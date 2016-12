LE IENE SHOW / Diretta e servizi: Javier Zanetti e la sua Fondazione, Nadia Toffa a Milano, perchè? (Oggi, 20 dicembre 2016)

LE IENE SHOW, DIRETTA STREAMING PUNTATA 20 DICEMBRE 2016 - Come ogni martedì anche oggi, 20 dicembre 2016, ritroveremo Ilary Blasi, Frank Matano e Giampaolo Morelli alla guida della nuova puntata de “Le Iene Show”, il programma ideato da Davide Parenti. Dopo questa puntata la trasmissione si prenderà una pausa in vista delle feste natalizie e tornerà sul piccolo schermo a fine gennaio 2017, riprendendo con la consueta programmazione. Con quali servizi ci congederemo prima di ritrovarci nel prossimo anno? Sappiamo che tra i vari servizi ci sarà quello di Gaetano Pecoraro, che ha intervistato il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere “Le Iene Show” sintonizzandovi su Italia 1, potrete seguire il programma anche in diretta streaming sul sito di Mediaset effettuando il login qui.

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI E NEWS ULTIMA PUNTATA 20 DICEMBRE 2016: I SALUTI DI NINA CALMIERI, FOTO - Le Iene Show si preparano ad andare in vacanza, così come tutti i volti che ne compongono la redazione: oggi, martedì 20 dicembre 2016, andrà infatti in scena l’ultima puntata del programma di Italia 1, che tornerà in scena il prossimo anno. L’appuntamento in prime time sarà guidato dal trio Ilary Blasi, Frank Matano e Giampaolo Morelli, ma tutti gli inviati stanno contando i momenti che li separano dalle vacanze e da un po’ di meritato riposo. Proprio qualche ora fa, infatti, la ienaGiovanna Nina Palmieri è tornata sulla sua pagina Instagram pubblicando una fotografia ‘rubata’, un po’ sfuocata e scattata senza preavviso, e ha aggiunto: “Le foto ‘ sfocate’ e senza preavviso: le mie preferite. Ooooh: oggi è l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze! Molta felicità… #instalove #poiloraddrizzo #IOcchio ##leiene #colognotumiuccidi #maiotisf*****o ahahahahaha @redazioneiene”. Assisteremo anche a qualche suo servizio più tardi, in prima serata? Clicca qui per vedere il post di Giovanna Nina Palmieri direttamente dalla pagina Instagram ufficiale.

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 20 DICEMBRE 2016 E NEWS: NADIA TOFFA - Nadia Toffa tornerà protagonista sul piccolo schermo di Italia 1 anche durante l’ultima puntata de Le Iene Show che, nonostante veda alla conduzione Giampaolo Morelli, Frank Matano e Ilary Blasi, la mostrerà comunque in veste di inviata. La Toffa cercherà di documentare la situazione di Via Padova a Milano con le telecamere della trasmissione, dopo che un un uomo è stato accoltellato e ha ricevuto un colpo di pistola, perdendo la vita, proprio in quello zone lo scorso novembre. L’inviata, amatissima dal pubblico del programma, è spesso protagonista anche su social network, e proprio qualche ora fa Antonio J. De Bonis - videomaker e traveller - ha pubblicato un selfie insieme a lei, aggiungendo: “Selfie di fine produzione, Nadia! #leiene #leieneshow #mediaset #party #nadiatoffa”. A Le Iene Show, dunque, il Natale e le vacanze sono già cominciate: il pubblico sarà pronto a salutare il programma almeno fino al prossimo 2017? Clicca qui per vedere il post che vede protagonista Nadia Toffa e Antonio J. De Bonis direttamente dalla pagina social di quest’ultimo.

