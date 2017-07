Ritiro Napoli/ Streaming video e diretta tv, la seduta del mattino: Ounas provato come vice-Callejon

Il Napoli è in ritiro a Dimaro (Foto LaPresse)

RITIRO NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: SI LAVORA SULLA DIFESA - Il Napoli prosegue i suoi lavori nel ritiro di Dimaro, in Val di Sole. Tra le prime squadre di Serie A a essersi radunate, i partenopei devono preparare al meglio il playoff di Champions League, due partite che, giocate a fine agosto, potranno spalancare le porte sulla fase a gironi che sarebbe così giocata per il secondo anno consecutivo. Questa mattina Maurizio Sarri ha lavorato in particolar modo sulla difesa: il tecnico ha disposto due diverse linee a quattro e le ha fatte esercitare nella respinta dei lanci lunghi in arrivo dall’altra parte del campo per poi puntare sull’uscita del centrale con la palla al piede e sotto pressione. Nella prima linea Hysaj e Strinic erano i due terzini con Koulibaly e Tonelli da centrali, nella seconda c’erano invece Maggio e Ghoulam a presidiare le fasce avendo al centro Raul Albiol e Chiriches. Presente ovviamente anche Pepe Reina, il cui futuro è ancora incerto. Chi era invece assente è stato Nikola Maksimovic: il difensore serbo ieri aveva lasciato anzitempo l’allenamento a causa di un attacco febbrile, e questa mattina per lo stesso motivo non si è ancora presentato in campo.

Il Napoli ha poi lavorato con centrocampisti e attaccanti: non c’era Leonardo Pavoletti che ha lavorato prevalentemente in palestra lasciando il campo di allenamento anzitempo. Maurizio Sarri ha provato situazioni di attacco all’uscita difensiva, di fatto il recupero palla da parte degli uomini offensivi con l’obiettivo di far ripartire subito un’azione pericolosa (vale a dire il marchio di fabbrica dei partenopei). La seduta del mattino è terminata con alcuni tiri nello specchio della porta, mentre Faouzi Ghoulam e Jorginho si sono fermati con alcuni collaboratori per lavorare, rispettivamente, sul controllo palla e sui cambi di gioco. Quello che è interessante è che Adam Ounas, per il momento il primo e unico acquisto estivo del Napoli, è stato provato a destra in alternativa a José Callejon: in questo momento Sarri vede in lui un’alternativa allo spagnolo. E’ un fatto importante: lo scorso anno Callejon non aveva di fatto un sostituto naturale, il franco-algerino in questa stagione potrà eventualmente concedergli minuti di riposo in partite “minori”, con il tecnico del Napoli che dovrà essere bravo a lavorare su di lui e farlo crescere per metterlo subito nelle condizioni di essere utile al gruppo. Ricordiamo che la diretta tv esclusiva per gli allenamenti del Napoli a Dimaro è di Mediaset Premium, che trasmetterà anche le conferenze stampa dal ritiro e dà la possibilità di seguire gli eventi in diretta streaming video, grazie all’applicazione Premium Play.

