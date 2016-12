IL SEGRETO / Anticipazioni puntate spagnole: Aurora viene, Lucas va, Sol muore e...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE: CLICCA QUI PER LEGGERE LE NEWS AGGIORNATE AL 21 DICEMBRE 2016

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: MORTI, RITORNI E PARTENZE, LE NOVITA' NON FINISCONO! (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - In tempi non sospetti abbiamo detto addio ad Aurora ma, a quanto pare, nelle prossime puntate della soap spagnola la vedremo nuovamente in paese. Il Segreto continua a regalarci grandi emozioni e lo farà anche nelle prossime puntate quando la giovane sarà costretto a tornare sui suoi passi per amore di suo fratello e di suo nipote. L'uscita di scena di Bosco si avvicina così come la lotta di Francisca per mettere le mani su Beltran alla quale Rosario e Candela non potranno opporsi visto che, tecnicamente, non sono le parenti più prossime del bambino. L'unica che potrà salvare la situazione è proprio Aurora. La bella ricercatrice dovrà lasciare fiale e microscopio e recarsi nuovamente in paese per risolvere le cose e prendersi cura di suo nipote, questo la riporterà indietro per sempre o si tratta solo di un ruolo da guest star? Le puntate spagnole parlano di una sua toccata e fuga e questo potrebbe non essere consolatorio per i fan.

IL SEGRETO, ALFONSO INDAGHERÀ SU EMILIA E SUL MISTERO CHE SI OSTINA A NASCONDERE (ANTICIPAZIONI E NEWS, OGGI 20 DICEMBRE 2016) - Come già anticipato, le puntate spagnole de Il Segreto in questo momento sono tutte dedicate a Emilia e al mistero che si ostina a non rivelare ai suoi cari. La locandiera, infatti, è costretta a scontare una pena molto dura in carcere, dove è stata rinchiusa con l'accusa di omicidio. Alfonso, che conosce molto bene sua moglie, non riesce a credere che la persona con cui ha passato metà della sua vita sia la responsabile di un delitto tanto efferato, per questo motivo si recherà in carcere da lei ripetutamente per cercare la verità su ciò che è accaduto. Alfonso, supportato da Matias, cercherà di far leva sui sentimenti di Emilia rivelandole quanto sia forte la sua mancanza in famiglia, ma allo stesso tempo chiederà ulteriori spiegazioni per scoprire se veramente il comportamento di sua moglie sia il risultato di una serie di minacce. Riuscirà Alfonso a scoprire la verità o per la povera locandiera le cose andranno sempre peggio?

IL SEGRETO, EMILIA ACCUSATA DI OMICIDIO INGIUSTAMENTE, MA LEI SI DICHIARA COLPEVOLE! (ANTICIPAZIONI E NEWS, OGGI 20 DICEMBRE 2016) - Ancora una volta le anticipazioni spagnole rivelano ciò che succederà nel corso dei prossimi appuntamenti de Il Segreto. Prima che le nuove storie arrivino in Italia, naturalmente, ci vorrà del tempo, ma vale comunque la pena di dare un'occhiata a ciò che sta succedendo in questo momento nella soap opera iberica più amata di sempre. Emilia è attualmente al centro di tutte le trame della telenovelas poiché accusata di aver causato volontariamente la morte della povera Sol. La donna, che come possiamo immaginare è innocente, ha scelto però di dichiararsi colpevole, lasciando tutti i suoi cari completamente increduli. Già ieri vi avevamo parlato del fatto che Fe e Alfonso sono determinati a scoprire cosa si celi dietro a questa situazione, ma molto presto a dire la sua sarà anche Lucas, che determinato più che mai a scoprire la verità su ciò che è successo alla sua amata, si recherà in carcere per far visita alla locandiera. Emilia, però, continuerà a dichiararsi colpevole, cosa che lascerà il medico di Puente Viejo profondamente turbato.

