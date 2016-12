LA MAFIA UCCIDE SOLO D'ESTATE 2 / Anticipazioni e news: il pubblico della fiction determinante! Si farà la seconda stagione? (Fiction di Rai 1)

LA MAFIA UCCIDE SOLO D'ESTATE 2, ANTICIPAZIONI E NEWS: SI FARÀ ANCHE GRAZIE ALL'APPROVAZIONE DEL PUBBLICO - La mafia uccide solo d'estate 2 si farà sicuramente perché è uno dei telefilm migliori che la Rai abbia prodotto negli ultimi anni. Inoltre, essendo molto attinente a una certa realtà storica e politica del nostro paese, riesce a catturare l'attenzione di un pubblico molto vasto che non può che apprezzare questo straordinario prodotto televisivo. La prima serie de La mafia uccide solo d'estate è curata da Pif nei minimi dettagli e nulla, anche a livello storico, è montato ad arte o lasciato al caso: ed è anche questa caratteristica che lo spettatore premia quando si trova davanti alle "avventure" della famiglia Giammarresi. "L'unica fiction che sono riuscita a guardare fino ad ora! Siete bravissimi tutti quanti a recitare un pezzo di verità dura e cruda che rappresenta la nostra Italia. Mancherete di sicuro!". "Finalmente una serie eccellente che racconta i palermitani con uno sfondo ironico sulla mafia... e non la mafia con sullo sfondo i palermitani", sono solo due dei commenti che il pubblico fa a La mafia uccide solo d'estate. Ed è proprio grazie a questo grande apprezzamento dei telespettatori che la seconda stagione non è un miraggio o una remota possibilità.

LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE 2, ANTICIPAZIONI E NEWS: SI FARÀ LA SECONDA STAGIONE? ECCO FINO A CHE ANNO VOLE ARRIVARE (FICTION DI RAI 1) - Pif ha confermato tramite una video chat con i suoi fan che La mafia uccide solo d'estate 2 si farà: la fiction ispirata al suo film ha avuto moltissimo successo e la Rai ha deciso di investire molto in questo progetto che, fino a ora, non ha ricevuto praticamente nessuna critica. Durante la diretta su Facebook con i telespettatori è stato chiesto a Pif se intendeva realizzare una trilogia della serie e la sua risposta è stata molto chiara: "“Dipende da voi, se la gente lo vede ci sarà il terzo anno, ci sono tante cose da raccontare. Il nostro sogno è arrivare almeno fino al 1992". La mafia uccide solo d'estate parte dal 1979 e quindi coprirebbe l'arco temporale narrato nel film uscito nel 2013 e diretto da Pierfrancesco Diliberto (in arte Pif): riuscirà a far arrivare la fiction oltre la seconda stagione? Probabilmente sì dato che la serie è davvero molto riuscita e, soprattutto, prende avvio dall'amato film del 2013, definito anche da Pietro Grasso - presidente del Senato ed ex Procuratore Nazionale antimafia - uno dei migliori prodotti cinematografici sulla mafia degli ultimi anni.

