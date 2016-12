Gemma Galgani/ Da Uomini e Donne a Selfie: stop alle polemiche, la dama fa posto al cordoglio per le vittime di Berlino

GEMMA GALGANI, DA UOMINI E DONNE A SELFIE, NUOVO VOLTO: STOP ALLE POLEMICHE, LA DAMA FA POSTO AL CORDOGLIO PER LE VITTIME DI BERLINO - Ormai da molti anni Gemma Garlgani è una delle protagoniste più apprezzate del trono over di Uomini e Donne, nonostante al suo indirizzo arrivino molto spesso delle critiche più o meno feroci, soprattutto da parte di Tina Cipollari. La dama, però, ha deciso di mettersi a nudo in maniera definitiva, e per farlo ha scelto le telecamere di Selfie, le cose cambiano, il programma di Simona Ventura tutto dedicato al mondo del makeover. Gemma, infatti, dopo aver chiesto e ottenuto un piccolo "refresh" al viso, ha ricevuto una nuova offerta per un ritocchino ai denti, un'avventura che la porterà nello studio di canale 5 anche nella prossima settimana, per mostrare al pubblico il risultato finale. Gemma, dopo la serata che l'ha vista protagonista, ha però messo da parte tutto l'entusiasmo per lasciare spazio, sui social network, a un momento di cordoglio per tutte le vittime dell'incidente di Berlino: "Scusate ho parlato del tempo e invece sono ben altre le perturbazioni indelebili che ci toccano, si cerca un po' di gioia nella neve che si soglie e lascia spazio a colori ben più drammatici, quelle sono cicatrici che non si rimarginano mai!", ha scritto la dama profondamente addolorata sul suo profilo. Per visualizzare il post direttamente su Facebook, potete cliccare qui.

GEMMA GALGANI, DA UOMINI E DONNE A SELFIE, NUOVO VOLTO: LA DAMA COME PAMELA PRATI, ANCORA I SOLDI AL CENTRO DELLE POLEMICHE, È UNA PRIVILEGIATA? - In seguito alla partecipazione di Gemma Galgani a Selfie - Le cose cambiano, è nata in rete una piccola polemica. La dama, infatti, nella serata di ieri ha ottenuto un nuovo look e dei lineamenti più rilassati, ma Alessandra Celentano, notando la sua dentatura così imperfetta, si è fatta avanti per regalare alla Galgani un nuovo sorriso e per seguire, passo passo, ogni progresso di questa nuova avventura. Ancora una volta, però, la polemica si è spostata sul fattore economico, critiche messe subito a tacere dalla conduttrice: "Ho parlato con di dovere e so che Gemma non ha i soldi per farlo", ha affermato con certezza Simona Ventura, che ha così evitato di dare il via a un nuovo battibecco come successo qualche giorno prima con Pamela Prati. Ma se in studio è subito tornati calma, la stessa cosa non può dirsi per la fan page ufficiale, che nelle ultime ore è stata presa di mira da una serie di post pronti a criticare lo show per la presenza della dama torinese: "Certo, che siamo arrivati alla frutta. C'è gente che davvero non può permettersi neanche una pulizia dei denti e qua ci ritroviamo persone con condizioni economiche agiate che vengono chiamate per farsi i ritocchi", "Solo unicamente per apparire! Inutile che Simona affermi che ha eseguito indagini sul reddito, è veramente indegno che una così cavalchi l'onda unicamente per rimanere come una zecca incollata nel mondo dello spettacolo". Da che parte sta la verità? Per visualizzare tutti i commenti potete cliccare qui.

GEMMA GALGANI, DA UOMINI E DONNE A SELFIE, NUOVO VOLTO: IL PUBBLICO ACCUSA TINA CIPOLLARI DI BULLISMO - Ieri sera Gemma Galgani si è resa protagonista di un nuovo siparietto assieme a Tina Cipollari nel corso della trasmissione Selfie - Le cose cambiano. La dama torinese, infatti, ha stupito tutti con un cambio di look, un semplice refresh che, in qualche modo, le ha regalato un'aria più rilassata, nonostante le critiche della sua peggior nemica: "Rimettiti la maschera che stai meglio", "È pesino peggiorata dalla volta scorsa", queste sono solo alcune delle tante offese rivolte da Tina Cipollari a Gemma Galgani, parole avvelenate che hanno portato i telespettatori a prendere le sue difese e ad accusare la wamp di assumere dei comportamenti da bulla: "Scusate ma si parla tanto di bullismo nelle scuole e poi in queste trasmissioni dalle quali bisognerebbe imparare qualcosa, troviamo questi atti di bullismo da parte di Tina che potrà avere anche le sue ragioni però visto che si trova in un programma televisivo dovrebbe contenersi un po', perché così si alimentano questi atti", "Quando si strada di gemma, diventa troppo volgare per non aggiungere altro. Gemma e più furba, usa l'educazione contro la maleducazione di Tina".

