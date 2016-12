OROSCOPO / Oggi 20 dicembre 2016, Paolo Fox le previsioni per: Sagittario qualche pensiero di troppo. Leone, Scorpione, Acquario, Pesci e gli altri

OROSCOPO DI PAOLO FOX, CAPRICORNO: PREVISIONI DI OGGI 20 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - Il Capricorno sta facendo il punto della situazione, come previsto dall’oroscopo di Paolo Fox. Nel farlo, come ogni anno, si chiude per molto in sé stesso e questo potrebbe essere interpretato in modo errato dagli altri, come suggerito ieri dall’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele: “Nel lavoro, nelle questioni finanziarie e famigliari qualcuno potrebbe giudicarti come troppo ermetico e non facilmente gestibile”. Se c’è stata una delusione di recente, nel tempo si capirà che si tratta di un taglio positivo. SAGITTARIO - Il Sagittario ha qualche pensiero di troppo dovuto all’ambiente che lo circonda come viene spiegato nell’oroscopo di Paolo Fox. Ieri, nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele, l’astrologo ha consigliato ai nati sotto questo segno di fare attenzione ai legami con i propri cari e con i parenti: “Consiglio un Natale tra persone care e non certo in movimento, nonostante il Sagittario stia meglio quando viaggia. meglio essere stabili almeno nelle giornate attorno a Natale. I riferimenti in altre città vanno bene ma hai bisogno di sentire un po’ di calore attorno, di muoverti con prudenza”. Agire a livello fisico è più facile adesso perché il cielo è finalmente carico di energia dopo un’estate pesante. È arrivata una fine dell’anno eccellente ma è consigliabile non strafare per ora.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, BILANCIA: PREVISIONI DI OGGI 20 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - La Bilancia è reduce da un lunedì interessante ma va incontro, stando a quanto previsto dall’oroscopo di Paolo Fox, a un mercoledì caratterizzato da un lieve calo fisico. I progetti sono favoriti e i Bilancia devono sfruttare al meglio Giove nel segno, come sottolineato ieri dall’astrologo nel suo intervento si ieri sulle frequenze di LatteMiele: “I Bilancia a volte ci pensano a lungo prima di fare una scelta importante ma ora sarebbe davvero un peccato perdere l’occasione”. Giove resterà nel cielo per molti mesi e ora è il momento di dire sì alle proposte, anche in amore. VERGINE - Dopo una giornata sì la Vergine va incontro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, a un periodo favorevole nell’ambito del lavoro per le questioni a lunga scadenza. Vinceranno i Vergine lungimiranti, come ci ricorda l’astrologo nel suo intervento di ieri sulle frequenze di LatteMiele: “Vinceranno quelli che pensano alla gallina di domani piuttosto che all’uovo di oggi. Non c’è una grande serenità oggi per il futuro ma le stelle del 2017 dicono che questa stabilità arriverà”. Per quanto riguarda l’amore, i sentimenti riprenderanno quota da venerdì.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, LEONE: PREVISIONI DI OGGI 20 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - L’oroscopo di Paolo Fox ci dice che il Leone ha una novità nel lavoro e va avanti in attesa di un bel gennaio. La condizione al momento non è delle migliori per spendere e spandere, come ha sottolineato l’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele. “Ultimamente il Leone ha qualche risorsa in meno o ha avuto qualche spesa in più”. Le coppie Leone-Toro possono essere un po’ affaticate e in generale chi ama molto una persona può essere stanco. Arrivano le feste dedicate alla famiglia e chi sente di non averne una solida non si sente bene.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, SCORPIONE: PREVISIONI DI OGGI 20 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - Lo Scorpione vivrà un Natale importante, ricco di intuizioni secondo quanto previsto dall’oroscopo di Paolo Fox. Molte scelte legate agli ultimi 2 o 3 anni non si sono rivelate esatte, come specificato ieri dall’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele: “Chi ha iniziato un lavoro o ha accettato un incarico nell’estate di quest’anno probabilmente cambierà di nuovo impiego questa primavera ma tutti i cambiamenti e le novità sono improntati ad un andamento positivo”. Gli Scorpione non devono però affaticarsi troppo. In amore potrebbe esserci una crisi dovuta ad allontanamenti recenti oppure c’è un calo del desiderio: “Attenzione ai rapporti impossibili”.