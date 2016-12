BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate 21 e 20 dicembre: Thomas non vuole solo il piccolo Douglas ma anche la sua mamma!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 DICEMBRE - Ci ha messo un anno intero ma finalmente Thomas ha svelato le sue carte in merito ai suoi sentimenti per Caroline. I fan di Beautiful ne avevano la certezza fin dall'inizio ma è stato nell'episodio di ieri che hanno capito una volta per tutte che il figlio di Ridge vorrebbe creare una famiglia al fianco della sua ex amante e del piccolo Douglas. E anche se lei ha rifiutato, affermando di essere completamente fedele e innamorata di Ridge, è impossibile dimenticare come lei stessa abbia cambiato improvvisamente versione sulla notte in cui ha tradito l'allora fidanzato con Thomas. A quanto pare non si è trattato solo di un errore dettato dall'abuso di alcool e farmaci, ma di una sorta di atto d'amore. Questi presupposti non promettono nulla di buono per i Carridge e un matrimonio che giorno dopo giorno sembra essere sempre più vicino alla fine.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 20 DICEMBRE 2016 - Le ultime puntate di Beautiful, hanno confermato quelli che erano i sospetti di molti fans: sebbene Steffy sia sposata con Wyatt, il suo cuore continua a battere anche per Liam. Il suo affetto sarà rivolto ad entrambi i fratelli Spencer e lei stessa ammetterà di essere particolarmente confusa: com'è possibile amare due uomini contemporaneamente? Sarà Caroline ad ascoltare le confessioni dell'amica nell'appuntamento odierno quando la figlia di Ridge ammetterà di non sapere quale decisione prendere per il proprio futuro. Caroline rappresenterà la spalla su cui piangere per la figliastra, esprimendo il punto di vista nei confronti dei due problematici cugini, tanto diversi ma allo stesso tempo tanto innamorati di Steffy. Per il momento Wyatt sarà il favorito, potendo contare su un pezzo di carta di non poco conto e sul tanto discusso tatuaggio. Ma un domani molte cose potrebbero cambiare...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 20 DICEMBRE 2016 - Sono giorni decisivi per il matrimonio di Bill e Katie che potrebbe arrivare al capolinea ben prima del previsto. Cosa accadrebbe, infatti, se la madre di Will venisse a sapere della relazione clandestina del marito con Brooke? Nella puntata di Beautiful che andrà in onda oggi su Canale 5 la mora Logan parlerà con Rick dei suo problemi matrimoniali e del timore che Brooke possa intromettersi ancora una volta nella sua relazione con Bill. Ma il marito di Maya non avrà dubbi a tal proposito: la madre non le farebbe mai del male, riproponendo gli stessi errori del passato. Brooke, secondo Rick, vuole troppo bene alla sorella e non potrebbe tradirla con il marito, soprattutto considerando che il primo a soffrirne sarebbe proprio Will. Questa convinzione di Rick è l'ennesima illusione di un matrimonio già arrivato al capolinea? Katie aprirà gli occhi una volta per tutte, rendendosi conto di avere al suo fianco delle persone poco affidabili?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 20 DICEMBRE: BILL NON SOPPORTA PIU' KATIE, E ORA? - Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5, Bill continua ad essere più che mai convinto che una relazione clandestina tra lui e Brooke possa e debba essere possibile. Tale pensiero è apparso evidente nell'episodio di ieri della soap americana durante il quale lo Spencer ha faticato a nascondere la sua insofferenza nei confronti di Katie, scesa in cucina dopo aver accudito il piccolo Will. Fino a che punto, il padre di Liam e Wyatt riuscirà a nascondere alla moglie di non essere più innamorato di lei? Giorno dopo giorno, tale stato d'animo fatica ad essere mantenuto un segreto, mentre allo stesso tempo i sospetti della mora Logan nei confronti di un possibile coinvolgimento della sorella riprendono a rafforzarsi. A ciò va aggiunta la diffusione della notizia della relazione (sempre che così possa essere definita) tra Brooke e Bill, giunta anche alle orecchie di Ridge. Sarà Katie la prossima a venire a sapere tutta la verità? La questione appare una bomba ad orologeria pronta ad esplodere.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 20 DICEMBRE: STEFFY ASSECONDA I DESIDERI DI WYATT - E' iniziato il conto alla rovescia per l' interruzione di Beautiful in occasione delle vacanze natalizie. La soap americana da lunedì 26 dicembre non andrà in onda, ritornando con tutta probabilità al termine delle festività. Dovremo dunque pazientare per assistere alle conseguenze della richiesta di Wyatt a Steffy: il figlio di Bill vorrebbe che la moglie, che già può contare di un ampio numero di followers su Twitter, diventasse il nuovo volto della famiglia Spencer sui social network. Si tratterà di un'opinione del tutto diversa rispetto a quanto proposto da Liam solo qualche giorno prima, quando aveva chiesto al padre e al fratello di creare una fondazione per aiutare le persone in difficoltà economiche. Cosa risponderà Steffy di fronte ad una simile richiesta, considerando che poco prima si era detta favorevole alla proposta di Liam? Si riconfermerà una pedina tra le mani del marito?