Blade Runner 2 / Video, il teaser trailer con Ryan Gosling e Harrison Ford (oggi, 20 dicembre 2016)

BLADE RUNNER 2, VIDEO: ECCO IL TEASER TRAILER CON RYAN GOSLING ED HARRISON FORD (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - Finalmente, dopo tanti anni di attesa, è uscito l'attesissimo teaser trailer di Blade Runner 2 con Ryan Gosling ed Harrison Ford nel ruolo dei protagonisti. La pellicola è ambientata nel 2049 e nel video si vede l'agente K della polizia di Los Angeles (Ryan Gosling) scopre un segreto che potrebbe far sprofondare ancora di più nel caos la società. Questa scoperta inquietante lo porta a mettersi alla ricerca di un ex blade runner della polizia di Los Angeles, Rick Deckart (Harrison Ford) e scomparso però dalla circolazione da almeno trent'anni. Nel trailer di Blade Runner 2 si vede l'agente K trovare Rick in un nascondiglio nel deserto e, una volta entrato nella sua casa, si trova davanti l'uomo che gli punta una pistola dicendogli: "Tu fai il mio stesso lavoro". Come finirà? Per adesso non sono state ancora rese note molte cose della trama di Blade Runner 2 e i fan devono accontentarsi di questo breve video. Clicca qui per vedere il trailer di Blade Runner 2.

BLADE RUNNER 2, L'ATTESA DEI FAN (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - Blade Runner è uno dei film più di successo della storia del cinema e sono molti anni che i fan aspettano un suo sequel: finalmente sono stati accontentati, anche se non si sa ancora molto del nuovo film con Ryan Gosling e Harrison Ford. Il primo film, sempre diretto da Ridley Scott, è uscito nel 1982 ed è ambientato nel 2019, in una realtà distorta dove il mondo è pieno di replicanti - ossia robot uguali all'uomo che vengono usati come forza lavoro nelle colonie extra terrestri. Quattro di loro scappano e sulle loro tracce viene mandato l'agente speciale della polizia di Los Angeles, il blade runner Rick Deckart. Uno dei dubbi che ha sempre attanagliato i fan del film è se lo stesso uomo interpretato da Harrison Ford fosse egli stesso un replicante (vi ricordate Rachel che, alla fine del primo film, schiacciò col tacco un origami?). Molti dubbi potrebbero essere sciolti in Blade Runner 2, che uscirà al cinema nel prossimo 2017. Sarà all'altezza del primo?