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, PESCI: PREVISIONI DI OGGI 20 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - Per i Pesci sta per arrivare un Natale molto speciale, ricco di intuizioni e quasi magico, come descritto nell’oroscopo di Paolo Fox. I Pesci che dovevano fare una scelta l’hanno fatta e ora stanno molto meglio di prima, come spiegato dall’astrologo nel suo intervento di ieri sulle frequenze di LatteMiele: “Quando un nato sotto il segno dei Pesci è confuso sta male e significa che non si sente amato. La maggior parte dei problemi dei Pesci deriva infatti dai sentimenti che hanno per gli altri e che non vedono ricambiati. Questo per loro vale più dell’ambizione e del lavoro”. I Pesci vogliono sentirsi amati e recupereranno tra gennaio e febbraio. Chi può permetterselo nel 2017 lavorerà un po’ meno e starà di più con le persone che ama.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, CANCRO: PREVISIONI DI OGGI 20 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - Il Cancro deve decidere se continuare o no un lavoro, come previsto nell’oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo ha ricordato ieri nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele questa mancanza di feeling che c’è tra i nati sotto il segno del Cancro e qualcuno con cui lavorano: “Questo non sentirsi in famiglia ha creato dei disagi e i Cancro potrebbero aver scoperto di non potersi fidare di qualcuno che sta attorno a loro”. Ora bisogna pensare al Natale: “Parte molto bene e c’è spazio per qualche riconciliazione”.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, GEMELLI: PREVISIONI DI OGGI 20 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - L’oroscopo di Paolo Fox ci dice che i Gemelli vivono un momento combattuto e proprio come quella di ieri, la giornata di oggi martedì 20 dicembre 2016 sarà particolarmente pesante. I Gemelli dovranno fare del loro meglio per mantenere la calma in vista del recupero che si preannuncia nelle giornate di mercoledì e giovedì. Tutto quello che i Gemelli fanno in questi giorni è utile soprattutto per l’amore, come sottolineato ieri dall’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele: “I sentimenti hanno bisogno di una spinta e mercoledì sarà la giornata più interessante per i rapporti personali”. Sul lavoro si sbloccherà qualcosa solo tra un po’ e qualcuno deve anche ricucire uno strappo. La presenza di persone care può essere d’aiuto per superare una fase critica.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, ARIETE: PREVISIONI DI OGGI 20 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - L’oroscopo di Paolo Fox ci dice che il Natale porta più stabilità per l’Ariete a livello emotivo. Non male anche il Capodanno, come ha sottolineato ieri l’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele: “Tutti quelli che possono viaggiare, muoversi e fare cose piacevoli sotto quella data non devono tirarsi indietro”. Nell’ambito del lavoro e dello studio ci sono grandi e importanti impegni da seguire. Non tutto è facile per i nati sotto il segno dell’Ariete ma in questo periodo è tornato l’ottimismo e c’è più forza per affrontare i problemi.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, TORO: PREVISIONI DI OGGI 20 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il Toro ha una bella Luna e un ottimo Marte. I nati sotto questo segno hanno voglia di passare un Natale sereno ma questa festività può essere complicato da chi si ha attorno, come spiegato ieri dall’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele: “Fate attenzione ai parenti troppo avidi e agli ex che chiedono danaro. I Toro potrebbero aver problemi proprio perché qualcuno non ha ottemperato a certe richieste. Ci sono state poi spese per la casa e chi è genitore ha dovuto spendere soldi per eventi legati ai figli”. C’è tanto da fare ma anche molto da recuperare a livello fisico. I Toro potrebbero quindi scegliere di stare in famiglia a meno che non debbano lavorare: “Meglio fare meno per stare più sereni”.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, ACQUARIO: PREVISIONI DI OGGI 20 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - L’oroscopo di Paolo Fox ci dice che l’Acquario vive una condizione agitata. Nel suo intervento di ieri sulle frequenze di LatteMiele, l’astrologo ha indicato le possibili cause: “O lavori troppo, o prendi troppo tutto di petto, o hai bisogno di relax oppure per fare tante cose hai messo a dura prova il tuo organismo”. A Natale è quindi meglio che gli Acquario si riposino e che aspettino Capodanno per scatenarsi, quando la Luna sarà nel segno. Paolo Fox ha consigliato agli amici dell’Acquario di frequentare gente piacevole: “In questo periodo puoi scoprire che più di una persona ti vuole bene, Venere è con te”.

