Parker/ Su Rai 4 il film con Jennifer Lopez e Bobby Cannavale, non il primo lavoro insieme per i due attori

PARKER, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 20 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - Parker è il film che andrà in onda su Rai 4 oggi, martedì 20 dicembre 2016, in seconda serata. La pellicola, caratterizzata dall'azione e dal thriller, è stata affidata alla regia di Taylor Hackford ed è basata sul soggetto tratto dal romanzo scritto da Donald E. Westlake. La produzione è stata firmata dallo stesso regista con Les Alexander, Steve Chasman, Sidney Kimmel e Jonathan Mitchell: Brad Luff e Stratton Leopold sono i produttori esecutivi. Le musiche della colonna sonora sono state composte da David Buckley e la scenografia è stata ideata da Missy Stewart. Le riprese di Parker non sono stata la prima occasione di incontro per Jennifer Lopez e Bobby Cannavale, i due attori, infatti, avevano già lavorato assieme sul set del celebre film di Peter Chelsom Shall We Dance?.

PARKER, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 20 DICEMBRE 2016: IL CAST - Parker è il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 20 dicembre 2016 alle ore 23:10. Una pellicola d'azione prodotta nel 2013 che si basa sul romanzo "Flashfire: fuoco a volontà", scritto dall'autore statunitense Donald E. Westlake. Per quanto riguarda la sua regia, essa è stata firmata da Taylor Hackford, autore californiano che è sempre riuscito a dare vita a produzioni popolari e curate al contempo tra le sue opere più celebri ricordiamo "Ufficiale e gentiluomo", "Il sole a mezzanotte", "L'ultima eclissi" e "L'avvocato del diavolo". Anche il cast che ha preso parte a questa produzione è davvero di ottimo livello, come non citare, per esempio, la presenza del grande Jason Statham, uno degli attori action più popolari degli ultimi anni, considerato il diretto erede del grande Jean-Claude Van Damme. Al suo fianco recita la splendida Jennifer Lopez, attrice e cantante latina che ha all'attivo pellicole molto amate dal pubblico come, ad esempio, "Un amore a 5 stelle", "Shall We Dance?" e "Quel mostro di suocera". Ricordiamo, infine, la presenza del grande Nick Nolte, attore che nel corso della sua sconfinata carriera ha lavorato con registi prestigiosi come Martin Scorsese, Sidney Lumet, James Ivory, Oliver Stone e Terrence Malick. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

PARKER, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 20 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Parker (Jason Statham) è un ladro specializzato in rapine ad alto profilo. Il nostro protagonista si rifiuta nel modo più assoluto di essere un comune delinquente, si è dotato di un ferreo codice morale che gli detta di non derubare la povera gente né di procurare danno fisico a persone innocenti. Il suo mentore è Hurley (Nick Nolte), un grande professionista che con l'avanzare dell'età ha deciso di lavorare dietro le quinte, facendo da basista per svariate formazioni criminali. Un giorno viene contattato da una banda di rapinatori che nessuno conosce in modo approfondito, chiede a Parker di prendere parte al colpo assieme a questi outsider della malavita tra cui spiccano i nomi di Melander (Michael Chiklis), Carlson (Wendell Pierce), Hardwicke (Micah Hauptman) e Ross (Clifton Collins Jr.). Il lavoro consiste di sottrarre gli incassi dalla Ohio State Fair, fiera locale che anno dopo anno raccoglie milioni di dollari. Parker, ovviamente, accetta solo dopo aver appurato con i suoi nuovi colleghi che le sue ferree regole morali verranno rispettate con rigore. Tutto sembra filare liscio fino a quando Hardwicke perde la testa e si trova a commettere un errore davvero imperdonabile, la situazione si complica quando il rapinatore si accorge che un ignaro testimone ha visto tutto. Ad Hardwicke non resta che ucciderlo senza troppe cerimonie, nonostante Parker si opponga con grande decisione a questo scempio. Il nostro protagonista fa una bella lavata di capo ai suoi sodali, il loro comportamento è stato poco professionale e Parker promette di non lavorare mai più con loro. Presto si renderà conto che anche i suoi soci hanno la stessa idea, Melander e i suoi uomini, infatti, non hanno nessuna intenzione di dividere il bottino con questo ladro gentiluomo e, improvvisamente, lo tramortiscono e lo lasciano riverso in mezzo alla strada senza nessuna possibilità di salvezza. Per sua grande fortuna, Parker viene trovato da una famiglia di braccianti agricoli che soccorre il ladro gentiluomo e lo porta in ospedale. Dopo aver ricevuto le opportune cure, però, il nostro protagonista si trova costretto a fuggire rocambolescamente per evitare di essere interrogato dalle forze dell'ordine allertate dal personale medico. Parker, infatti, non può permettersi di finire dietro alle sbarre, sta già meditando di vendicarsi dei suoi vecchi compagni in modo inesorabile.

br/>© Riproduzione Riservata.