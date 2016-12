ALESSANDRO CECCHI PAONE/ Il conduttore de 'La settima porta' è ospite su Canale 5 (Little Big Show, puntata 20 dicembre 2016)

ALESSANDRO CECCHI PAONE, IL GIORNALISTA OSPITE NEL TALENT SHOW DI CANALE 5: LA CARRIERA (LITTLE BIG SHOW, PUNTATA 20 DICEMBRE 2016) - Tra gli ospiti di Little Big Show il programma in onda su Canale 5 condotto dal simpaticissimo Gerry Scotti, nella puntata di questa sera, martedì 20 dicembre 2016, ci sarà anche Alessandro Cecchi Paone. Cecchi Paone presenzierà insieme al giocatore della Juventus Leonardo Bonucci, all'attore Cristian De Sica e a Don Mazzi. Nato a Roma, il 16 settembre del 1961, Alessandro Cecchi Paone è sopratutto un giornalista. Nel 1991 è volto del Tg2 mentre, nella seconda metà degli anni '90, si trasferisce a Mediaset. Qui, si fa conoscere al grande pubblico per alcuni programmi di intrattenimento, i più famosi dei quali sono sicuramente ''La macchina del tempo'' (andato in onda su Rete 4, dal 1996 al 2006), ''Appuntamento con la storia'' e ''Mediterraneo'', sulla ''Rotta di Ulisse'' (entrambi su Rete 4). Partecipa, poi, come concorrente della quinta edizione dell' ''Isola dei Famosi'' (ritirandosi, poi, per problemi personali). Da aprile 2014 è al timone dell'edizione serale del TG4. Cecchi Paone è stato ed è anche politicamente attivo. Si candida nel 2004 con Forza Italia, appoggia successivamente il partito dei Riformatori Liberali e, in ultimo, entra nel Partito Repubblicano, all'interno del quale, dal 2011, ricopre la carica di Consigliere Nazionale. Molte le sue pubblicazioni come scrittore: solo per citarne alcune ''Le frontiere dello spazio'', ''Il regno dei dinosauri'', ''Viaggio nella preistoria'', ''Nel mondo degli antichi romani'' ed ''Ulisse, l'eroe che inventò il Mediterraneo''.

ALESSANDRO CECCHI PAONE, IL GIORNALISTA OSPITE NEL TALENT SHOW DI CANALE 5: CURIOSITÀ (LITTLE BIG SHOW, 20 DICEMBRE 2016) - Gli amanti del gossip sicuramente conoscono bene la sua vita privata: dopo essere stato sposato, per qualche anno, con la madrilena Cristina Navarro Espinoza, Cecchi Paone fa coming out dichiarando prima la propria omosessualità. Ultimamente, in un'intervista rilasciata nel corso del programma Pomeriggio 5, il giornalista ha raccontato come ha scoperto di essere attratto dal suo stesso sesso, della relazione sentimentale dapprima con il suo migliore amico (dopo anni di uscite in coppia) e della storia con un giovane ragazzo di Palermo, approfittando per evidenziare come, ancora oggi, sia difficile per tanti ammettere la propria omosessualità, in un mondo comunque pieno di pregiudizi e discriminazione.

