DON MAZZI/ Il prete ospite nel nuovo talent di Gerry Scotti (Little Big Show, puntata 20 dicembre 2016)

DON MAZZI, IL PRETE OSPITE NEL TALENT SHOW DI CANALE 5 (LITTLE BIG SHOW, PUNTATA 20 DICEMBRE 2016) - Tra gli ospiti della trasmissione Little Big Show, che andrà in onda, questa sera, martedì 20 dicembre 2016 su Canale 5, ci sarà anche Don Mazzi. Il programma è un talent per bambini, che ha come conduttore Gerry Scotti. Recentemente si è parlato di Don Mazzi a causa del suo rapporto con Fabrizio Corona. A proposito del paparazzo, Don Mazzi ha rilasciato diverse interviste, in cui ha espresso la sua delusione per il fatto che Corona sia tornato in carcere, lo scorso ottobre.

DON MAZZI, IL PRETE OSPITE NEL TALENT SHOW DI CANALE 5: BIOGRAFIA (LITTLE BIG SHOW, PUNTATA 20 DICEMBRE 2016) - Don Antonio Mazzi nasce a Verona, il 30 novembre del 1929. È un prete italiano, che è molto impegnato nell'aiutare le persone che soffrono di una dipendenza dalla droga. Mazzi frequenta il Liceo Classico presso il Seminario vescovile della città di Verona. In seguito, ottiene il baccellierato in teologia. Successivamente, si laurea in filosofia presso l'Università degli studi di Ferrara. Costui diventa sacerdote nel marzo del 1956, presso la congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza. Negli anni Sessanta, il prete frequenta dei corsi di psicologia e psicopedagogia, prima in Italia e poi anche all'estero. Grazie a questi studi, nel 1980 decide di fondare la comunità Exodus, che si occupa del recupero dei tossicodipendenti. A partire dagli anni Novanta, Don Mazzi inizia a partecipare come opinionista a molti programmi televisivi. Tra queste trasmissioni ci sono Domenica In e il Maurizio Costanzo Show. Il sacerdote ha tre lauree honoris causa in pedagogia, che gli sono state conferite, nel corso degli anni, dalle Università di Macerata, di Lecce e da quella di Palermo. Don Mazzi collabora con molte testate giornalistiche, come Famiglia Cristiana, l'Avvenire, La Stampa e il Corriere della Sera. Don Antonio è anche uno scrittore. Tra le sue opere ci sono Dio, mio amante e Abbasso Pinocchio. Il prete ha pubblicato l'Agenda Tremenda, che è un diario scolastico. Adesso l'Agenda si chiama Tremenda Voglia di Vivere.

© Riproduzione Riservata.