IL SEGRETO / Video replica e diretta streaming puntata di oggi, 20 dicembre 2016: Emilia è in pericolo, Alfonso riuscirà a salvarla?

IL SEGRETO, VIDEO REPLICA E DIRETTA PUNTATA DI OGGI, 20 DICEMBRE 2016: EMILIA È IN PERICOLO, CHI LA SALVERÀ? (ANTICIPAZIONI E NEWS, OGGI 20 DICEMBRE 2016) - Il Segreto di Onesimo viene finalmente a galla e così, Dolores e tutta la famiglia Miranar, vengono a conoscenza delle firme false da lui utilizzate nell'ultimo periodo. La madre di Hipolito va su tutte le furie, ma poi Onesimo decide di farle una proposta: prenderà il posto di suo figlio nel corso del duello tanto atteso. Lucas, intanto, incontra in piazza Sol ed Eliseo, ma la finta felicità della sua ex fidanzata lo infastidisce e per questo saluta la coppia in tutta fretta. Di ritorno alla Quinta Miel, Sol affronta Eliseo, vuole che vada via per sempre perché non sopporta più la sua presenza, ma suo marito è ormai affascinato dal lusso della dimora dei Santacruz, per questo motivo non ha intenzione di rinunciare a tutte le comodità che gli spettano di diritto. Alla villa, intanto, Berta discute con "sua sorella", un personaggio che come abbiamo ormai capito esiste solo nella sua testa, ma la balia sa che ben presto si libererà di lei grazie al potere che Donna Francisca esercita sulle persone. Quando la matrona giunge da lei, infatti, capisce subito quale sia il suo malessere e, con la solita severità di sempre, riesce a mandare mia l'ospite indesiderata. Alla locanda, intanto, Emilia si ritrova a fare i conti da sola con alcuni balordi. La puntata di oggi si conclude così, il nuovo appuntamento andrà in onda domani, a partire dalle 15.45, su Canale 5

IL SEGRETO, VIDEO REPLICA E DIRETTA PUNTATA DI OGGI, 20 DICEMBRE 2016: SOL DICE ADDIO A LUCAS, TUTTA COLPA DI ELISEO? (ANTICIPAZIONI E NEWS, OGGI 20 DICEMBRE 2016) - La puntata di oggi de Il Segreto, in questo momento in onda su Canale 5, si apre con i tanti dubbi di Nicolas, che continua a riflettere sulla situazione con sua madre e sulla decisione estrema di mandarla via da casa sua. Il fotografo, infatti, continua a fare i conti con l'amarezza che questa brutta vicenda ha lasciato nel suo cuore. Riuscirà a riprendersi grazi all'amore della sua nuova famiglia? Mariana, intanto, si sente in colpa. Crede che è solo merito suo se sua suocera ha fatto ritorno nelle loro vite, e per cercare conforto, decide di confidarsi con sua madre Rosario. Sol, invece, è più determinata che mai ad assecondare la follia di Eliseo e per questo motivo chiede ancora una volta a Lucas di tenersi alla larga da lei. Per convincerlo del tutto, decide di sfilare dalle dita il suo anello di fidanzamento, un gesto molto forte che sembra scrivere la parola fine sul loro rapporto. Intanto, chi conosce bene Sol, sa che questa decisione nasconde qualcosa di molto più importante e fra questi c'è anche Candela, che decide di prendere da parte sua cognata per capire ciò che che sta succedendo nel suo cuore.

IL SEGRETO, VIDEO REPLICA E DIRETTA STREAMING PUNTATA DI OGGI, 20 DICEMBRE 2016: BERTA SPINGERÀ BOSCO NELLA RETE DI FRANCISCA? (ANTICIPAZIONI E NEWS, OGGI 20 DICEMBRE 2016) - Anche oggi, come tutti i pomeriggi, Canale 5 ospiterà una nuova imperdibile puntata de Il Segreto, un appuntamento ormai fisso per tutti i telespettatori che ormai da tempo seguono con grande interesse tutte le vicende degli abitanti di Punte Viejo. La nuova puntata, come sempre, sarà ricca di novità, ma al centro di tutto ci sarà ancora una volta Donna Francisca, determinata più che mai a riportare suo nipote Bosco alla villa. La matrona, infatti, continuerà a confortare la povera Berta, e per farlo farà in modo di "conoscere" sua sorella, la gemella che continua a tormentarla ormai da tempo. Naturalmente la Montenegro fingerà di stare al gioco soltanto per accattivarsi le simpatie della bambinaia di Beltran, e di conseguenza l'affetto di suo nipote Bosco, che a quanto pare è pronto nuovamente a cadere nella sua rete. Non resta che seguire quindi questa nuova puntata, per scoprire quali saranno i nuovi risvolti, certi che donna Francisca, ancora una volta, non deluderà il suo pubblico.

IL SEGRETO, VIDEO REPLICA E DIRETTA STREAMING PUNTATA DI OGGI, 20 DICEMBRE 2016: MATIAS E PRADO RIUSCIRANNO A RIAVVICINARE EMILIA E ALFONSO? (ANTICIPAZIONI E NEWS, OGGI 20 DICEMBRE 2016) - Prado e Matias sono la coppia più dolce della telenovela Il Segreto, tanto che la loro relazione dura ormai da parecchio tempo. I due ragazzi sono i principali sostenitori del matrimonio di Emilia e Alfonso, cercando in tutti i modi di dare un'altra possibilità alla loro relazione. Il desiderio di vedere i genitori (per Lucas) e gli zii (per Prado) di nuovo insieme non verrà meno anche nei prossimi episodi della telenovela spagnola. La figlia di Ramiro, infatti, sarà costantemente la spalla su cui piangere per la zia Emilia, tanto che a breve ascolterà il suo triste racconto dopo avere subito i rimproveri di Rosario. Il tentativo di fare da Cupido non verrà meno da parte di Prado e Matias che, tra qualche rimprovero e nuove delusioni, riusciranno a raggiungere il loro obiettivo. Emilia e Alfonso molto presto riusciranno ad appianare le loro divergenze anche se ciò non basterà per rendere completamente felice la bella coppia tutta Castaneda: proprio nel giorno della festa di bentornato di Emilia e Alfonso, Prado riceverà un'incredibile proposta che non potrà rifiutare e che potrebbe portarla lontana da Puente Viejo per sempre. Un impresario musicale, infatti, resterà folgorato dalla voce di Prado e le chiederà di seguirlo a Madrid per frequentare una prestigiosa accademia. La risposta sarà scontata? Sarà possibile seguire la diretta della puntata cliccando qui sul sito Mediaset previa registrazione e login.

