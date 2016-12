PRINCE OF PERSIA - LE SABBIE DEL TEMPO/ Diretta streaming e trailer del film con Jake Gyllenhaal e Gemma Arterton

PRINCE OF PERSIA - LE SABBIE DEL TEMPO, FILM IN ONDA OGGI 20 DICEMBRE 2016, SU RAI DUE: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Nella prima serata di oggi, martedì 20 dicembre su Rai Due, alle ore 21:10, andrà in onda il film fantastico Prince of Persia - Le sabbie del tempo (Prince of Persia: Sands of Time, 2010), il cui protagonista è l'attore Jake Gyllenhaal e che è ispirato ad un famoso videogioco. Il trailer che è disponibile qui inizia con il logo Disney che ne è la casa di produzione, mostra il protagonista, il principe Dastan, che non era che un povero orfanello. Le sue sorti cambiano quando trova un potentissimo pugnale in grado di manipolare il tempo. Il suo compito, così come previsto da una veggente, è quello di difendere il pugnale dalle forze del male che se ne vogliono impadronire. Dastan dovrà portare il pugnale in un luogo sicuro, ma dovrà combattere contro demoni potenti che vogliono impedirgli di portare a termine la sua missione. Il film si può seguire anche in streaming web sul sito raireplay.it, cliccando qui.

PRINCE OF PERSIA - LE SABBIE DEL TEMPO, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 20 DICEMBRE 2016: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Prince of Persia - Le sabbie del tempo è il film in onda su Rai 2 oggi, martedì 20 dicembre 2016 alle ore 21.10. Una pellicola fantasy prodotta nel 2010 che si ispira al popolare videogioco. Per quanto riguarda la regia che ha dato vita a questa produzione, dietro la macchina da presa possiamo trovare Mike Newell, grande regista britannico che ha dato prova del suo talento in grandi produzioni, popolari e raffinate al contempo, come ad esempio "Quattro matrimoni e un funerale", "Donnie Brasco" e "Mona Lisa Smile". Venendo a considerare, invece, gli attori che compongono il cast, il protagonista di questo film ha il fisico prestante ed il bel volto di Jake Gyllenhaal, attore californiano che tutti ricordano in alcune delle sue migliori interpretazioni come, ad esempio, quella in "The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo" di Roland Emmerich o quella in "I segreti di Brokeback Mountain" di Ang Lee. La sua coprotagonista è, invece, la britannica Gemma Arterton, bellissima interprete che ha recitato nella parte della Bond Girl nel film "Quantum of Solace", al fianco del collega Daniel Craig. Non possiamo non citare, infine, la presenza del grande attore Ben Kingsley, premio Oscar nel 1983 per la sua magistrale interpretazione nel film di Richard Attenborough "Gandhi". Nel corso della sua esemplare carriera ha recitato per alcuni dei maggiori registi del suo tempo come, ad esempio, James Ivory, Roman Polanski, Steven Spielberg, Mike Nichols, Martin Scorsese e Ridley Scott.

PRINCE OF PERSIA - LE SABBIE DEL TEMPO, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 20 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Dastan (Jake Gyllenhaal) è un giovane orfano che vive nella Persia dell'VIII secolo d.C: sopravvive grazie agli espedienti che riesce a mettere in atto tra le vie della capitale Nasaf. Tutti lo conoscono come una persona buona, coraggiosa e cortese. Un giorno la sua vita cambierà in modo imprevedibile quando il ragazzo riuscirà a dare prova di sé e delle sue innate qualità proprio davanti agli occhi di re Sharaman (Ronald Pickup), nonostante il sovrano abbia eredi naturali decide di adottare questo nobile ragazzo per renderlo, un giorno, il suo successore sul trono. Passano quindici anni, Nizam (Ben Kingsley), fratello del sovrano, viene a sapere che la città santa di Alamut sta rifornendo di armi alcuni nemici del regno. Dastan, assieme figli biologici del re Tus (Richard Coyle) e Garsiv (Toby Kebbell), viene inviato ad assediare e conquistare Alamut. Il nostro protagonista riuscirà a distinguersi per audacia e per valore, portando rapidamente a termine l'impresa, nel corso di essa verrà in possesso di un prezioso pugnale che scoprirà appartenere alla bella principessa Tamina (Gemma Arterton). È una fanciulla bellissima e potente, Tus le propone immediatamente di diventare la sua sposa, anche tenendo conto di importanti obiettivi politici. Quando tornano a Nasaf, però, i tre principi vengono redarguiti dal padre che era assolutamente all'oscuro dell'intera missione, Alamut, in quanto città santa, è sacra ed inviolabile. L'averla attaccata, senza dubbio, riporterà delle conseguenze sui precari equilibri politici della zona,Tus decide allora di far di tutto per portare al suo sovrano le prove del tradimento dei cittadini della fortezza espugnata. Prima di partire, però, affida al fratello adottivo una splendida veste che Dastan dovrà consegnare al padre in segno di stima, il nostro protagonista lo fa pubblicamente e Sharaman immediatamente indossa il dono del suo beniamino. Impotente il giovane principe dovrà assistere alla morte del suo benefattore, l'abito, infatti, era stregato e consuma rapidamente il corpo del sovrano, uccidendolo in una manciata di minuti.

