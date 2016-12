ANTICIPAZIONI IL SEGRETO/ Puntata 21 dicembre e news: Lucas annuncia l'addio, la reazione di Sol!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI: CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NEWS AGGIORNATE AL 21 DICEMBRE 2016

IL SEGRETO, LUCAS ANNUNCIA L’ADDIO: LA REAZIONE DI SOL SPIAZZA ELISEO (ANTICIPAZIONI E NEWS, PUNTATA 21 DICEMBRE 2016) – Al centro della nuova puntata de Il Segreto ci saranno le pene d’amore di Sol. La Santacruz, per proteggere la sua famiglia, ha deciso di chiudere la sua storia d’amore con Lucas rispettando il matrimonio con Eliseo. Di fronte alla decisione di Sol, Lucas, deluso e amareggiato per l’atteggiamento della fidanzata, ha deciso di lasciare definitivamente Puente Vejo. Il dottore annuncia la sua decisione a Candela, sempre più preoccupata per Sol e Lucas. Da parte sua, la Santacruz è sempre più stanca dei soprusi di Eliseo e reagisce intimandogli di stare attento a quello che fa e che la sua pazienza ha un limite. Lucas, dunque, lascerà davvero il piccolo paese spagnolo? Come reagirà Sol quando saprà della partenza del grande amore della sua vita? Carmelo, da buon amico, le chiederò di fermare Lucas prima che sia troppo tardi.

IL SEGRETO, EMILIA IN PERICOLO: ALFONSO TORNERA’ DA LEI? (ANTICIPAZIONI E NEWS, PUNTATA 21 DICEMBRE 2016) – Il Segreto continua a regalare emozioni anche in questa settimana natalizia. Nella puntata de Il Segreto che andrà in onda domani, mercoledì 21 dicembre, al centro della trama ci saranno ancora le pene d’amore di Emilia. Quest’ultimo non è ancora riuscita a perdonare Alfonso e il suo tradimento e sta cercando di andare avanti da sola per capire se l’amore che nutre per il marito sia sufficiente per superare il dolore che le ha provocato Alfonso. Nella nuova puntata de Il Segreto, però, Emilia verrà assalita da due paesani alla locanda ma viene tratta in salvo da un forestiero. Nonostante la grande paura, Emilia non ha alcuna intenzione di correre tra le braccia di Alfonso al punto da chiedere a Matias, Prado e Raimundo a cui ha confessato l’accaduto di non raccontare nulla al Castaneda. I tre riusciranno a mantenere la promessa fatta ad Alfonso?

IL SEGRETO, CARMELO HA DEI DUBBI: SOL STA MENTENDO? (ANTICIPAZIONI E NEWS, OGGI 21 DICEMBRE 2016) - La decisione di Sol di porre fine alla sua relazione con Lucas non convincerà il suo amico più fidato. Nella puntata de Il Segreto che andrà in onda su Canale 5 oggi a partire dalle ore 15:45, Carmelo mostrerà più di qualche perplessità riguardo questo strano voltafaccia. Per quale motivo Sol, che sembrava così tanto innamorata del suo dottore, ha cambiato idea tanto improvvisamente abbandonandosi alle più sorprendenti dichiarazioni? Convinto che la sorella di Severo stia nascondendo qualcosa, Carmelo deciderà di affrontarla a viso aperto, chiedendole dei dei chiarimenti. Seduto nella sua sedia a rotelle nella quale è immobilizzato a causa degli intrighi di Eliseo, Leal non si farà scrupoli nell'esprimere i suoi sospetti riguardo il coinvolgimento del losco individuo. Sol avrà il coraggio di essere sincera con lui ammettendo la causa di tutti i suoi problemi, almeno davanti alla prima vittima del suo crudele marito?

ANTICIPAZIONI IL SEGRETO E NEWS, EMILIA E LE SUE PENE D'AMORE (OGGI 21 DICEMBRE 2016) - Continuano le emozioni de Il Segreto, la soap opera spagnola che sta continuando ad appassionare milioni di telespettatori. Sono tante le novità che dovranno ancora accadere, ma quest'oggi la puntata ha evidenziato ancora le pene d'amore di Emilia. La donna non riesce ancora a sopportare l'allontanamento da suo marito Alfonso. Inoltre la tensione viene acuita da sua suocera, che continua a farle pressioni per quanto riguarda il bambino. Le due donne infatti continuano a litigare anche perché Emilia non vuole che nessuno si intrometta nella sua vita, anche perché in questo periodo la situazione è davvero complessa. Il dolore della donna continua ad aumentare giorno dopo giorno, anche perché la stessa non riesce a capacitarsi di come tutto ciò sia avvenuto. Inoltre non vuole assolutamente che le venga portato via il figlio, anche perché la sofferenza aumenterebbe e finirebbe per fare letteralmente a pezzi la donna, che non sta passando di certo il periodo migliore della sua vita.

