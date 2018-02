Infortunio Mertens/ Napoli news, probabile distorsione alla caviglia per il belga, ma c’è ottimismo

05 febbraio 2018 Michela Colombo

Dries Mertens (LaPresse)

Il Napoli non si ferma ma potrebbe essere costretto a farlo Dries Mertens che ha rimediato un piccolo infortunio alla caviglia nel corso del match contro il Benevento di ieri sera. Nel derby campano del Ciro Vigorito, che si è disputato ieri per la 23^ giornata della Serie A infatti, in seguito a un brutto intervento dei giallorosso Berat Dijmsiti, il bomber azzurro pare aver rimediato una piccola distorsione alla caviglia. Il fattaccio, avvenuto nel secondo tempo del match, non rientra nella scorrettezza, ma di certo il colpo è duro: piede a martello che ha colpito duramente sulla caviglia del giocatore partenopeo. Dries Mertens rimane a terra dolorante e chiama il cambio: entra Rog ma il belga esce con le sue gambe e a un primo intervento da parte dello staff medico del Napoli si escludono subito infortuni di maggiore gravità. Dopo poco infatti si vede lo stesso Mertens in panchina con una borsa di ghiaccio sulla caviglia. Ovviamente ora dovrà affrontare una serie di esami diagnostici e strumentali per avere un quadro più chiaro dell’entità dell’infortunio.

LA PREOCCUPAZIONE DI SARRI

Chiaramente la scena vista in campo ieri al Vigorito ha subito fatto tremare i tifosi del Napoli e pure il tecnico del club campano Maurizio Sarri, che temevano di aver già perso il proprio uomo di punta. Lo stesso allenatore campano infatti si è subito accostato a Dries Mertens e allo staff medico per sincerarsi delle condizioni della caviglia del belga e a fine del match in conferenza stampa ha aggiunto: “L’infortunio pare meno grave di quello che era sembrato dal campo. La prima sensazione è che non sia nulla di particolarmente grave”. L’allenatore campano ha poi affermato: “spero possa esserci già sabato, la caviglia ha subito una piccola distorsione ma fortunatamente Mertens non ha troppo male”. Gli ultimi aggiornamenti sull’infortunio di riesce Mertens raccontano già di una caviglia sgonfia ma che ovviamente ora il belga dovrà sottoporsi ad alcuni esami di rito. Ovviamente rimane sempre dubbia la presenza del bomber in campo al San Paolo contro la Lazio nel prossimo turno di Serie A.

