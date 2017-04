Lazio/ Calciomercato news, Campo: Simeone si può fare, Klaassen più difficile. De Vrij… (esclusiva)

(LAPRESSE)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: INTERVISTA ALL’AGENTE GIUSEPPE CAMPO (ESCLUSIVA) - Dopo 8 giornate la Lazio è tornata a perdere in campionato, incassando uno 0-3 dal Napoli. La squadra di Simone Inzaghi spera di concludere bene una stagione sin qui molto positiva, magari con la vittoria della Coppa Italia (finale il 2 giugno contro la Juventus). Sono già diverse le voci di calciomercato che riguardano la Lazio, da quelle sui possibili acquisti (il genoano Simeone o l’olandese Klaassen ad esempio) ad altre sui pezzi pregiati della rosa attuale (De Vrij o Keita). Per discutere delle prospettive in casa Lazio ilsussidiario.net ha intervistato in esclusiva Giuseppe Campo, agente ed intermediario di calciomercato.

La Lazio vive il presente ma pensa al futuro: per la porta potrebbe arrivare Perin? E’ un ottimo portiere, lo ha già dimostrato, non mi sembra però ideale per una big. Forse in una squadra come la Lazio, al netto dei frequenti problemi fisici, potrebbe trovare la sua dimensione ideale.

Del Genoa piace anche Giovanni Simeone: acquisto possibile? Anche per il Cholito la Lazio potrebbe rappresentare il prossimo step ideale. In questo campionato ha già toccato la doppia cifra di gol e non è poco per un debuttante. Come sempre però andrà prima valutata la situazione in casa Genoa, come finirà la stagione e se il presidente Preziosi riuscirà a cedere la società a qualcuno.

Nelle ultime settimane è stato accostato alla Lazio anche Davy Klaassen dell’Ajax: cosa ne pensa? Non so se ci sono già stati dei contatti con il club olandese. Però posso dire che Klaassen piace a diverse squadre europee, anche per questo si può immaginare che l’Ajax si siederà a trattare solo in presenza di grosse offerte.

Da un olandese all’altro: De Vrij resterà alla Lazio? Dipenderà dalla classifica della Lazio al termine di questo campionato, se riuscirà a qualificarsi alla Champions o se centrerà l’obiettivo Europa League. In base a questo Lotito farà delle scelte: se la Lazio riuscisse a rimontare ed arrivare terza il presidente dovrebbe allestire una grande squadra. Ciò detto De Vrij ha molto mercato e in caso di cessione garantirebbe un grande incasso alla Lazio. Certo se rimanesse la squadra ne gioverebbe molto.

Come vede invece il futuro di Keita? Dovrebbe anzitutto far pace con sé stesso: è un talento indiscutibile, tecnicamente è tra i migliori giocatori del campionato. Poi ci sono diverse squadre che lo vorrebbero, approfittando del contratto in scadenza l’anno prossimo. Finché non rinnoverà la cessione rimarrà un’ipotesi probabile.

Djordjevic invece è finito ai margini: cessione in vista? Finora non ha incantato, però resto dell’idea che vada tenuto più in considerazione perché è un buon attaccante. Certo avere davanti Immobile in questo momento non lo aiuta.

(Franco Vittadini)

