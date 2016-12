ILONA STALLER, CICCIOLINA NEI GUAI: I COMMENTI NEGATIVI DEL PUBBLICO SULLA TRASMISSIONE DI ITALIA 1 (LE IENE SHOW, 20 DICEMBRE 2016) - Il servizio de Le Iene Show su Ilona Staller ha alzato un vero e proprio polverone. Cicciolina è finita al centro dei guai, ma il pubblico sembra non aver gradito molto le scelte della trasmissione di Italia 1. Ecco alcuni dei tweet che hanno scaldato la serata: "Dopo questo servizio su Ilona Staller Le Iene hanno definitivamente raschiato il fondo. Un programma che non ha più niente da dire, da tempo", "Pessimo scherzo", "Lo scherzo fatto a Ilona Staller è veramente vergognoso e meschino", "Con in testo il cappello con tanto di scritta Italia nella finta ambasciata americana, ok ciao", clicca qui per tutti i commenti dei follower. Sicuramente dalla questione è uscita meglio, almeno per quanto dice il pubblico, Ilona Staller che il pubblico ha difeso di fronte a quanto ha fatto proprio la trasmissione nei suoi confronti. Staremo a vedere se ci saranno altri commenti nelle prossime ore per la situazione in questione.

ILONA STALLER, CICCIOLINA: CHIEDE LA GRAZIA A BARACK OBAMA, VITTIMA DI UNO SCHERZO DEGLI INVIATI (LE IENE SHOW, 20 DICEMBRE 2016) - L'ex pornostar Ilona Staller è sempre stata al centro delle pagine di cronaca e non solo per la vicenda che riguarda il figlio Ludwig Maximilian. Nelle ultime settimane infatti la pornodiva è stata ospite del salotto di Barbara d'Urso e di Domenica Live, al fianco del figlio oggi 24enne. Ilona Staller ha affrontato una pagina dura della propria vita, ma in questi anni anche un'altra questione, anche se di carattere diverso, l'ha tenuta con il fiato sospeso. Risale infatti al 1981 l'arresto di Cicciolina, a causa di una bandiera scenografica americana bruciata. Un gesto che è stato reputato gravissimo dalle autorità locali e che hanno portato ad un processo per direttissima, in cui Ilona Staller è stata assolta per l'accusa di offesa alla bandiera di uno Stato estero. L'ex pornostar è stata bandita da allora dal territorio americano e risale all'aprile di quest'anno la sua richiesta diretta al Presidente uscente degli Stati Uniti, Barack Obama, di poterle concedere la grazia. Questa sera, martedì 20 dicembre 2016, Le Iene Show raggiungeranno Ilona Staller per coinvolgerla in uno sketch divertente. La richiesta di Ilona Staller, in arte Cicciolina, è stata riportata dal settimanale Chi, che ha pubblicato la lettera aperta al Presidente americano. Nella lunga letteraa, la Staller ha spiegato i motivi del suo arresto e la presenza del suo nome della "lista nera degli Stati Uniti". Il Paese la lega inoltre proprio all'ex marito Jeff Koons, che nel 1994 cercò invano di rapire il figlio. Nello stesso periodo la Staller cercò inoltre di darsi alla fuga con Ludwig e di raggiungere l'Italia.

© Riproduzione Riservata.