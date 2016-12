LO SPERONE NUDO / Diretta streaming e trailer del film con James Stewart diretto da Anthony Mann

Il film è in onda su Iris in prima serata

LO SPERONE NUDO, FILM IN ONDA OGGI 20 DICEMBRE 2016, SU IRIS: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Sul canale 22 del digitale terrestre Iris, nella prima serata di oggi, martedì 20 dicembre, per il ciclo C'era una volta il west, va in onda il film western classico Lo sperone nudo (The naked spur, 1953) con James Stewart e Janet Leigh, scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Il trailer originale visionabile qui, mostra il protagonista, un rude cow boy che ha la particolarità di indossare gli speroni sugli stivali senza protezione. Questi è innamorato di una donna che però è legata ad un altro uomo, un malvivente che cerca di sfuggire alla legge. Inevitabilmente i sue giungeranno allo scontro frontale. Per chi desidera accedere alla sua diretta streaming invece, ricordiamo che è disponibile sul sito Mediaset dedicato, cliccando qui.

LO SPERONE NUDO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 20 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - Lo sperone nudo è il film che andrà in onda su Iris oggi, martedì 20 dicembre 2016, in prima serata. La pellicola western è nota anche col titolo originale di The Naked Spur per la regia di Anthony Mann ed è stata prodotta dalla casa di produzione Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Il film nasce da un soggetto di Sam Rolfe ed Harold Jack Bloom, con la fotografia sviluppata da William C. Mellor ed il montaggio realizzato da George White mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Bronislau Kaper e la scenografia è stata progettata da Malcom Brown Cedric Gibbons e Edwin B. Willis. Il regista Anthony Mann è noto a livello internazionale proprio grazie ai suoi film western e noir. Tra questi, sono degni di nota Chiaro di luna all'Avana, La fine della signora Wallace, Morirai a mezzanotte, T-Men contro i fuorilegge, Il passo del diavolo, Winchester '73, La storia di Glenn Miller, Il segno della legge, El Cid e La caduta dell'impero romano.

LO SPERONE NUDO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 20 DICEMBRE 2016: IL CAST - Lo sperone nudo è il film in onda su Iris oggi, martedì 20 dicembre 2016 alle ore 21.00. Una pellicola dal genere western risalente agli anni cinquanta, ma ancora capace di attrarre un vasto pubblico di appassionati. La regia è stata affidata a Anthony Mann e il cast vede la presenza di James Stewart, Janet Leigh e Robert Ryan. Il film è noto anche con il titolo in lingua originale The Naked Spur, ed è stato realiazzto nell'ormai lontano 1953. Nella maggior parte dei film di successo da lui diretti, Mann ha avuto come protagonista l'indimenticabile performer americano James Stewart, star anche di Lo sperone nudo. Quest'ultimo può vantare un Premio Oscar come miglior attore protagonista, risalente al 1941 e dovuto alla sua interpretazione in Scandalo a Filadelfia. Tra gli altri suoi film, si ricordano Nata per danzare, Mr. Smith va a Washington, La vita è meravigliosa, Harvey, Là dove scende il fiume, La storia di Glenn Miller, L'uomo che sapeva troppo, La donna che visse due volte, L'uomo che uccise Liberty Valance e La conquista del West. Accanto a lui abbiamo l'altra stella di Hollywood Janes Leigh, vincitrice di un Golden Globe nel 1960 grazie a Psyco, film indimenticabile di Alfred Hitchcock. È nota anche per Il Danubio rosso, Scaramouche, Il mago Houdini, L'infernale Quinlan, Tra moglie e marito, Una donna in attesa di divorzio e Bad Girls. Il cast è completato da Robert Ryan, Ralph Meeker e Millard Mitchell.

LO SPERONE NUDO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 20 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Il film si basa sulla figura del cacciatore di taglie Owie Kemp. Quest'ultimo è appena tornato dalla guerra di secessione ed è stato prosciugato economicamente dalla moglie, che gli ha venduto la fattoria e se n'è andata con un altro uomo. Owie ha tutta l'intenzione di rifarsi una vita e guadagnare tanti soldi con rapidità. Cerca così di catturare il criminale Ben, sul quale è stata applicata una taglia molto elevata. Owie lavora insieme ad un disertore e riesce a prendere sia il fuorilegge che la bella fidanzata Lina. Quest'ultima si accorge a poco a poco che il suo ragazzo è crudele e il cacciatore è soltanto un contadino sfortunato. Non può ovviamente mancare la sparatoria conclusiva da far west, dopo la quale Owie e Lina possono coronare il loro sogno d'amore.

© Riproduzione Riservata.