GEMMA GALGANI, DA UOMNI E DONNE A SELFIE, NUOVO VOLTO: VIDEO, LE DICHIARAZIONI POST PUNTATA - Gemma Galgani ieri sera è stata la protagonista indiscussa della penultima puntata di Selfie - Le cose cambiano, il programma condotto da Simona Ventura e prodotto da Maria De Filippi che, in un certo senso può considerarsi a tutti gli effetti la "pigmaliona" della Galgani. La dama torinese non ha voluto fare alcun ritocchino al suo viso e si è tenuta tutte le rughe ed i segni del tempo. Naturalmente, ancora una volta si è dovuta confrontare con l'ira funesta di Tina Cipollari che l'ha accusata di "business". Intervistata da WittyTv, la dama ha raccontato cosa ha provato durante il corso di questa nuova esperienza televisiva. Gemma Galgani ha trovato il gesto di Alessandra Celentano davvero umano e carino in quanto, la coreografa ed ex ballerina di danza classica ha deciso di prendere in carico la storia della dama e farle rifare i denti. Il video è successivamente proseguito anche con le esperienze a caldo degli altri partecipanti al programma. Nel frattempo, e volete visionare la clip a cui facciamo riferimento potete farlo cliccando qui.

GEMMA GALGANI, DA UOMNI E DONNE A SELFIE, NUOVO VOLTO: LA DAMA LASCIA INTATTI TUTTI I SEGNI DEL TEMPO, NIENTE LIFTING - Ieri sera Gemma Galgani è stata la protagonista indiscussa di Selfie - Le cose cambiano. La dama torinese del trono over di Uomini e Donne aveva chiesto di potere avere una "rinfrescata" generale ma, arrivando in studio ha voluto lasciare le rughe tutte al loro posto. La donna infatti, si è sottoposta solo ad un bel cambio di look grazie all'ausilio di trucco e parrucco ad hoc senza nessun intervento chirurgico: "Ti hanno scolorito con la candeggina? Stavi meglio quando stavi peggio", ha affermato Tina Cipollari in studio contro la rivale. Per creare suspense infatti, Gemma è apparsa in studio con una maschera ma poi, tolta quella non si è notato alcun cambiamento. Il tormentone di Tina viene fuori in un attimo e si parla ancora una volta di "business". Alessandra Celentano però, ha voluto occuparsi di Gemma affermando: "Le consiglio solo un'operazione ai denti. Per il resto è una bella signora, Tina. Capisco che tra voi c'è una diatriba personale...", Gemma ha infatti ribadito di non potersi pagare l'intervento tutto da sola. L’attenzione mediatica nei confronti della Galgani, anche in questo caso è stata altissima ma la dama, ha voluto tenersi tutte le sue rughe ed i segni del tempo.

GEMMA GALGANI, DA UOMNI E DONNE A SELFIE, NUOVO VOLTO: COM’ERA E COM’È: LA DAMA È PRONTA A SFOGGIARE UN NUOVO SORRISO! - Gemma Galgani, al centro delle ultime polemiche di Selfie – Le cose cambiano, ha ottenuto un refresh del suo viso grazie a un intervento non invasivo. “Non ho fatto interventi chirurgici, ho preferito restare me stessa, le rughe sono il mio patrimonio, ha affermato la dama torinese, ma Tina Cipollari non è stata la sola a contestare il risultato finale, assieme a lei, per motivi però ben diversi, anche Alessandra Celentano. L’insegnante di Amici, infatti, ha sottolineato come l’aspetto più fresco stonasse con la dentatura di Gemma Galgani; per questo motivo, la Celentano le ha proposto il suo aiuto per sistemare la situazione e cercare di risolvere un problema che, sul volto di Gemma Galgani, sottrae armonia. Nel prossimo appuntamento di Selfie, che sarà anche quello conclusivo, vedremo quale sarà la reale trasformazione della dama torinese e scopriremo quindi se Alessandra Celentano, al contrario di Giorgio Manetti e Marco Firpo, è riuscita a regalare a Gemma il sorriso.

GEMMA GALGANI, DA UOMINI E DONNE A SELFIE, NUOVO VOLTO: COM’ERA E COM’È: LA DAMA HA UN NUOVO ASPETTO, MA NON CONVINCE TUTTI - A Selfie – Le cose cambiano si sono accese nuovamente le polemiche quando la conduttrice, Simona Ventura, ha introdotto per l’ennesima volta il caso di Gemma Galgani. La dama di Uomini e donne, infatti, aveva chiesto qualche settimana fa un refresh per cancellare le rughe superficiali del viso, ma dopo un forte attacco da parte di Tina Cipollari, tutti i mentori hanno deciso di rifiutare la sua richiesta poiché convinti che Gemma fosse già dotata di grande fascino. A raccogliere la sua richiesta di aiuto, però, è arrivato qualche tempo dopo il dottor Corsani, che ha chiesto alla redazione di poter incontrare Gemma Galgani e occuparsi del suo caso. Gemma, quindi, nella serata di ieri ha scelto di scendere le scale dello studio di Simona Ventura per mostrare il risultato, ma il nuovo aspetto non le ha risparmiato le nuove critiche da parte di Tina Cipollari, che ha criticato il suo nuovo aspetto affermando con certezza di preferire addirittura la vecchia Gemma. E anche i social si sono fatti sentire, secondo alcuni, infatti, la dama non è poi così diversa. Cliccate qui per vedere il nuovo volto della dama.

