Chiamatemi Babbo Natale/ Su Canale 5 il film con Whoopi Goldberg: i premi dell’attrice

CHIAMATEMI BABBO NATALE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 20 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - Chiamatemi Babbo Natale è il film che verrà trasmesso su Canale 5 oggi, martedì 20 dicembre 2016, in seconda serata. Il titolo della pellicola di genere commedia nasce da una sceneggiatura scritta da Paul Mooney e Sara Bernstein. Il film è noto anche col titolo in lingua originale Call me Claus e ruota soprattutto intorno al talento della protagonista Whoopi Goldberg, vincitrice di un premio Oscar come miglior attrice non protagonista per lo struggente Ghost - Fantasma nel 1990. Può anche vantare nel suo prestigioso palmares due Golden Globes, un Grammy Award, due Emmy Awards e un Tony Award. Tra gli altri suoi film indimenticabili, si menzionano Il colore viola, Sister Act - Una svitata in abito da suora, Piccole canaglie, Funny Money - Come fare i soldi senza lavorare, Rat Race, Star Trek - La nemesi e Tartarughe Ninja.

CHIAMATEMI BABBO NATALE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 20 DICEMBRE 2016: IL CAST - Chiamatemi Babbo Natale è il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 20 dicembre 2016 alle ore 23.30. Come ogni anno, la rete Ammiraglia dedica buona parte dei film di fine dicembre alle festività natalizie per rendere felici grandi e piccini. La pellicola dal genere commedia è stata realizzata nel 2001 negli Stati Uniti e può vantare un cast di assoluto rispetto, con il fiore all'occhiello costituito dalla presenza di Whoopi Goldberg. La regia di questa commedia leggera è stata affidata all'americano Peter Werner, famoso per aver diretto episodi di varie serie televisive quali Call to Glory, Kidnapped, Criminal Intent, Medium e Justified, oltre ai film Prisoners e Un trofeo per Kylie. Whoopi è affiancata dal britannico Nigel Hawthorne, scomparso poco dopo il film TV e apparso anche in La pazza storia del mondo, Gandhi, La dodicesima notte e L'oggetto del mio desiderio. Ci sono anche Victor Garber, Brian Stokes Mitchell, Taylor Negron e Frankie Faison. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

CHIAMATEMI BABBO NATALE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 20 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - La storia di Chiamatemi Babbo Natale si basa sulle vicende della produttrice televisiva Lucy Cullins. Quest'ultima, quando era piccola, aveva chiesto a Babbo Natale di far tornare dalla guerra in Vietnam suo padre, ma purtroppo quest'ultimo era caduto in battaglia. Lucy non è riuscita mai ad assorbire tale dolore, ma si mette casualmente alla ricerca di un Babbo Natale che possa prendere parte ad una campagna pubblicitaria. Si imbatte in un uomo attempato di nome Nick, che poi si scopre che si tratta del vero Santa Claus, che ormai ha un'età di ben 200 anni. L'uomo non riesce più ad assolvere il suo compito ed è a sua volta alla ricerca di una persona che dovrà sostituirlo nella soddisfazione dei desideri di tanti bambini. Sarà proprio Lucy a prendere il suo posto.

br/>© Riproduzione Riservata.