ANTICIPAZIONI IL SEGRETO E NEWS, SEVERO IMPOTENTE MA I FAN NON CI CREDONO MOLTO! (OGGI 21 DICEMBRE 2016) - Nuova settimana senza puntata serale per Il Segreto che lascerà i fan a bocca asciutta dopo quello che è successo in questi giorni. A quanto pare la soap non andrà in pausa per Natale e questo da una parte consola i fan che presto potranno scoprire come andrà a finire tra Sol ed Eliseo. Quest'ultimo sta facendo ancora il bello e il cattivo tempo a casa Santacruz tanto da spingere la moglie a lasciare il suo fidanzato, Lucas, che si è detto pronto a lasciare il paese pur di non vedere la sua amata tra le braccia di un altro. E' mai possibile che uno come Severo non riesce proprio a trovare la soluzione a questo dramma? I fan della soap sono un po' confusi visto che in altri momenti lo hanno visto indagare, mettere con le spalle al muro e distruggere persino Francisca Montenegro, è mai possibile che non riesce a trovare niente contro il suo nuovo nemico? I fan non credono a questa versione impotente di Severo e sperano che prima o poi si decida a fare qualcosa prima che sia troppo tardi.

ANTICIPAZIONI IL SEGRETO E NEWS,FRANCISCA ATTRICE PERFETTA: BERTA E' LA SUA VITTIMA? (OGGI 21 DICEMBRE 2016) - La puntata de Il Segreto di oggi confermerà come Donna Francisca sia la solita subdola attrice di sempre. La sua vittima questa volta sarà Berta, che la Montenegro riuscirà a manipolare facendole credere di essere dalla sua parte. Dopo avere scoperto la verità sulla sorella Brigida, Donna Francisca cercherà di usare tale informazione a proprio vantaggio, offrendosi di proteggerla da questa sua parente immaginaria. Le parole usate dalla nonna di Bosco saranno talmente adatte alla situazione che Berta penderà letteralmente dalle sue labbra, credendo a tutto ciò che la Montenegro le dirà. E chi sarà a farne le spese di questo comportamento? Un imprevisto potrebbe trasformarsi in un vero dramma per Emilia che verrà aggredita alla locanda da due malviventi, i quali approfitteranno della sua momentanea solitudine nel locale. Sarà un uomo mai visto in precedenza a salvarla da una situazione che avrebbe potuto farsi molto pericolosa. Di chi si tratterà? Vi consigliamo di tenere sotto controllo tale personaggio che di qui in avanti potrebbe più di qualche sorpresa proprio per i coniugi Castaneda. Emilia racconterà l'accaduto a Prado e Matias pregandoli di mantenere il segreto con Alfonso, che potrebbe preoccuparsi di fronte al rischio corso dalla moglie in sua assenza.

IL SEGRETO , CARMELO HA DEI DUBBI: SOL STA MENTENDO? (ANTICIPAZIONI E NEWS, OGGI 21 DICEMBRE 2016) - La decisione di Sol di porre fine alla sua relazione con Lucas non convincerà il suo amico più fidato. Nella puntata de Il Segreto che andrà in onda su Canale 5 oggi a partire dalle ore 15:45, Carmelo mostrerà più di qualche perplessità riguardo questo strano voltafaccia. Per quale motivo Sol, che sembrava così tanto innamorata del suo dottore, ha cambiato idea tanto improvvisamente abbandonandosi alle più sorprendenti dichiarazioni? Convinto che la sorella di Severo stia nascondendo qualcosa, Carmelo deciderà di affrontarla a viso aperto, chiedendole dei dei chiarimenti. Seduto nella sua sedia a rotelle nella quale è immobilizzato a causa degli intrighi di Eliseo, Leal non si farà scrupoli nell'esprimere i suoi sospetti riguardo il coinvolgimento del losco individuo. Sol avrà il coraggio di essere sincera con lui ammettendo la causa di tutti i suoi problemi, almeno davanti alla prima vittima del suo crudele marito?

© Riproduzione Riservata.