Ronin / Diretta streaming e trailer del film in onda su Rai Movie con Robert De Niro e Jean Reno

RONIN, FILM IN ONDA OGGI 20 DICEMBRE 2016, SU RAI MOVIE: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Nella prima serata di oggi, martedì 20 dicembre 2016, su Rai Movie, alle ore 21:20, andrà in onda il film thriller Ronin (1998), che ha come protagonista Robert De Niro. Il trailer originale (che potete vedere cliccando qui) mostra cinque uomini a cui viene affidata una missione importante, che consiste nel trasportare un misterioso pacco. Ma le cose non stanno esattamente come è stato loro detto e la situazione si complica, con inseguimenti e sparatorie, e forse un tradimento. Il film si può seguire anche in streaming web sul sito raireplay, cliccando qui. IL CAST - Ronin è il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 20 dicembre 2016 alle ore 21.20. Una spy-story realizzata nel 1998 ed è caratterizza per la presenza di un regista davvero straordinario come l'ottimo John Frankenheimer, nato a New York nel 1930 e mancato nel 2002. L'alto tasso di suspense che è sempre riuscito ad imprimere alle sue produzioni e la raffinata cura dei minimi particolari, lo hanno reso un autore interessante e popolare, tra i suoi film più celebri ricordiamo "Il braccio violento della legge n. 2", "Il ritorno delle aquile" e "La quarta guerra". Anche il cast che ha preso parte a questa produzione è davvero di ottimo livello, il protagonista è stato portato sullo schermo da Robert De Niro, uno degli attori più quotati dell'intera storia del cinema, come dimenticare, per esempio, la sua performance nelle vesti del Jake LaMotta nel film di Martin Scorsese "Toro Scatenato" o quella del giovane mafioso Vito Corleone in "Il Padrino" di Francis Ford Coppola. Al suo fianco vediamo recitare un altro interprete di sostanza, si tratta del francese Jean Reno, icona del cinema europeo che ha lavorato con registi di alto profilo quali, ad esempio, Luc Besson, Lawrence Kasdan, Michelangelo Antonioni, Wim Wenders, Brian De Palma, Roland Emmerich e Mathieu Kassovitz. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

RONIN, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 20 DICEMRE 2016: LA TRAMA - Il film si ambienta nel quartiere parigino di Montmartre, la bella Deirdre (Natascha McElhone) è una militante del gruppo terroristico irlandese dell'IRA. Per mettere a punto un'azione di grande rilevanza per la causa per cui sta lottando, si incontra con una banda di soldati prezzolati composta da Sam (Robert De Niro), Larry (Skipp Sudduth), Vincent (Jean Reno), Gregor (Stellan Skarsgård) e Spence (Sean Bean). Il loro compito sarà quello di attaccare un manipolo dell'esercito francese che sta scortando una valigetta dal misterioso contenuto, recuperato l'obiettivo, l'IRA pagherà loro un'ingente somma di denaro. Sam si ritrova affascinato dalla bellezza e dalla determinazione della donna, presto si renderà conto che Deidre ricambia i suoi sentimenti e i due iniziano ad avere una relazione più intensa di quanto sarebbe opportuno in un rapporto lavorativo. Su consiglio del suo amante, la terrorista esonera Spence (Sean Bean) dall'azione militare, c'è qualcosa di poco convincente nella sua condotta e Sam non si fida affatto del suo compagno d'avventure. La banda si sposta a Nizza dove avverrà l'assalto al convoglio militare, nessuno ha previsto, però, che la polizia francese si trovi in luogo, pronta ad intervenire per impedire ai mercenari di portare a termine la missione. Sam dovrà sopportare un'altra cocente delusione da parte di uno dei suoi compagni, Gregor, infatti, ha sempre fatto il doppio gioco. Riesce a mettere le mani sulla preziosa valigetta e fugge senza che nessuno possa fare nulla per fermarlo. Neppure Sam riesce ad intervenire dato che Larry, suo amico da tutta una vita, è stato colpito nello scontro a fuoco e ha bisogno del suo soccorso. La rivalsa è, però, un piatto che va servito freddo, non appena le acque si calmano, il nostro protagonista contatta un suo amico dei servizi segreti che farà di tutto per rintracciare l'infido Gregor. Sam vuole vendicarsi di lui e vuole portare a termine la missione affidatagli da Deirdre, purtroppo la concorrenza sarà più nutrita del previsto visto che anche alcuni esponenti della malavita russa hanno deciso di mettersi sulle tracce della preziosa valigetta. Ben presto il nostro protagonista si troverà coinvolto in una situazione estremamente complicata che rischia di porre fine anzitempo alla sua vita e a quella dei suoi compagni...

© Riproduzione Riservata.