Mi Manda Raitre / Diretta streaming e ospiti: Salvo Sottile al timone dello storico programma (puntata oggi, 20 dicembre 2016)

MI MANDA RAI TRE, DIRETTA STREAMING PUNTATA 20 DICEMBRE 2016 - Oggi, martedì 20 dicembre 2016, debutta in prima serata la nuova edizione di “Mi manda Rai Tre” condotta da Salvo Sottile. Il programma al servizio del cittadino andrà in onda a partire dalle 21.15. In quale modo Sottile e la redazione aiuteranno i cittadini? Per fare le loro segnalazioni su truffe, soprusi e disagi i telespettatori possono compilare il forum sul sito della trasmissione o telefonare al numero verde disponibile sullo stesso sito. Grande novità è la possibilità di fare le segnalazioni anche attraverso WhatsApp. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere “Mi manda Rai Tre” sintonizzandovi su Rai Tre, potrete seguire il programma condotto da Salvo Sottile anche in diretta streaming sul sito di Raiplay.it, cliccando qui.

MI MANDA RAITRE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 DICEMBRE 2016 - Sono passati ben cinque anni dall'ultima volta che Mi Manda RaiTre - noto programma della terza rete nazionale che dà voce agli indifesi - è stato trasmesso in prime time: stasera, 20 dicembre 2016, il nuovo conduttore Salvo Sottile guiderà invece un nuovo appuntamento a partire dalle 21.15. La prima serata del martedì, infatti, era solitamente occupata dal talk show politico capitanato da Gianluca Semprini, Politics - Tutto è politica, che ha chiuso i battenti a causa dei bassi dati di audience ottenuti: Mi Manda RaiTre, dunque, è pronto a prendere il suo posto, tornando ad difendere gli indifesi, e coloro che hanno meno possibilità di tutelarsi. In particolare, il presentatore lascerà spazio a storie di genitori che, dopo essersi rivolti alla redazione della trasmissione, hanno raccontato la loro lotta per cercare di non perdere la propria casa, e anche a chi sta ancora cercando giustizia e verità dopo la morte dei figli, avvenuta oltre i confini italiani. Salvo Sottile, inoltre, non dimenticherà il particolare periodo dell'anno che stiano attraversando: pochissimi, infatti, i giorni che ci separano dal Natale. Sono in programma due inchieste sull'alimentazione, che si focalizzeranno su quello che si mette in tavola durante i pranzi delle festività, e non mancherà un approfondimento a riguardo dei fuochi d'artificio.

