Pagelle/ Bologna-Lazio: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 27^giornata - primo tempo)

LE PAGELLE DI BOLOGNA-LAZIO: FANTACALCIO, I VOTI DEL PRIMO TEMPO (SERIE A 2016-2017, 27^GIORNATA) - Ecco le nostre pagelle del primo tempo con i voti dei migliori e dei peggiori giocatori scesi in campo fino a questo momento. Al termine del primo tempo le formazioni di Bologna e Lazio sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sul punteggio di 0 a 1. I biancocelesti sembrano prendere in mano le redini del gioco sin dalle fasi iniziali dell'incontro tanto da passare in vantaggio già al 9' con il colpo di testa di Immobile sul cross dalla sinistra di Lulic. Tuttavia, la squadra di Inzaghi dimostra scarsa precisione e cattiveria sotto porta davanti ad un Bologna incapace di passare la metà campo con azioni ragionate e possessi prolungati. Nemmeno il regalo del duo Biglia-Strakosha al 42' favorisce i felsinei dato che Petkovic spara largo da posizione più che favorevole.

VOTO BOLOGNA (PRIMO TEMPO): 5 Si lascia schiacciare dai biancocelesti per quasi tutta la frazione e, oltre a fallire le rare chances a disposizione, non riesce mantenere il possesso per più di un minuto. MIGLIORE BOLOGNA (PRIMO TEMPO): MIRANTE 6,5 Decisivo nell'evitare la rete del raddoppio di Milinkovic. PEGGIORE BOLOGNA (PRIMO TEMPO): HELANDER 5 Si perde colpevolmente Immobile favorendone il colpo di testa.

VOTO LAZIO (PRIMO TEMPO): 7 Gli ospiti adeguano la propria disposizione tattica al modulo a sorprese adottato dagli avversari prendendo in mano da subito la sfida MIGLIORE LAZIO (PRIMO TEMPO): IMMOBILE 7 Porta avanti i suoi facendosi trovare al posto giusto al momento giusto, sfiora il raddoppio e ritorna per aiutare in fase difensiva. PEGGIORE LAZIO (PRIMO TEMPO): FELIPE ANDERSON 5,5 Non riesce ad entrare in partita come fanno invece i suoi compagni. (Alessandro Rinoldi)

