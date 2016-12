FROM PARIS WITH LOVE / Oggi, 20 dicembre 2016, il film con John Travolta e Jonathan Rhys Meyers non andrà in onda. Ecco perchè

FROM PARIS WHIT LOVE, OGGI, 20 DICEMBRE 2016, IL FILM NON VA IN ONDA. ECCO PERCHE' - From Paris With Love, la pellicola, produzione francese del 2010 e appartenente al genere d'azione e spionaggio, oggi, martedì 20 dicembre 2016 alle ore 21.15, non andrà in onda. La regia è stata curata da Pierre Morel su un soggetto di Luc Besson ma per questa sera i suoi fan dovranno fare a meno di una delle sue pellicole meglio riuscite. Mediaset ha deciso di cambiare la programmazione mandando in onda il film Il Collezionista con la regia di Gary Fleder e Morgan Freeman, Ashley Judd, Cary Elwes, Alex Mcarthur nel cast. CURIOSITÀ - From Paris With Love è il film che andrà in onda su Rete 4 oggi, martedì 20 dicembre 2016. La pellicola diretta da Pierre Morel è carica di componenti di azione e spionaggio e basata su un soggetto scritto da Luc Besson, con la sceneggiatura che è stata estesa da Adi Hasak. Il montaggio del film è stato effettuato da Frederic Thoraval con gli effetti speciali che sono stati realizzati dalla BigbangSFX e la Eclair VFX, le musiche della colonna sonora sono state composte dal musicista David Buckey ed i costumi di scena ortano la firma di Olivier Beriot mentre il trucco dei personaggi è stato curato da Vesna Estord e Marthe Faucouit. Gli attori principali hanno il volto del noto John Travolta vincitore dell'Oscar come migliore attore per la sua eccellente interpretazione in Grease, al suo fianco apprezziamo invece l'attore, modello e musicista irlandese Jonathan Rhys-Meyers, classe 1977, che debutta nel mondo del cinema con una piccola parte nel film Un uomo senza importanza. Successivamente, ha una parte importante in Michael Collins diretto da Neil Jordan. Tra le altre sue interpretazioni citiamo La perdita dell'innocenza, Cavalcando col diavolo, Match Point, Sansone e Dalila, I Tudors, Dracula e Radici. Gli interpreti principali che è possibile apprezzare durante la messa in onda sono: John Travolta, Jonathan Rhys Meyers, Kasia Smutniak, Richard Durden, Yin Bing, Amber Rose Revah e David Gasman. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

FROM PARIS WHIT LOVE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 20 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Il protagonista è James Reeves un agente segreto di secondo livello che come compito principale ha quello di assistere l'ambasciatore americano a Parigi. L'uomo vive nel lusso ed ha una vita appagante e tranquilla al fianco della fidanzata Caroline. Tuttavia nonostante gli agi e il prestigio lavorativo Reeves non si sente soddisfatto del proprio lavoro e sogna di poter fare un avanzamento di carriera che gli permetta di arrivare al tanto agognato primo livello di agente della CIA. L'occasione di mettersi in evidenza sembra arrivare con un summit internazionale, Reeves dovrà affiancare Charlie Wax, un agente della CIA molto particolare. Wax è un uomo e che non esita a ricorrere alle armi e alla violenza quando occorre e subito si scontra con Reeves che, invece, è disciplinato e ligio alle regole. Il loro incontro in aeroporto diventa l'emblema del loro rapporto. Wax non vuole rispettare le regole doganali francesi e Reeves è costretto a scendere a patti con la sua morale e trovare scappatoie per l'uomo. Ai due agenti è affidato il delicato compito di incastrare un criminale cinese di nome Wong. L'asiatico è a capo di una potente organizzazione che ha il monopolio della droga a Parigi e sembra in qualche modo implicato nella morte della nipote del Segretario di stato americano. Wax si fa subito notare con le sue vistose armi e gli inseguimenti mozzafiato fra le caratteristiche strade lungo la Senna e mette a serio rischio la copertura di Reeves, soprattutto rispetto alla vita perfetta che si è creato. L'uomo deve continuamente giustificare la sua relazione con Wax alla fidanzata Caroline e anche il suo lavoro all'ambasciata inizia a risentirne. I due si trovano in una situazione di grande pericolo quando il gruppo legato a Wong riesce ad accerchiarlo nei pressi di un deposito dove si trova la droga. Con grande sangue freddo e l'aiuto di due mazze da baseball, Wax riesce a mettere a tappeto i criminali, nonostante siano in numero maggiore, mente Reeves resta pietrificato dalla sua furia. La situazione si risolve con la cattura del pericoloso criminale sempre grazie ad un colpo da maestro di Wax. La missione di Wax però non è legata solo alla droga ma anche a una delicata questione terroristica. Il quartier generale della CIA ha avuto da fonti certe, la notizia che una cellula terroristica di base a Parigi è pronta a fare un attentato. L'obiettivo sarebbe un diplomatico americano arrivato nella capitale francese per il summit. In un crescendo di violenza e tensione Reeves arriverà a una scoperta sconvolgente destinata a cambiare per sempre la vita che conosceva. Caroline è legata alla cellula terroristica e sarà proprio lei l'artefice materiale dell'attentato. Una volta scoperta la donna non può fare altro che scappare per non essere arrestata dal suo fidanzato. Reeves la raggiunge all'ambasciata, dove si sta tenendo un importante rinfresco per i delegati internazionali e riesce a smascherarla nonostante il suo camuffamento. L'uomo disperato prende l'arma ad un agente e la punta contro di lei. La donna a questo punto scopre la cintura esplosiva che aveva messo intorno alla vita. Le suppliche di Reeves non valgono a nulla e Caroline prova a farsi esplodere. L'agente per evitare una strage la uccide con le lacrime agli occhi.