IL SEGRETO, PRADO E MATIAS: COSA RISERVERA' LORO IL DESTINO? (ANTICIPAZIONI E NEWS, OGGI 20 DICEMBRE 2016) - La telenovela Il Segreto nella sua longeva storia ci ha abituato a numerosi cambiamenti, con partenze di personaggi importanti o clamorose tragiche uscite di scena. Tra i finali meno tragici segnaliamo quelli relativi a Matias e Prado: mentre il figlio adottivo di Emilia e Alfonso è attualmente ancora in scena, tanto da essere diventato uno dei personaggi di maggiore importanza, le sorti di Prado sono ben diverse: la figlia di Ramiro si è trasferita a Madrid per tentare di avere successo nel mondo dello spettacolo, essendo diventata una bravissima cantante. E' stato Matias a convincerla a compiere un simile passo, rassicurandola sul fatto che la loro relazione non ne sarebbe uscita malconcia. Così non sarà: entrambi conosceranno un nuovo amore che li separerà per sempre. Le sorti di Prado saranno legate ad un nuovo ragazzo conosciuto nella capitale, mentre Matias si fidanzerà con Beatriz con la quale darà vita ad una delle più belle storie d'amore della telenovela spagnola.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: NUOVO MATRIMONIO CON TRAGEDIA A PUENTE VIEJO (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - Non sempre i matrimoni durano a lungo nelle trame de Il Segreto e a rendersene conto sarà il povero Carmelo nelle puntate spagnole della famosa telenovela. In Italia dovremo attendere ancora qualche mese per arrivare alla cerimonia che unirà il braccio destro di Severo e Mancia, la donna della quale si innamorerà. La coppia, diventata marito e moglie, si preparerà a partire per il viaggio di nozze quando purtroppo la povera donna verrà uccisa. Sarà un momento terribile per il povero Carmelo che si vedrà sfuggire la felicità non prima di avere dichiarato il proprio amore alla moglie, rassicurandola che il colpevole di tale delitto verrà trovato. Le ricerche prenderanno il via immediatamente, con tutta la determinazione che ha sempre contraddistinto Carmelo. Il colpevole verrà scoperto e Mencia vendicata? Ciò però non basterà a riempire l'ennesimo vuoto incolmabile nella vita del povero Leal.

ANTICIPAZIONI IL SEGRETO SPAGNOLE: QUALI SARANNO I PROSSIMI MATRIMONI? - I matrimoni e i funerali si alternano costantemente nelle trame de Il Segreto, anche se purtroppo il numero dei decessi è di gran lunga superiore a quello dei lieti eventi. Nelle puntate spagnole della telenovela i fiori d'arancio riguarderanno proprio Carmelo e Mencia, anche se purtroppo il destino non sarà benevolo con loro. Prima di allora anche il migliore amico di Leal convolerà a giuste nozze: si tratta di Carmelo che sposerà Candela, proprio nel giorno in cui anche Lucas e Sol si uniranno in matrimonio. Chi non fosse ancora sazio di buone notizie, dovrà sapere che anche Gracia e Hipolito si sposeranno, non prima di avere ricevuto una tragica informazione relativa a Quintina. Ci sarà spazio anche per il ricongiungimento di Emilia e Alfonso che, dopo avere superato il rischio di una definitiva separazione, si renderanno conto di non poter vivere l'uno lontano dall'altra. E per arrivare a questo punto l'attesa non sarà più lunghissima per i telespettatori italiani.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CARMELO TROVA LA FELICITA' CON UNA DONNA? - Quale sarà il destino di Carmelo nelle puntate spagnole de Il Segreto? Il braccio destro di Severo non ha avuto molta felicità in amore, limitandosi al solo flirt con Sabina con tutte le ben note conseguenze. Dovremo attendere ancora qualche tempo per conoscere un nuovo personaggio che conquisterà il cuore di Leal: si tratterà di Mencia Ruiz, una simpatica donna che farà il suo ingresso a Puente Viejo per occuparsi di alcuni problemi idrici del paese. Saranno Candela e Sol a credere che Mancia sia la persona perfetta al fianco dell'amico e a fare da Cupido per la nascita di una nuova storia d'amore. Sulle prime Mancia non sarà interessata ad una relazione di questo tipo e lo stesso Carmelo non darà seguito alle pressioni delle sue amiche. Ma passo dopo passo, e con grande delicatezza, Mancia e Carmelo si renderanno conto di provare un sentimento e cominceranno a dare spazio al proprio amore. Proprio nel momento della verità, però, la donna riceverà una proposta di lavoro a Londra e deciderà di partire, anche se Carmelo le confermerà di voler attendere il suo ritorno, riprendendo la loro relazione dove era stata interrotta. E così sarà: anche se con una serie di nuovi ostacoli, Carmelo e Mancia decideranno di realizzare il loro sogno d'amore davanti ai propri cari. Sarà il lieto fine per loro?

