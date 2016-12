SANREMO 2017 / Festival, Nuove proposte e Big: Carlo Conti e gli indizi sulla nuova valletta (oggi, 20 dicembre 2016)

SANREMO 2017, NEWS: CARLO CONTI E GLI INDIZI SULLA NUOVA VALLETTA (OGGI, 20 DICEMBRE) - La lista dei Big in gara al Festival di Sanremo 2017 c'è già, così come la lista dei giovani che saliranno per la prima volta sul palco dell'Ariston: l'unico mistero da svelare adesso è su chi sia la nuova valletta. Prima si vociferava che fosse Chiara Ferragni, la fidanzata di Fedez, poi l'ex Miss Italia Miriam Leone: adesso però, è intervenuto Carlo Conti a dare qualche indizio su chi è la ragazza scelta per accompagnare il presentatore sul palco di Sanremo 2017. Il frontman ha commentato all'Ansa le indiscrezioni riportate dal settimanale Chi, che ha suggerito che la valletta potesse essere straniera. "Perché no? Ci sono nipoti di grandi attori che ho scoperto essere fantastiche... Chi? Dovete scoprirlo voi, ma senza andare troppo lontano, restate in Europa. Poi, premetto, la mia è un'idea, non c'è ancora niente di chiuso". Sarebbe quindi tramontata la presenza di Miriam Leone, ma non per mancanze della donna: essendo già uscito il suo nome, non sarebbe più possibile inserirla tra le vallette del Festival di Sanremo 2017. "Cerco qualcosa che nessuno si aspetti", conclude infatti Carlo Conti.

SANREMO 2017, NEWS: VIDEO, IL COMPLEANNO DI MICHELE BRAVI SU YOUTUBE (OGGI, 20 DICEMBRE) - E' tutto pronto (o quasi) per la nuova edizione del Festival di Sanremo 2017 che aprirà i battenti il prossimo 7 febbraio. Carlo Conti ha presentato i 22 big in gara e le sei Nuove Proposte e, dopo i nomi ufficiali è partito anche i toto-vincitori che vedono in lizza per il primo e secondo posto Elodie Di Patrizi e Fiorella Mannoia. Per quanto riguarda gli altri concorrenti, ha regalato una nuova gioia ai fan Michele Bravi che, dopo la vittoria di X Factor si era un po' dileguato per poi ritornare in pista con YouTuber ed anche con un nuovo progetto discografico. Lo scorso venerdì 16 dicembre inoltre, è uscito in radio ed anche in tutti gli Store digitali Don't Worry About Me, brano della 23enne inglese Frances che ha deciso di collaborare proprio con Michele Bravi, fresco di nomina per Sanremo 2017. Nel frattempo proprio ieri, lunedì 19 dicembre, il giovane artista ha compiuto 22 anni ed ha postato su YouTube un divertente video raccontando le 22 cose che ha imparato durante il corso della sua vita. Se volete vedere il divertente video di Michele Bravi, potete farlo cliccando qui.

SANREMO 2017: CARLO CONTI SI DEDICA ALLA NUOVA EDIZIONE DEL FESTIVAL (OGGI, 20 DICEMBRE) -Manca ancora qualche mese a Sanremo 2017, ma gli addetti ai lavoro sono già alle prese con i preparativi di una nuova edizione che si preannuncia piena di novità. Alla conduzione, per la terza volta consecutiva, ritroveremo Carlo Conti, che in questi ultimi periodi si sta dedicando la scelta dei suoi compagni di viaggio e delle celebrità nazionali e internazionali che interverranno come ospiti nel corso della serata. Per quanto riguarda i Big della kermesse, la lista di nomi è stata già resa nota qualche giorno fa, in occasione di una serata che Rai 1 ha dedicato al Festival della Canzone Italiana. Ritroveremo quindi Elodie Di Patrizi, Fiorella Mannoia, Paola Turci, Giusy Ferreri, Samuel dei Subsonica e tanti altri nomi celebri del nostro panorama musicale. Nessuna conferma, invece, sui presentatori che affiancheranno il conduttore, e dopo la smentita da parte di Chiara Ferragni, l’attenzione è tutta rivolta ai protagonisti che affiancheranno Carlo Conti nella conduzione delle serate dedicate alla gara canora. Il conduttore si lascerà andare alle dichiarazioni già dopo natale? Non resta che attendere ancora qualche giorno. Intanto, Samuel dei Subsonica, ha anticipato delle novità molto importanti per tutti i fan che ogni giorno lo seguono sui social: "Questa settimana grandi news per #ildiscodisamuel", ha scritto il cantante. Di cosa si tratta? ePr visualizzare il suo pst su Twitter potete cliccare qui.

