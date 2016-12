Amici 2016 / Ed. 16 news: Garrison lascia il talent? Parla Rochelle (oggi, 20 dicembre 2016)

AMICI 16, 2016 NEWS: CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE AL 21 DICEMBRE

AMICI 16, 2016 NEWS: GARRISON LASCIA IL TALENT? PARLA IL COREOGRAFO (OGGI, 20 DICEMBRE) – Garrison Rochelle lascerà Amici 16? L’avventura del coreografo nella nuova edizione del talent show di Maria De Filippi si sta rivelando più difficile del previsto. Tutta colpa di Andreas Muller che è diventato un beniamino del pubblico che ha puntato il dito contro l’insegnante, reo di mettere sempre in difficoltà il ballerino. “Sto facendo un po’ di confusione con Andreas: non sono molto d’accordo sul suo rientro nella Scuola, dopo lo scorso anno, perché per me il suo percorso era già finito. Per questo motivo sto avendo anche un po’ di problemi con il pubblico che mi contesta”, ha dichiarato Garrison ai microfoni del settimanale Nuovo Tv. “È un bravo ballerino, è pronto per lavorare. Però, appunto, lui deve andare a lavorare: non deve fare un reality come Amici in veste di allievo. Qualcun altro avrebbe potuto entrare a far parte della Scuola. Così, invece, ha tolto questa possibilità a un altro talento che potevamo scoprire. Ma ripeto: è davvero molto bravo” ha aggiunto Garrison che si è lasciato andare a parole di apprezzamento nei confronti di Sebastian, Giulia e Oliviero: “Mi piace Sebastian, l’ho scoperto in un concorso che sto facendo in giro per l’Italia, al quale lui ha partecipato con la sua scuola. Poi mi piace Giulia, la conosco da quando aveva dieci anni, studiava con me, è molto in gamba. Degli altri apprezzo Oliviero, è classico”.

AMICI 16, 2016 NEWS: FEDEZ NEL CAST FAREBBE AUMENTARE LA QUALITÀ DEL PROGRAMMA? (OGGI, 20 DICEMBRE) - Continuano a susseguirsi le indiscrezioni sulle new entry nel cast di Amici 16 nel serale del prossimo anno e sono molti i nomi che stanno uscendo allo scoperto (e per molti dei quali non c'è ovviamente conferma). Uno di questi è quello di Fedez, l'amatissimo rapper fidanzato di Chiara Ferragni che ha animato la decima edizione di X Factor 2016 (e che dopo tanto tempo non ha visto un suo membro di squadra vincere il talent). Fedez è uno dei personaggi più seguiti del mondo dello spettacolo: rapper che riesce a vendere milioni di dischi, che ha all'attivo importanti collaborazioni musicali ma che è allo stesso tempo parte di una nuova generazione di musicisti che sa usare bene i social e che, con i piedi totalmente piantati nel mondo mainstream, è tra i cantanti più seguiti degli ultimi anni. La partecipazione di Fedez, uno dei personaggi più in voga e capaci degli ultimi tempi, farebbe alzare la qualità (e gli ascolti) del programma: ma accetterà di partecipare ad Amici 16 dopo X Factor?

AMICI 16, 2016 NEWS: IL REGALO DEI FANS PER FEDERICA (OGGI, 20 DICEMBRE) - Gli allievi della scuola di Amici 2016 sono ancora in vacanza ma i fans continuano a seguire i propri beniamini sui social. Tra le cantanti più amate della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi c’è sicuramente Federica Carta che, a soli 18 anni, è stata voluta nella scuola da tutta la commissione. Grande voce e molto talentuosa, Federica ha già conquistato il pubblico con le sue canzoni. Sui social, Federica Carta è una delle allieve più seguite al punto che i fans, in occasione del Natale, hanno deciso di farle un regalo speciale realizzando un filmato che racchiude i momenti più belli vissuti finora da Federica. “Questo video l'abbiamo fatto per racchiudere alcuni dei momenti più belli di questo percorso che stai affrontando alla grande...sei bella, sei gentile, hai talento e tanti altri pregi che ti rendono la persona speciale che sei”, scrivono i fans di Federica su Instagram. La giovane cantante, dunque, è già una beniamina del pubblico. Cliccate qui per vedere il post.

