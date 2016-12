Belen Rodriguez/ News: continua la campagna sugli occhiali da sole, foto (oggi, 20 dicembre 2016)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: CONTINUA LA CAMPAGNA SUGLI OCCHIALI DA SOLE, FOTO - Sono giorni di lavoro intenso per Belen Rodriguez questi che precedono il Natale 2016. La splendida modella argentina infatti sui social network mostra tutta la sua bellezza sui social network con tantissime foto che la ritraggono con indossati accessori e vestiti dei suoi sponsor. Poco fa Belen Rodriguez ha postato una foto che la vede con degli occhiali da sole in un nuovo modello. Nei commenti scrive poi: "Azzzz @foreyever #foreyever #sunglasses #portrait", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Nella foto la vediamo che mette in evidenza il suo profilo con una bella giacca indosso e anche un espressione che mostra tutta la sua bellezza. Sono tantissimi i fan che commentano il suo profilo con parole di grande ammirazioni nei confronti di una ragazza che ormai da tempo ha dimostrato di saper rubare la scena con il suo sguardo e il suo sapersi adattare ad ogni situazione di spettacolo.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SOFFERENZA PER LE PAROLE D’AMORE DI STEFANO DE MARTINO – Belen Rodriguez, alla vigilia del Natale, si confessa in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi. Per la showgirl argentina, amante delle feste e del calore in famiglia, sarà un Natale diverso. Il piccolo Santiago si dividerà tra mamma Belen e papà Stefano anche se, come confessa la showgirl, il bambino continua a chiedere quando torneranno insieme. A distanza di un anno dall’annuncio della separazione, Stefano De Martino ha dichiarato di essere ancora innamorato di Belen. Parole che non hanno lasciato indifferente la Rodriguez: “E’ normale che non ci sia stata indifferenza di fronte alle sue parole, però ho sofferto tanto, e adesso va così. Sarò legata a lui per sempre, saremo una famiglia a prescindere (...) ci sono state grandi, immense sofferenze per entrambi, non si cancella tutto da un giorno all’altro”. Dopo Stefano De Martino, nella vita di Belen è arrivato Andrea Iannone, bravo a conquistarla giorno dopo giorno. “Con me non è partito in pole position, è partito dalla tribuna (ride, ndr), perché per me era un momento così, rifiutavo tutti. Poco alla volta è riuscito a conquistarmi». «È come nei film, nessuno ha fatto per me tutte le cose che ha fatto lui, ogni tanto mi dico: “Ma è vero? Non sbaglia mai”. È sempre sul pezzo”, confessa la showgirl. Non manca un pensiero su Fabrizio Corona che trascorrerà il Natale in carcere e che Belen si augura di rivedere presto in libertà soprattutto per il bene di suo figlio Carlos: “Ci penso e cerco subito di cambiare pensiero perché mi assale la tristezza. Ormai non so più quali siano gli errori che sta pagando, ma la vita ti presenta sempre il conto. Mi dispiace soprattutto per suo figlio, alla fine i nostri sbagli li paghiamo noi ma anche i nostri bambini”.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: TRA DINOSAURI E CHIACCHIERE, LA SHOWGIRL SI DIVERTE CON SANTIAGO (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - È arrivato il momento, per tutti, di fare un po' di vacanza: il Natale è alle porte, e Belen Rodriguez lo sa benissimo. Nonostante tutte le chiacchiere che si stanno rincorrendo in questo periodo in merito ad una possibile crisi con il fidanzato Andrea Iannone, la showgirl va avanti a testa alta e, dopo aver fatto capolino all'interno degli studi di Mediaset per una nuova registrazione (in futuro sapremo certamente qualcosa di più certo, si tratta davvero di C'è posta per te?); è tornata a casa dal piccolo Santiago, il figlio avuto insieme a Stefano De Martino. Proprio qualche ora fa, la madre dell'argentina - Veronica Cozzani - ha condiviso su Instagram un breve video in cui sono protagonisti due dinosauri di plastica, 'comandati' dal piccolo Santi, che chiacchiera con la mamma creando una storiella e facendoli interagire tra di loro. Un'altra clip molto tenera che lo vede protagonista 'dietro le quinte', mentre si confronta con la mamma: in breve tempo le immagini condivise sui social network hanno raggiunto e superato le 9mila visualizzazioni. Clicca qui per vedere il video condiviso da Veronica Cozzani sulla propria pagina Instagram.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: STRANI INCONTRI A MILANO PER LA MAMMA DELLA SHOWGIRL, FOTO - Nelle ultime ore Belen Rodriguez non è stata particolarmente attiva sui social ma per fortuna ci pensa la sua mamma a tenere alta l’attenzione dei fans della showgirl. Sulla sua pagina Instagram Veronica Cozzani posta nuove foto quasi ogni giorno e nelle ultime ore ha voluto condividere con i suoi numerosissimi followers uno strano incontro fatto a Milano, la città in cui vive da quando si è trasferita in Italia per fare la nonna. Passeggiando per le vie dello shopping milanese, la mamma di Belen si è trovata a camminare dietro a una coppia di turisti asiatici ed è rimasta particolarmente colpita dalle calzature di lei. Su Instagram testimonia con una foto il fatto che la signora fosse in infradito e senza calze, scrivendo: “Freddo! Un grado a Milano e questa signora di origini asiatiche…senza calze e con le hawaianas! Come farà? Sarà merito della meditazione?”. La stessa domanda se la sono sicuramente posta anche i suoi fans e hanno risposto a Veronica con tantissimi commenti e più di 600 like: clicca qui per vedere la foto.

