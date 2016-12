CHRISTIAN DE SICA/ Ospite nel nuovo talent di Gerry Scotti: svela il suo segreto per far ridere sempre (Little Big Show, puntata 20 dicembre 2016)

CHRISTIAN DE SICA, L’ATTORE OSPITE NEL TALENT SHOW DI CANALE 5: SCOPRE IL SUO SEGRETO PER FAR RIDERE SEMPRE (LITTLE BIG SHOW, PUNTATA 20 DICEMBRE 2016) - Christian De Sica sarà stasera tra gli ospiti del programma di Canale 5 Little Big Show. Tra le tante cose che verranno chieste al noto attore italiano ci saranno sicuramente delle domande in merito alla sua più grande arte, quella di far ridere le persone. E' per questo che è attuale l'intervista fatta oggi a Il Messaggero quando si è recato nella sede del famoso quotidiano romano. Christian De Sica ha rivelato il suo segreto per far divertire anche al cinema: "Il segreto per far ridere è rimanere un po' bambini". Ha poi aggiunto anche altri particolari in merito al suo nuovo film ''Poveri ma ricchi'' diretto da Fausto Brizzi: "Sono molto contento, il film è bello e gli attori sono tutti davvero bravi e soprattutto italiani". Staremo a vedere cosa racconterà a Little Big Show.

CHRISTIAN DE SICA, L’ATTORE OSPITE NEL TALENT SHOW DI CANALE 5: I SUOI PROGETTI FUTURI (LITTLE BIG SHOW, PUNTATA 20 DICEMBRE 2016) - Christian De Sica ha una lunga e onorata carriera alle spalle ma continua a dominare il mondo dello spettacolo come accadeva ai suoi inizi tanti anni fa. L'attore, ospite questa sera dello show condotto da Gerry Scotti, Little Big Show, non ha mai fatto le cose a caso e se ancora oggi riesce a riscuotere un grande successo è perché pondera bene ogni cosa che fa. Secondo quanto ha rivelato in un'intervista all'Ansa, Christian De Sica cerca innanzitutto di non lavorare mai a troppi film insieme ("Massimo uno all'anno", dice) e poi prova a cimentarsi con progetti mai uguali tra loro. "Cerco anche di fare cose diverse, di non ripetermi - dice sempre all'Ansa - Ora ad esempio, sto presentando Zelig, ho recitato con Monica Bellucci nella serie Usa Mozart in the jungle, mi hanno offerto di doppiare un personaggio in un film animato e riprenderò il teatro con Alessandro Siani in Il principe abusivo".

CHRISTIAN DE SICA, L’ATTORE OSPITE NEL TALENT SHOW DI CANALE 5 (LITTLE BIG SHOW, PUNTATA 20 DICEMBRE 2016) - Ospite della seconda puntata - in onda alle 21.10 su Canale 5 - di Little Big Show, il programma condotto da Gerry Scotti, sarà Christian De Sica. Il talent per bambini è a metà tra varietà e talk show; senza vincitori né vinti, vede bambini dai 4 a 12 anni esibirsi nelle loro caratteristiche performance. La prima puntata ha riscosso un buon successo di pubblico con uno share del 19.11%, stasera ritorna con una nutrita platea di ospiti: il difensore della Juventus Leonardo Bonucci, Alessandro Cecchi Paone e Don Mazzi, Christian De Sica. L'attore romano, che con Gerry Scotti ha alle spalle una lunga amicizia e varie ospitate nei suoi programmi, sarà chiamato a commentare le esibizioni dei giovani talenti. Un ruolo questo che non gli è estraneo, infatti è già stato giudice ad Amici di Maria De Filippi.

CHRISTIAN DE SICA, L’ATTORE OSPITE NEL TALENT SHOW DI CANALE 5: IL NUOVO CINEPANETTONE E I SUOI SUCCESSI (LITTLE BIG SHOW, PUNTATA 20 DICEMBRE 2016) - Christian De Sica sta vivendo un momento di grande successo, diviso tra gli impegni familiari - è tuttora felicemente sposato con Silvia Verdone, sorella di Carlo - e lavorativi. Lo troviamo infatti in sala con il cinepanettone "Poveri ma ricchi" per la regia di Fausto Brizzi, un titolo che rievoca in lui ricordi un po' amari. Dopo Little Big Show, giovedì sera rivedremo Christian De Sica sulla stessa rete. Infatti condurrà con Michelle Hunziker l'ultima puntata di Zelig Event, uno speciale per il ventennale del programma. Partito il 1 dicembre, fra critiche e consensi, Zelig Event continua a suscitare reazioni contraddittorie, tra i nostalgici del passato che non si riconoscono nella nuova formula, e chi invece apprezza proprio la diversità di questo Zelig più da varietà. Ma non sono finiti gli impegni di questo poliedrico attore, infatti lo vedremo in cinque puntate di Mozart in the jungle, la fortunata serie di Gael Garcia Bernal, dove recita accanto a Monica Bellucci. Un telefilm molto particolare, quello di Mozart in the jungle, che ha vinto nel 2016 il Golden Globe come miglior serie drammatica. Prodotto da Amazon, Mozart in the jungle avvicina lo spettatore alla musica classica con un mix di divertimento, dramma, e suspence. Ma non è finita qui: l'attore sta anche per prendere parte alla tournée teatrale de "Il principe abusivo" con Alessandro Siani, riadattamento del film comico che ha avuto un grande successo, in cui Christian De Sica recitava il ruolo del maggiordomo impeccabile dai modi aristocratici, ma che in realtà proveniva dal popolo.