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 20 DICEMBRE: BILL E RIDGE AI FERRI CORTI - La discussione nella quale Brooke ha raccontato a Ridge i supi problemi non resterà priva di conseguenze. Nella puntata di Beautiful di oggi, infatti, Forrester si dirà convinto che la sua ex moglie non debba andare avanti nella sua reazione con Bill che finirebbe per causare problemi a Katie e a se stessa. Anche Dollar Bill scoprirà questo punto di vista del suo storico rivale che non si farà scrupoli nell'affermare la propria contrarietà ad una relazione tanto scandalosa. Ma anche di fronte alle minacce del sarto, Bill resterà fermo nella sua precedente decisione: lui ama Brooke e lei lo ricambia, quindi non dovranno rinunciare ai loro sogni per il bene di un'altra persona. Ma mentre il magnate dell'editoria si dirà convinto del suo glorioso futuro in compagnia dell'amante, si potrà dire lo stesso di Brooke? Dal suo recente colloquio avvenuto con l'ex marito, la sua opinione sembrerà essere diametralmente opposta.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI: Beautiful inaugura la settimana con una puntata dai toni forti. Infatti, nell'episodio della soap andato in onda il 19 dicembre 2016 ne sono successe parecchie di cose. Passiamo subito a raccontarvi gli sviluppi delle vicende dei Forrester e degli Spencer. Bill ha ricevuto il benservito da Brooke e non l'ha presa benissimo. Nonostante il pressing del cognato, infatti, Brooke decide di interrompere la loro relazione perché non riesce a convivere con il rimorso. La Logan dice così addio all'amante, lasciandolo alquanto frastornato. Katie, ignara della conversazione appena intercorsa tra Brooke e Bill, teme che il suo visibilmente alterato marito ce l'abbia con lei e, in lacrime, gli chiede di perdonare le sue sciocche paure e di non rinunciare al loro matrimonio. Bill abbraccia l'impaurita moglie e intanto pensa a Brooke. Spencer è abituato ad avere tutto ciò che vuole con un semplice schiocco delle dita e figuriamoci se si rassegna così facilmente a perdere la sua amante. Mentre elabora una strategia di riconquista, Bill si intrattiene in una riunione di lavoro con Wyatt e Steffy, per i quali ha fatto predisporre anche un ricco ed elegante buffet a base di caviale e champagne. Wyatt spiega al padre le sue nuove strategie di social marketing, ispirategli dalla brillante politica pubblicitaria introdotta alla Forrester da Steffy. Il giovane si accorge dell'umore cupo del padre e gliene chiede il motivo, ma Bill glissa e confida al figlio quanto sia lui che la sua giovane moglie gli siano di conforto. In tutto questo, sorge spontaneo chiedersi dove sia Liam; probabilmente, dopo l'infelice proposta di devolvere parte dei profitti della Spencer Publications in beneficenza, il problematico figlio di Bill è stato tagliato fuori dalle decisioni strategiche più importanti. Nel frattempo, a casa Forrester accade l'inevitabile. Thomas si fa avanti con Caroline e, senza tanti giri di parole, le propone di vivere assieme, come una vera famiglia, per il bene di Douglas. L'immaturità di Thomas lo spinge a usare suo figlio come scusa per conquistare Caroline che, però, interrompe subito i voli pindarici del giovane, riportandolo con i piedi per terra. La Spencer chiede a Thomas di non tornare più su questi discorsi e di non scordare quanto lei sia innamorata di Ridge. Questi, intanto, sente tutto e, profondamente afflitto dalla piega che sta prendendo il suo matrimonio, esce di casa. Brooke, dopo aver lasciato la dimora dei coniugi Spencer, si rifugia nello studio fotografico della Forrester Creations per dar sfogo al suo dolore lontano da occhi indiscreti. Trovatasi da sola, la donna ripensa ai recenti tradimenti inflitti all'ignara sorella e scoppia in un pianto disperato. Com'è comprensibile, Brooke non riesce a guardarsi allo specchio senza sentire un profondo senso di colpa nei confronti di Katie e, proprio mentre sta sfogando il suo dolore, arriva Ridge. Sul perché anche il Ceo della Forrester abbia deciso di andare in uno studio fotografico buio e deserto dopo quanto avvenuto a casa sua, non possiamo darvi una spiegazione logica. Sono quelle ridicole débâcle nelle quali, ahinoi, ogni tanto incappano gli autori della soap americana. Trovatosi di fronte una Logan disperata, Ridge le chiede cosa possa essere accaduto di così grave per averla sconvolta tanto. E Brooke racconta al suo ex grande amore della relazione con Bill, del dolore di Katie, di quanto lei si senta in colpa per aver tradito sua sorella e di come si sia resa conto di amare ancora così tanto il cognato. Ridge ascolta Brooke e non ne sminuisce gli errori ma, per il principio del "mal comune mezzo gaudio", le dice di essersi accorto di averne commessi tanti anche lui. Non sarà che, proprio per questo ''mal comune'', i due storici innamorati di Beautiful torneranno assieme?

