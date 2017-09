Probabili formazioni/ Napoli Cagliari: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A 7^ giornata)

Probabili formazioni Napoli Cagliari (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI

Il Napoli torna in campo contro il Cagliari nella settima giornata della Serie A dopo la bella prova vista in Champions League, che ha ridato fiducia agli azzurri anche in Europa. La partita è attesa per domani domenica 1 ottobre alle ore 12.30 e il lunch match al San Paolo potrebbe essere l’occasione propizia per chiudere questa prima parte di stagione, prima della sosta delle nazionali a punteggio pieno e in testa alla classifica generale. Un’occasione ghiotta quindi per i campani come per i sardi che, nonostante un paio di prestazioni opache negli ultimi turni nutre l’ambizione di scendere in campo e fermare la scalata azzurra allo scudetto. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio come le due formazioni si sono preparate a questo importante scontro, analizzando le probabili formazioni della partita tra Napoli e Cagliari.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA PARTITA NAPOLI CAGLIARI

La partita tra Napoli e Cagliari in questa 7^ giornata di Serie A vanta una copertura mediatica davvero importante, con tre reti che renderanno fruibile ai propri utenti abbonati la sfida al San Paolo. Per quanto riguarda la diretta tv, ricordiamo che l’incontro sarà visibile dalle ore 12.30 sulla piattaforma Mediaset Premium ai canali Premium sport e Premium Sport HD: su Sky invece l’appuntamento sarà su sky Supercalcio (206), e Sky Calcio 1 (251). Da questo turno di campionato poi alcune partite di A saranno anche sul portale sportube.tv, che ne assicurerà la diretta video streaming: sarà sempre possibile poi seguire l’incontro anche tramite le app Premium Play e Sky Go.

LE SCELTE DI SARRI

Con gli alcuni azzurri colpiti da alcuni piccoli fastidi fisici Sarri potrebbe optare per alcuni cambi rispetto ll’11 che siamo ormai abituati a veder da più di un anno: pur non sottovalutando l’avversario, la sfida contro il Cagliari pare l’Ideale per fare riposare alcuni elementi che non si sono ancora fermati. Confermato chiaramente Reina tra i pali e il solito modulo sul 4-3-3 dovremmo vedere qualche volto nuovo nel reparto difensivo a partite dalla fascia destra. Qui dovremmo rivedere in campo Maggio al posto di Hysaj, con Maksimovic primo candidato al posto di Albiol di fianco a Koulibaly, confermato nonostante il doppio impegno. Rimane titolarissimo sulla destra Ghoulam: conferma anche dal centrocampo dove Hamsik rimane imprescindibile come anche i ballottaggi soliti per le altre due maglie nel settore. Per la sfida contro il Cagliari paiono favoriti Zielinski e Diawara ma un cambio di idee rimane probabile fino all’ultimo. Benchè non manchino i sostituti il tridente d’attacco non muterà: Callejon e Insigne ai lati e Mertens prima punta ansiosa di mettere a bilancio altri gol in vista della Scarpa d’oro.

GLI 11 DI RASTELLI

Contro una formazione come il Napoli, prima in classifica, Rastelli non può che confermare in campo la probabile formazione titolare in questa settima giornata di Serie A, fatti i dovuti conti con qualche giocatore out (come Pavoletti, grande ex del match, Ceppitelli e Pisacane, quest’ultimo per squalifica). In questo senso i primi problemi per gli 11 scelti dal tecnico rossoblu arrivano proprio dalla difesa, dove rimane fissao il modulo a 4 davanti a Cragno. Qui Padoin e Miangue dovrebbero venir confermati sulle fasce ma sarà Capuano a prendere il posto della squalificato Pisacane in coppia con Andreolli: il belga però rischia il posto a favore di Filippo Romagna. Altro problema del tecnico sardo è sul modulo da usare nel reperti avanzai: optare per un coperto 4-4-1-1 o puntare sul classico rombo? Vista l’incisività in area degli azzurri propendiamo per la prima ipotesi che permetterebbe al Cagliari di giocare in maniera più coperta: qui Cigarini e Ionita sarebbero quindi al centro del reparto con Dessena e Barella chiamati sulle fasce. Pochi i dubbi comunque sull’attacco, una volta appurato lo schieramento: prima punta sarà Sau con Joao Pedro alle spalle dell’ex Juve stabia, visto che Farias rimane in dubbio per infortunio.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Maksmovic, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

CAGLIARI (4-4-1-1): Cragno; Padoin, Andreolli, Capuano, Miangue; Dessena, Cigarini, Ionita, Barella; Joao Pedro; Sau All. Rastelli

© Riproduzione Riservata.