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI E SERVIZI PUNTATA 20 DICEMBRE 2016: LE PAROLE DI JAVIER ZANETTI - In uno dei servizi che verranno trasmessi stasera, martedì 20 dicembre 2016, a Le Iene Show il pubblico di Italia 1 potrà ascoltare le parole di Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter e fondatore della Fondazione Pupi, che aiuta e sostiene i giovani che vivono nella periferia di Buenos Aires: "Qui ho aperto la mia fondazione perchè, conoscendo bene la realtà di questo quartiere, ho visto tante situazioni drammatiche, difficili" spiegherà l'ex calciatore dell'Inter "Volevamo regalare a questi bambini un futuro migliore. Ho perso tanti amici, purtroppo, per la delinquenza, per la droga. Con gli assistenti sociali entriamo nelle favelas e vediamo i casi più a rischio. I lunedì, quando i bambini vengono da noi, ci raccontano tutto quello che è successo nel weekend, ci raccontano di sparatorie o magari che hanno derubato qualcuno... Siamo una specie di frontiera. Ci conoscono, sanno quello che facciamo e qual è il nostro compito qui". Zanetti aggiungerà ancora: "La cosa più bella è che questi bambini negli ultimi cinque anni hanno avuto delle pagelle impressionanti. Questo per noi è un orgoglio perchè puntiamo tantissimo sull'educazione e speriamo che l'Argentina in futuro possa cambiare. Loro sono il futuro".

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI E SERVIZI ULTIMA PUNTATA 20 DICEMBRE 2016: JAVIER ZANETTI - Le Iene Show sono pronte a tornare in scena stasera, martedì 20 dicembre 2016, con l'ultimo appuntamento della stagione in programma su Italia 1: alla guida il pubblico potrà trovare il trio che ci ha accompagnato durante questa nuova edizione, Ilary Blasi, Giampaolo Morelli e Frank Matano. Tra i servizi che andranno in onda ce ne sarà anche uno di Gateano Pecoraro, che ha incontrato il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti a Remedios de Escalada, un quartiere nelle periferie di Buenos Aires, dove è cresciuto insieme alla moglie. Le periferie della città sono zone pericolose: i giovani vengono abbandonati a loro stessi e spesso non possono contare neanche sull'aiuto o sul sostegno dei loro genitori, perché sono morti o perché sono in carcere. La criminalità dilaga e questi ragazzi spesso si trovano a dover spacciare o rubare per sopravvivere.

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI E SERVIZI ULTIMA PUNTATA 20 DICEMBRE 2016: IL SERVIZIO DI NADIA TOFFA - Non mancherà un servizio di Nadia Toffa durante l’ultima puntata de Le Iene Show in programma stasera, martedì 20 dicembre 2016, sul piccolo schermo di Italia 1: l’inviata è andata ad indagare presso alcune zone di Milano. Lo scorso 12 novembre Antonio Rafael Ramirez, un uomo di 37 anni e originario di Santo Domingo, stava uscendo da un negozio in via Padova, nel capoluogo lombardo: è stato aggredito, colpito con delle coltellate e un colpo di arma da fuoco in piazzale Loreto ed è morto poco dopo. In seguito a questo avvenimento è intervenuto il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, che ha chiesto che fossero impiegati più militari per controllare e tenere in sicurezza quella zona della città: Nadia Toffa cercherà di riportare, tramite le telecamere de Le Iene, tutto quello che succede in quel luogo specialmente nelle ore serali.

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI E SERVIZI ULTIMA PUNTATA 20 DICEMBRE 2016: IL SERVIZIO CON LO SCHERZO A CICCIOLINA - Scherzo dietro l’angolo per Ilona Staller, in arte Cicciolina: sono state proprio Le Iene Show ad organizzarlo e verrà trasmesso durante l’ultimo appuntamento in programma più tardi, in prima serata. L’ex pornostar, infatti, aveva fatto domanda al Presidente degli Stati Uniti d’America uscente Barack Obama affinché cancellasse il divieto di mettere piede sul suolo americano. Durante una manifestazione, infatti, Cicciolina bruciò una bandiera che rassogmiliva a quella americana, anche se in origine la provocazione era stata pensata più che altro contro le Brigate Rosse. Questo però le costo la possibilità di recarsi oltreoceano: Le Iene faranno finta che Obama abbia accettato la richiesta di Cicciolina e proveranno a farle credere che l’ormai ex Presidente stia provando a contattarla… Come reagirà quando scoprirà la verità?