AMICI 16, 2016 NEWS: ECCO LA DATA DI RIENTRO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DI MARIA (OGGI, 20 DICEMBRE) - Quando tornerà in pista il daytime di Amici 2016? Come ben sapete, il talent show più famoso della televisione italiana è andato in vacanza così come gli altri programmi di Maria De Filippi (Uomini e Donne compreso). Tra le altre cose però, la redazione del talent ha voluto regalare ai fan una ricca perla (anzi... quattro!) e così, sono stati pubblicati sugli Store Digitali i quattro brani inediti di Riccardo, Shady, Lo Strego e Federica e, le vendite stanno già regalando numerose soddisfazioni, specie per quanto riguarda Marcuzzo con "Sei mia". Quando inizia la seconda parte del programma di Maria De Filippi? Il daytime della trasmissione va in onda dal lunedì al venerdì su Real Time mentre, lo spazio del sabato pomeriggio viene condotto dalla stessa conduttrice sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset a partire dalle 14.10 circa. Sul Canale 31 il programma riprenderà la sua solita programmazione a partire dal prossimo 2 gennaio, come sempre dalle 13.50 in poi fino alle 14.45, ora in cui la De Filippi compare in onda su Canale 5 con Uomini e Donne. Stefano De Martino ha annunciato la data di inizio direttamente su WittyTv in quanto, insieme all'amico Marcello Sacchetta conduce ogni giorno il daytime. Nel frattempo però, mentre gli inediti scalano la classifica di iTunes, non si conosce la data ufficiale del serale 2017 che vedrà scendere in pista nuovi vocal coach accanto ad Elisa, Morgan e Sabrina Ferilli, il terzetto confermato per la nuova edizione del programma che decreterà il 16esimo fortunato vincitore.

AMICI 16, 2016 NEWS: I RINGRAZIAMENTI DI RICCARDO PER LA SCUOLA, FOTO (OGGI, 20 DICEMBRE) - Gli allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi hanno visto chiudersi le porte del talent show e hanno lasciato le aule per godersi le vacanze di Natale è un po' di meritato riposo, prima di tornare a gennaio con lo spirito giusto per guadagnarsi un posto al serale della trasmissione. Mentre sul web impazzano l'ipotesi in merito ai futuri nomi dei coach, dopo l'addio di Emma, Riccardo è voluto intervenire sulla propria pagina Instagram ufficiale per fare i suoi ringraziamenti, alla luce del percorso di crescita che ha potuto affrontare negli ultimi mesi tra le quattro mura di Amici 16: "Aspetta, tutto questo succedeva senza?" ha scritto infatti "No. Ok, quindi... Volevo fermarmi un attimo a ringraziare questa scuola che dà la possibilità di poter essere primo in classifica su iTunes e il giorno dopo poter far sorridere tanti bambini in ospedale. Un grazie doveroso, speriamo di continuare così migliorando sempre #amici16". Una frase semplice, che lascia però trapelare l'importanza che l'esperienza al talent show è in grado di regalare a tutti i giovani allievi che vi mettono piede. Il post di Riccardo, nel giro di qualche ora, ha superato i 29mila like: clicca qui per vederlo direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

AMICI 16, 2016 NEWS: IL PENSIERO DI RICCARDO MARCUZZO PER I BIMBI MENO FORTUNATI, FOTO - Tra i cantanti più amati di Amici 2016 c’è sicuramente Riccardo Marcuzzo, che con la sua bella voce e il suo aspetto da bravo ragazzo ha subito fatto innamorare le telespettatrici di tutte le età che seguono Amici 16. Il cantante tanto amato dal pubblico che su Instagram vanta oltre 155mila followers non punta però solo sul suo bel faccino. Oltre alla voce, Riccardo ha anche un grande cuore e nelle ultime ore ha voluto dimostrarlo con un intenso post sulla sua pagina Instagram: “Le persone fortunate continueranno a lamentarsi per niente e a sorridere sempre meno. Si ricordino però che esistono bimbi meno fortunati che non si lamentano mai e che sorridono sempre di più! Un grazie alla gioia dipinta sui volti di Giulia e di tutti i ragazzi dell'ospedale che abbiamo visitato ieri! #sieteinvincibili”. Ad accompagnare le sue parole una foto scattata all’Ospedale San Matteo che lo ritrae insieme a una fan in sedia a rotelle: lo scatto ha subito toccato il cuore dei followers di Richi, conquistando oltre 40mila like in meno di un giorno. Clicca qui per vedere la foto.

