITORNO OTTAVI) - Valori in parità, numeri simili, concetti in realtà parecchio differenti: il 3-1 del Real Madrid al San Paolo, bis preciso del risultato dell'andata che porta i blancos ai quarti di Champions, visto dalla parte del Napoli è risultato parecchio bugiardo. Perchè la partita, con 1-0 di Mertens e gioco nettamente migliore, la fanno gli azzurri per tutto il primo tempo e fino al sigillo dell'1-1 del capitano delle merengues. Saranno 13 pari i tiri totali a fine match, con il Napoli che ne indirizza però meno (4 a 5) nello specchio di porta avversario. Pari o quasi anche il possesso palla (51 a 49%) con una precisione leggermente superiore per gli azzurri (86 a 83%). Quello che deve far riflettere è – visto l'esito deciso dai due colpi di testa di Ramos – il numero di calci d'angolo: 9 a 4 per il Napoli. Percentuale di realizzazione per il Real, 50%. Tipo tiri liberi nel basket... Interessante infine l'analisi della fase difensiva: 19 a 4 le chiusure effettuate dalla difesa ospite, a testimoniare una costanza offensiva impressionante per i partenopei, dominanti nel primo tempo; 67 a 63 le palle recuperate da Allan & co poi, con il centrocampo del Napoli che ha fatto meglio in linea generale rispetto a quello avversario. Passando ai singoli, come sempre da applausi la prova di Mertens: gol, palo, tantissimo movimento e anche 5 falli commessi, segno di una grinta e utilità totale per la squadra, anche in ripiegamento.

LE DICHIARAZIONI - De Laurentiis ai microfoni di 'Premium' si lascia andare stavolta ad una paternale sul contrasto tutto italico tra nord e sud, in senso sociale, dopo le prese di posizione d'alto livello e utilità calcistica alle quali avevamo assistito all'andata. Impossibile sintetizzare l'acuto in poche righe, si va dall'attacco ai "giornali e giornalisti del nord" (Gazzetta dello Sport in primis) all'odio di tutti per i napoletani. Senza entrare nel cuore delle questioni, che hanno poco di familiare con il calcio, vista l'abitudine a non parlare assolutamente arbitraria e inaccettabile – da parte di chi evidentemente si sente diverso dagli altri – facciamo come se il silenzio stampa fosse valido anche stasera.

Qualche riga solo per l'intervento di Sarri, più concreto: "Abbiamo la sensazione di non essere poi così lontani da loro, abbiamo tenuto testa a una squadra fortissima anche con giocatori molto giovani in campo. Molto bene i primi 45 minuti, poi i due gol subiti in apertura di ripresa ci ha fatto perdere energie emotive importanti e non siamo più riusciti a mantenere la stessa intensità. I gol di Ramos? E' vero si poteva fare meglio in marcatura, d'altronde lui ha queste caratteristiche, è molto duro da limitare sui calci piazzati...".

(Luca Brivio)

