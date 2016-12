STASERA IN TV/ Programmi Mediaset: Little Big Show, Le Iene Show e From Paris with love (oggi, 20 dicembre 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 20 DICEMBRE 2016. Per la prima serata di oggi, martedì 20 dicembre 2016, la programmazione delle reti Mediaset si caratterizza come di consueto per una grande varietà di generi e di tematiche. I palinsesti di questa emittente contemplano film d'autore come per esempio "Il grande Lebowski" e pellicole più commerciali, citiamo il thriller "Codice Magnum", serie tv molto amate dal grande pubblico come "The Mentalist" e programmi di intrattenimento molto apprezzati, a questo genere appartiene con ogni probabilità la trasmissione che verrà seguita in modo preponderante nel corso della serata. Si tratta di "Little Big Show", una specie di "Corrida", condotta dal popolare Gerry Scotti, in cui i contendenti sono rappresentati da bambini dotati di particolari talenti più o meno artistici. A proposito di infanzia, ricordiamo che anche nella serata di martedì 20 dicembre Boing dedica interamente le sue trasmissioni ai più piccini. Ma vediamo nel dettaglio l aprogrammazione della serata Mediaset.

Su Canale 5 alle ore 21:10, il garbato Gerri Scotti darà il benvenuto nel corso della trasmissione di "Little Big Show" ad orde di piccoli talenti in erba pronti a tutto pur di dimostrare al pubblico a casa le loro più spiccate capacità. A valutarli in studio, come di consueto, saranno presenti personaggi famosi con la voglia di divertirsi e di farci divertire. Al termine della trasmissione, alle ore 23:30 approderà su Canale 5 tutto il fascino della stagione natalizia, verrà proposto infatti "Chiamatemi Babbo Natale", commedia statunitense in cui potremo vedere come una cinica produttrice televisiva, magistralmente interpretata da Whoopy Goldberg, riuscirà a riscoprire il vero spirito delle festività. Passando su Italia 1, alle ore 21:10 gli spettatori potranno accedere alla diretta di "Le Iene Show", programma a cavallo tra informazione ed intrattenimento in onda da quasi vent'anni: questa stagione verrà condotta da Ilary Blasi, affiancata da Frank Matano e da Giampaolo Morelli. A seguire alle ore 00:35 la programmazione prevede uno dei film cult più amati dalla generazione dei trentenni, si tratta di "Il grande Lebowski", film diretto da Ethan e Joel Coen ed interpretato da Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi, Julianne Moore e John Turturro. In esso si racconta la particolare esistenza dello sciatto ed affascinante Drugo, in perenne bilico tra saggezza e follia. Per quanto riguarda Rete 4, alle ore 21:15 l'appuntamento è con "From Paris with love", spy story prodotta nel 2010 ed interpretata da John Travolta e Jonathan Rhys Meyers: il suo protagonista è un agente della CIA con dei metodi di lavoro davvero poco ortodossi, anche se efficienti. Per la gioia degli amanti della settima arte, a seguire verrà trasmesso alle ore 23:30 "La vendetta di Nick", film per la televisione di origine tedesca incentrato attorno al mondo del traffico di droga. Ancora cinema su La5, alle 21:10 andrà in onda "Wimbledon", film realizzato nel 2004 ed ispirato alla storia vera del tennista croato Goran Ivaniševic. Gli appassionati di fiction italiana, potranno gioire per la trasmissione di "Come un delfino", serie televisiva del 2011 che si ispira alla figura del grande campione di nuoto Domenico Fioravanti, il ruolo dello sportivo, ritiratosi a vita privata a causa di una pericolosa patologia cardiaca, è interpretato dal bellissimo Raoul Bova, il film andrà in onda su Mediaset Extra a parte dalle 21:00. Su Iris, invece, alle ore 21:00 sarà la volta di "Lo sperone nudo", celebre western diretto da Anthony Mann ed interpretato da James Stewart e da Janet Leigh, il protagonista è un ex-soldato sudista che al termine del conflitto capisce di aver perso tutto e si ritrova costretto a ricominciare da capo. Alle 21:10, gli spettatori potranno apprezzare su Italia 2 il possente Arnold Schwarznegger in una delle sue più celebri interpretazioni, il film si intitola "Codice Magnum". Per quanto riguarda, invece, la programmazione di Top Crime, alle ore 21:10 andrà in onda "The Mentalist" serie televisiva che racconta di come un ex-truffatore abbia deciso di collaborare con la polizia per riuscire a mettere le mani sul serial killer che ha ucciso la sua famiglia. Per i più piccini, infine, su Boing andrà in onda a partire dalle 20:55 il simpatico cartone "Bugs! A Looney Tunes Production" , mentre alle 21:55 verrà trasmessa la serie tv "Io sono Franky", sempre adatta alla loro giovane età.