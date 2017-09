Pronostico Spal Napoli/ La previsione di Paolo Del Genio (esclusiva)

Pronostico Spal Napoli (LaPresse)

PRONOSTICO SPAL NAPOLI. La sesta giornata del campionato di Serie A 2017-2018 vedrà il Napoli di Sarri impegnato alle ore 18.00 fuori casa, al Paolo Mazza dove incontrerà la neopromossa Spal. Un match che pare non avere storia per la formazione azzurra prima nella classifica del massimo campionato italiano, a punteggio pieno. Tra i protagonisti assoluti di questa partenza bruciante della compagine campana vi è chiaramente il bomber belga Dries Mertens, che insegue il titolo di capocannoniere della Serie A con già 6 reti personali fatte. Dall’altra parte del campo il Napoli vedrà la Spal, formazione che resiste alla 15^ posizione in classifica con appena 4 punti e ben tre sconfitte di fila rimediate nelle ultime tre giornate di campionato: sarà difficile per gli spallini resistere alla compagine di Sarri. Per presentare questo match abbiamo sentito Paolo Del Genio: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita che dovrebbe andare bene per il Napoli, se giocherà come saprà, come è nelle sue possibilità. In questo senso il Napoli dovrebbe portare alla fine a casa i tre punti.

Come la formazione di Semplici potrà fermare l’attacco azzurro? Nel solito modo, con una difesa accorta e molto stretta. La Spal poi non ha preso tantissimi gol finora, ha un ottimo reparto arretrato. Una cosa che aveva anche la scorsa stagione in serie B.

Bonazzoli sarà in campo? Queste saranno scelte di Semplici che deciderà come disporre il reparto offensivo della formazione emiliana.

Potrebbe giocare Mario Rui? Secondo me non è ancora in condizione.

Un po' di turnover in vista della partita di Champions in casa Napoli? Questa è una cosa probabile, ci potrebbe essere veramente un po' di turnover, in vista della prossima sfida di Champions con Feyernoord.

In Ucraina il Napoli aveva giocato una brutta partita. Può succedere non trovare la giornata giusta nell'arco di una stagione.

Cosa dire di Mertens? Si sta dimostrando veramente un fenomeno, segna una rete a partita.

Il Napoli cresce sempre di più, la sfida scudetto alla Juventus è aperta? E' presto per dire questo, vedremo poi nell'arco della stagione come si svolgerà questo duello.

Il suo pronostico su quest'incontro. No, non ne faccio, preferisco così, non è mia abitudine fare pronostici. Un po' di scaramanzia nelle partite del Napoli!

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.