Beautiful / Anticipazioni puntate americane 21 e 20 dicembre 2016: Ridge vuole incastrare Quinn?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 21 DICEMBRE: RIDGE VUOLE INCASTRARE QUINN? - I telespettatori americani di Beautiful sono rimasti sorpresi nell'assistere all'incontro avvenuto tra Quinn e Ridge all'esterno di villa Forrester. La gioielliera, senza veli, era alle prese con la doccia esterna dove ha incontrato il suo 'figliastro'. A quel punto non si è coperta, al contrario, è apparsa quasi soddisfatta di avere risvegliato i bollenti spiriti dello stilista. Quali saranno le conseguenze di questo incidente? A Beautiful nulla accade per caso quindi è impossibile fare a meno di chiedersi se Bradley Bell riseverà improvvisi capovolgimenti di fronte: sebbene in un primo momento la neo-signora Forrester abbia lanciato qualche frecciatina a Ridge in ufficio, chiedendogli se la sua mente si trovasse ancora nella doccia di villa Forrester, dall'altro sembra che la questione finirà per avere una piega inaspettata. Sarà proprio Ridge a tentare di sedurre la donna per far capire al padre quanto sia inaffidabile? Sarà questo il suo nuovo piano per separare questa strana coppia? Sebbene tale ipotesi sia più che concreta, resta il grande interrogativo legato alla reazione di Brooke di fronte ad una possibilità di questo tipo: proprio ora che è diventata ufficialmente la fidanzata di Ridge, sarà Quinn a crearle nuovi problemi?



BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 20 DICEMBRE: ERIC E LIAM ALLO SCONTRO - Non sono tempi facili quelli che sta attraversando Liam nelle puntate americane di Beautiful. Dopo aver litigato con Steffy a causa della decisione di diventare amministratore delegato della Forrester Creations, lo Spencer ha discusso duramente anche con Eric. A lui Liam ha dichiarato di non potersi fidare di Quinn che in qualsiasi momento potrebbe dimostrare il suo vero volto, confermando di non essere affatto cambiato. Ma la reazione del nonno di Steffy è stata davvero molto dura: non si è fatto scrupoli nell'ammettere di non temere nessuna ripercussione da parte della moglie, aggiungendo che Liam dovrà allontanarsi dalla famiglia e smettere di creari problemi a destra a manca. Secondo il padre di Ridge, Steffy è il futuro della Forrester, ma per raggiungere i suoi obiettivi non avrà bisogno di Liam al suo fianco. Si tratterà di parole molto dure, che difficilmente potranno essere dimenticate dal figlio di Spencer.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 20 DICEMBRE: L'EMOZIONE DI RJ PER NATALE - Il Natale si avvicina e c'è una persona che non può che evidenziare la propria gioia di fronte ad una così bella ricorrenza. Si tratta di RJ che per mesi aveva sognato di vedere i suoi genitori di nuovo insieme, dopo anni di separazione. Il giovane Forrester aveva sperato che la madre ponesse fine alla sua relazione con Bill e finalmente il suo desiderio è diventato realtà. Brooke, Ridge e RJ cominceranno ad abbellire il loro albero di Natale nella casa che molti anni prima lo stesso Forrester aveva acquistato per la moglie. E le buone notizie non finiranno qui: sotto l'alberto potrebbe arrivare anche la migliore notizia che un figlio potrebbe desiderare ovvero un imminente matrimonio tra i genitori. I Bridge saranno presto sposi? Sembra proprio di sì, a meno che tra di loro non si metta presto Quinn Fuller. La visione della 'matrigna' senza veli resterà priva di conseguenze?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 20 DICEMBRE: BROOKE E KATIE COALIZZATE CONTRO QUINN? - Novità importanti arrivano da oltreoceano dove anche ieri Beautiful è andato in onda e ancora una volta portando con sé importanti novità in materia di Quinn ed Eric. Ad attirare l'attenzione di tutti è ancora una volta la coppia reale della soap e, in particolare, il fatto che Katie abbia registrato Quinn minacciare Liam. La giovane mostra il video alla sorella e Brooke conferma quelle che sono le sue impressioni: Quinn continua a minacciare le persone che amano, come potranno fermarla? Al momento Katie non sembra interessata a mostrare il video ad Eric per non risultare la cattiva della situazione ma, intanto, non si tira indietro e chiede alla sorella di essere calme e furbe per riuscire a liberarsi di Quinn senza farla passare per una vittima come è successo nelle scorse settimane. Brooke ascolterà il consiglio della sorella minore oppure farà ancora una volta di testa propria? Solo nelle prossime puntate natalizie scopriremo quale sarà il piano delle sorelle Logan.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 20 DICEMBRE: WYATT HA UN NUOVO ALLEATO? - La nuova settimana di Beautiful negli Stati sarà in gran parte dedicata ai preparativi per il Natale, che potrebbe riportare ad un nuova momentanea tregua tra Quinn e tutti gli altri membri delle famiglie Forrester e Spencer, contrari alla sua presenza al fianco di Eric. In attesa di scoprire se, come appena accaduto in occasione del Ringraziamento, veranno messe parte le ostilità per il tradizionale pranzo a villa Forrester, non mancherà l'occasione di assistere all'ulteriore avvicinamento tra Wyatt e il suo patrigno. Eric ha chiesto a Wyatt di trasferirsi alla mansion e la coppia apparirà sempre più vicina, al punto tale che il patriarca darà l'impressione di preferire lo Spencer ai suoi stessi figli. Sono le anticipazioni odierne a confermare, qualora ce ne fosse bisogno, che Wyatt si renderà conto di avere una persona di grande potere al suo fianco. Tralasciata la possibilità che si tratti di Bill o ancor peggio di Ridge, sembra certo che l'individuo in questione sia proprio Eric. Se da un lato quest'ultimo coglierà l'occasione per discutere con Liam riguardo i differenti punti di vista nel gestire il nuovo ruolo di Steffy alla Forrester Creations, dall'altro ci sarà la consapevolezza che solo Wyatt e Quinn lo sappiano capire fino in fondo. Saranno proprio una bella famiglia felice, almeno fino al prossimo passo falso della gioielliera?

