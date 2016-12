Segnali dal futuro / Diretta streaming e trailer del film in onda su Rai 4 il film con Nicholas Cage e Rose Byrne

SEGNALI DAL FUTURO, FILM IN ONDA OGGI 20 DICEMBRE 2016, SU RAI 4: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Per la serata di oggi, martedì 20 dicembre su Rai 4, alle ore 21:05, andrà in onda il film di fantascienza Segnali dal futuro (Knowing, 2009) diretto dal regista Alex Proyas, noto per aver diretto il film cult con Brandon Lee "il Corvo". L'attore principale è Nicholas Cage. Nel trailer che è visionabile qui. si mostra l'evento principale del film: la riapertura di una capsula del tempo interrata 50 anni prima. All'interno della capsula i bambini di una scuola avevano messo dei disegni in cui ipotizzavano il mondo che sarebbe venuto dopo di loro. Uno di quei fogli però riporta solo dei numeri. Il papà del bambino che ha letto quel foglio si incuriosisce e cerca di capire cosa vogliano dire quelle sequenze. Ad un certo punto capisce che sono previsioni di catastrofi avvenute e che ancora devono avvenire, fino alla fine di ogni cosa. Il film si può vedere in streaming su raireplay, cliccando qui.

SEGNALI DAL FUTURO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 20 DICEMBRE 2016: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Segnali dal futuro è il film in onda su Rai 4 oggi, 20 dicembre 2016 alle ore 21.05. Una pellicola dal genere fantascientifica che è stato realizzata nel 2009, dietro la macchina da presa possiamo riconoscere la mano dell'ottimo regista australiano Alex Proyas, indimenticabile autore di pellicole cult come, ad esempio, "Il corvo" o come il noir "Dark City". Anche il cast che sarà possibile apprezzare incontrerà sicuramente i favori del grande pubblico, il protagonista è Nicholas Cage, uno degli interpreti più apprezzati del panorama cinematografico hollywoodiano grazie alla sua partecipazione a produzioni di primo piano come, ad esempio, "Via da Las Vegas", "Cotton Club", "Face/Off - Due facce di un assassino" e "City of Angels - La città degli angeli". Accanto a lui possiamo riconoscere la bellissima Rose Byrne, attrice australiana classe 1979, nel corso della sua brillante carriera è già riuscita a lavorare per alcuni autori di primo piano come, ad esempio, Matt Dillon, Sofia Coppola, Danny Boyle, Will Gluck e Bryan Singer. Ricordiamo, infine, la presenza di Ben Mendelsohn, indimenticabile protagonista del capolavoro di Terence Malick "The New World - Il nuovo mondo".

SEGNALI DAL FUTURO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 20 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Siamo nel lontano 1959 all'interno di una scuola elementare statunitense in cui sta avendo luogo un'iniziativa piuttosto affascinante. I bimbi sono chiamati a riempire una scatola con i loro oggetti più cari e significativi, il contenitore verrà sepolto per essere riportato alla luce soltanto cinquant'anni più tardi. Tra le bimbe della scolaresca, però, una sembra piuttosto assorta in un suo mondo interiore difficile e sofferto, il suo nome è Lucinda Embry (Lara Robinson) e la sua particolarità è quella di riuscire a percepire delle voci provenienti direttamente dal Sole. Quando la maestra (Danielle Carter) chiede ai suoi allievi di inserire nella 'capsula del tempo' anche alcuni disegni appositamente creati da loro, la bimba non dà affatto libero sfogo alla sua creatività pittorica come invece fanno i suoi amichetti, Lucinda riempie il suo foglio con alcune criptiche serie numeriche, sprofondando la povera insegnante nello stupore e nell'inquietudine. La donna si irrita e sottrae alla bimba la sua creazione, impedendole di portare a termine la sua ossessiva missione. Il giorno dopo, mentre gli altri bimbi partecipano alla suggestiva cerimonia, la bimba si rinchiude nello stanzino delle scope dove si consuma dolorosamente le unghie incidendo sulla porta le cifre che non era riuscita a riportare sul foglio. La linea temporale si sposta nel 2009, è giunto il momento per una nuova scolaresca di disseppellire la scatola riempita dai bimbi del 1959. Uno degli studenti è Caleb Koestler (Chandler Canterbury), figlio di un astrofisico di grande rilevanza che insegna all'MIT (Massachusetts Institute of Technology). Il bimbo vedendo la lista numerica composta da Lucinda resta molto colpito e trafuga il foglio, tornato a casa lo mostra a suo padre John (Nicolas Cage). Per deformazione professionale l'uomo cerca di stabilire se dietro a questa combinazione apparentemente casuale di cifre ci sia, invece, un ordine specifico. Con suo grande stupore si rende conto che con estrema puntualità la piccola Lucinda è riuscita a prevedere gli incidenti, le catastrofi e le stragi che hanno caratterizzato decenni precedenti. Non dovrà attendere molto per trovare conferma della veridicità della sua curiosa ipotesi, una delle serie indica chiaramente che qualcosa di terribile avverrà il giorno seguente. Quando l'indomani un aereo di linea precipita senza lasciare superstiti, lo scienziato si convince che ha in mano uno strumento potentissimo per conoscere il futuro con largo anticipo...

br/>© Riproduzione Riservata.