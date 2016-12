Diletta Leotta / Foto, tubino nero e tacchi a spillo: fan impazziti su Instagram, merito della dieta di Natale? (ultime notizie, oggi 20 dicembre)

DILETTA LEOTTA FOTO, TUBINO NERO E TACCHI A SPILLO: FAN IMPAZZITI SU INSTAGRAM, MERITI DELLA DIETA DI NATALE? (ULTIME NOTIZIE, OGGI 20 DICEMBRE 2016) -Dopo l'ultima foto in total-black pubblicata su Instagram da Diletta Leotta è corsa al nuovo scatto della giornalista di Sky Sport. Consapevole di aver fatto il pienone di likes, però, la bella catanese non sembra voler sollecitare troppo i suoi tanti followers, per questo bisogna accontentarsi di immagini un po' più datate. A questo proposito non si può ignorare la foto pubblicata una settimana fa, dove Diletta, nei pressi di uno splendido albero di Natale, affetta un delizioso tortino al cioccolato. A commento di questa foto, l'ironica Leotta, scrive:"Inizia la dieta di Natale". Segnale evidente che il volto della Serie B di Sky non ha alcuna intenzione di rinunciare ai piaceri che la buona tavola regala in questo periodo dell'anno così speciale. E del resto, dando un'occhiata alla foto con tubino nero e tacco 12, Diletta di dieta non ne ha davvero bisogno! Clicca qui per vedere la foto davanti all'albero di Natale!

